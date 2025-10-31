Яке вершкове масло найсмачніше та найкорисніше / © unsplash.com

Реклама

На полицях супермаркетів є десятки видів вершкового масла: «селянське» 73%, «екстра» 82% або навіть 85%. Але найважливіше запитання залишається незмінним: яке масло справді корисніше — з меншою чи більшою жирністю? Експерти пояснюють, що різниця між видами продукту не лише у калоріях, а й у складі, поживній цінності та якості. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Що означає відсоток жирності вершкового масла

Цифра на пакуванні показує, скільки саме молочного жиру міститься у продукті. У вершковому маслі решта складових — це вода, білки та невелика частка молочного цукру, лактози.

Масло 80–82,5% — класичне вершкове масло, виготовлене з натуральних вершків без домішок.

Масло 72,5–73% — «селянське», у якому частину жиру замінюють водою або сухим молоком.

На перший погляд, менша жирність здається кращою — менше калорій, легше засвоюється. Але, як пояснюють фахівці, не все так просто.

Реклама

Коли менше жиру не означає корисніше

Вершкове масло з низькою жирністю часто має змінений склад: його роблять із додаванням води або молочного порошку, щоб зменшити відсоток жиру. Через це воно:

швидше псується;

має водянисту текстуру;

менш стійке до нагрівання — може «стріляти» на сковороді;

втрачає частину вітамінів A, D, E і K.

Саме ці жиророзчинні вітаміни підтримують здоров’я шкіри, кісток, гормональний баланс і засвоєння кальцію. Тому масло 73% хоч і легше, але не завжди приносить користь.

Вершкове масло «екстра» — справжній смак і користь

Вершкове масло 82% вважається оптимальним за складом: у ньому мінімум домішок і максимальна кількість натурального молочного жиру.

Експерти зазначають його переваги:

Реклама

зберігається довше без стабілізаторів;

має насичений вершковий аромат;

містить більше природних вітамінів A і D;

ідеально підходить для випічки та смаження.

Так, воно калорійніше — близько 740–750 ккал/100 г, проте саме в ньому є те, що потрібно для здорового обміну речовин — якісний молочний жир.

Як правильно вживати вершкове масло

Дієтологи не радять повністю відмовлятися від масла — воно потрібне організму для енергії та роботи нервової системи. Просто дотримуйтеся міри:

достатньо 10–15 грамів на день — приблизно чайна ложка;

додавайте до каші, овочів або просто на хліб;

не змішуйте з рослинними жирами.

А ось продукти з позначками «спред» або «рослинно-вершкове» краще уникати — у них часто є трансжири, які шкодять серцю та судинам.

Підсумок експертів

Якщо ви вибираєте між 73% і 82%, то найкращий вибір — вершкове масло 82% жирності. Воно натуральніше, містить більше корисних речовин і не має хімічних добавок.

Реклама

Але найголовніше правило — якість і помірність: краще з’їсти маленький шматочок справжнього масла, ніж велику порцію його «полегшеного» аналога.