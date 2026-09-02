Яке церковне свято в Україні 9 вересня

Церковне свято 9 вересня / © unsplash.com

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9 вересня (22 вересня), в православному календарі день пам’яті святих і праведних богоотців Йоакима й Анни. Йоаким походив із царського роду Давида, а Анна — з роду священників. Вони жили праведно, дотримувалися Божих заповідей, допомагали бідним і щедро жертвували на храм. Подружжя було заможним, однак матеріальні статки не були для них головною цінністю. Найбільше вони прагнули жити відповідно до Божої волі.

Особливим випробуванням для Йоакима та Анни була відсутність дітей. У тогочасному суспільстві бездітність часто сприймалася як ознака Божого покарання, тому подружжя зазнавало докорів і приниження. Проте вони не втратили віри й не перестали молитися.

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За церковним переданням, одного разу Йоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести Богові жертву. Однак його жертву не прийняли через бездітність. Засмучений Йоаким не повернувся одразу додому, а пішов у пустелю, де перебував у молитві та пості, благаючи Бога про милість.

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Анна також переживала глибокий біль. Вона молилася Господу і просила дарувати їй дитину, обіцяючи присвятити її Богові. Її молитва була почута. Господь послав до подружжя ангела, який сповістив, що в них народиться донька, через яку буде благословенний увесь світ.

Невдовзі в Йоакима та Анни народилася донька — Марія. Її поява стала для батьків великою радістю та відповіддю на їхні довгі молитви. За переданням, коли Марії виповнилося три роки, батьки привели її до Єрусалимського храму і посвятили Богові. Саме ця подія відома як Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Йоаким та Анна прожили життя у вірності Богові та одне одному. Їхній шлюб став прикладом любові, терпіння й взаємної підтримки. Вони не дозволили життєвим випробуванням зруйнувати свою віру, а навпаки — через молитву й довіру до Господа стали учасниками великої історії спасіння.

Церковне свято 9 вересня — день пам’яті святого мученика Северіана

Северіан походив із знатної та заможної родини. За церковним переданням, він був людиною доброю, милосердною та побожною, допомагав нужденним і підтримував тих, хто страждав за Христа. Побачивши стійкість християнських мучеників, Северіан ще більше утвердився у вірі та вирішив відкрито сповідувати Христа.

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У той час християни зазнавали переслідувань за наказом язичницької влади. Від послідовників Христа вимагали зректися віри та принести жертви язичницьким богам. Северіан не погодився виконати ці вимоги. Він мужньо визнав себе християнином і заявив, що не може зректися Того, у Кого щиро вірить.

За це святого схопили та піддали жорстоким катуванням. Його намагалися залякати та змусити відмовитися від християнської віри, однак Северіан залишався непохитним. Він переносив страждання з молитвою, покладаючись на Бога та зміцнюючись надією на вічне життя.

Коли мучителі зрозуміли, що не можуть зламати його волю, святого Северіана засудили на смерть. Він прийняв мученицьку кончину, залишившись вірним Христові до кінця.

Церковне свято в Україні 9 вересня за старим календарем

За старим календарем 9 вересня в Україні вшановували пам’ять преподобного Пімена Великого. Преподобний Пімен разом із братами оселився в єгипетській пустелі, де присвятив життя молитві, посту та духовній праці. До нього приходили люди за порадою, адже святий вирізнявся мудрістю, смиренням і любов’ю до ближніх.

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Прикмети 9 вересня

Народні прикмети 9 вересня / © pexels.com

Ясний і теплий день — осінь буде довгою та сухою.

Південний вітер — до теплої осені.

Грім 9 вересня — осінь буде затяжною і теплою.

Що не можна робити 9 вересня

Вважалося, що будь-які фінансові операції цього дня можуть накликати матеріальні труднощі. Тому люди намагалися не позичати грошей, не брати їх у борг і не укладати важливих грошових домовленостей.

Що можна робити 9 вересня

У народному календарі цей день відомий як Яким і Анна, а ще має особливу назву — День породіль. Традиційно 9 вересня згадували жінок, які нещодавно стали матерями, а також повитух, котрі допомагали приймати пологи. На знак пошани для них випікали круглий пиріг — символ родинного добробуту, злагоди, достатку та щасливого життя.

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