Яке церковне свято в Україні 9 липня

Церковне свято 9 липня / © pexels.com

Реклама

9 липня (22 липня), в православному календарі день пам’яті святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Майбутній святитель народився наприкінці I століття в Антіохії у заможній юдейській родині. Його батько, прагнучи пізнати істину, разом із сім’єю вирушив до Єрусалима. Саме там Панкратій уперше почув проповідь Господа Ісуса Христа. Слова Спасителя настільки глибоко торкнулися серця юнака, що він повірив у Його Божественне покликання та став одним із послідовників Христового вчення.

За церковним Переданням, після Вознесіння Господнього Панкратій підтримував тісний зв’язок із святими апостолами. Особливо близькими були його стосунки зі святим апостолом Петром, який став для нього духовним наставником.

Коли апостол Петро прибув до Антіохії, він висвятив Панкратія на єпископа міста Тавроменій (сучасна Таорміна на Сицилії). Це місто стало центром його багаторічного місіонерського служіння.

Реклама

Прибувши до язичницького краю, святитель розпочав проповідь Євангелія серед місцевого населення. Його слова супроводжувалися прикладом праведного життя, мудрістю та милосердям. За Переданням, Господь дарував Панкратію благодать творити чудеса: він зцілював хворих, виганяв нечистих духів і навертав людей до християнської віри.

Завдяки невтомній праці святого дедалі більше жителів Тавроменія приймали Святе Хрещення. Незабаром майже все місто стало християнським. На місці язичницького храму було споруджено християнську церкву, яка стала осередком духовного життя нової громади.

Єпископ Панкратій не обмежувався служінням лише в одному місті. Він подорожував навколишніми поселеннями, проповідуючи Євангеліє, укріплюючи новонавернених у вірі та засновуючи нові церковні громади.

Його діяльність мала величезне значення для поширення християнства на Сицилії. У часи, коли послідовники Христа зазнавали переслідувань, святитель безстрашно свідчив про істинність Євангелія, не боячись ні погроз, ні небезпеки.

Реклама

Успіхи єпископа викликали сильну ненависть серед язичників, які не бажали відмовлятися від своїх вірувань. За намовою жерців натовп напав на святителя під час одного з його проповідницьких служінь.

Святого жорстоко побили камінням. Отримані поранення стали смертельними. Так Панкратій завершив свій земний шлях, прийнявши мученицьку смерть за віру в Ісуса Христа.

Церковне свято в Україні 9 липня за старим календарем

За старим календарем 9 липня в Україні вшановували пам’ять преподобного Давида Солунського. Один із найвідоміших подвижників V–VI століть, життя якого стало прикладом надзвичайної духовної витривалості, смирення та безперервної молитви. Народившись у Месопотамії, він зрікся мирського життя та оселився поблизу Солуня (нині Салоніки, Греція), де вступив до монастиря святих Феодора і Меркурія.

Прагнучи наслідувати великих подвижників, преподобний обрав незвичайний аскетичний подвиг: протягом трьох років жив на гілках мигдалевого дерева, перебуваючи в постійній молитві та терплячи спеку, холод, дощ і вітер. Після явлення ангела він залишив дерево й оселився в келії, де продовжив духовне служіння, навчаючи ченців і всіх, хто приходив до нього за порадою. Господь наділив святого даром чудотворення та зцілення хворих. За переданням, він міг без шкоди для себе тримати в руках розпечене вугілля, кадячи ладаном на славу Божу.

Реклама

Прикмети 9 липня

Народні прикмети 9 липня / © pexels.com

Якщо цього дня стоїть тиха, ясна й тепла погода — літо буде стабільним і врожайним.

Вранці сильна роса — очікується спекотний і сухий період.

Дощ на 9 липня — літо може затягнутися вологими та нестійкими днями.

Що не можна робити 9 липня

У народі вірили, що допомогу тим, хто її потребує, відкладати не можна. Водночас у цей день намагалися не давати гроші в борг — краще перенести це на інший час. Також не радили розпочинати нові справи, адже вони могли не мати успіху. Окремо застерігали від сварок і лихих слів, бо це нібито призводило до втрат і «порожнього гаманця».

Що можна робити 9 липня

У день Панкратія люди традиційно вирушали в ліси збирати чорниці, через що це свято й отримало назву «Ягідник». Вважалося, що саме цього дня ягода набуває особливої сили: чим більше її з’їси, тим більше здоров’я, краси та життєвої енергії додасться людині.

Новини партнерів