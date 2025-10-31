- Дата публікації
-
- Різне
250
- 2 хв
Яке вершкове масло найсмачніше та найкорисніше — 73% чи 82%: відповідь експертів
Справжнє вершкове масло — не ворог здоров’ю, якщо вживати його розумно, а джерело вітамінів і природної енергії.
На полицях супермаркетів є десятки видів вершкового масла: «селянське» 73%, «екстра» 82% або навіть 85%. Але найважливіше запитання залишається незмінним: яке масло справді корисніше — з меншою чи більшою жирністю? Експерти пояснюють, що різниця між видами продукту не лише у калоріях, а й у складі, поживній цінності та якості. Про це пише ресурс radioclub.ua.
Що означає відсоток жирності вершкового масла
Цифра на пакуванні показує, скільки саме молочного жиру міститься у продукті. У вершковому маслі решта складових — це вода, білки та невелика частка молочного цукру, лактози.
Масло 80–82,5% — класичне вершкове масло, виготовлене з натуральних вершків без домішок.
Масло 72,5–73% — «селянське», у якому частину жиру замінюють водою або сухим молоком.
На перший погляд, менша жирність здається кращою — менше калорій, легше засвоюється. Але, як пояснюють фахівці, не все так просто.
Коли менше жиру не означає корисніше
Вершкове масло з низькою жирністю часто має змінений склад: його роблять із додаванням води або молочного порошку, щоб зменшити відсоток жиру. Через це воно:
швидше псується;
має водянисту текстуру;
менш стійке до нагрівання — може «стріляти» на сковороді;
втрачає частину вітамінів A, D, E і K.
Саме ці жиророзчинні вітаміни підтримують здоров’я шкіри, кісток, гормональний баланс і засвоєння кальцію. Тому масло 73% хоч і легше, але не завжди приносить користь.
Вершкове масло «екстра» — справжній смак і користь
Вершкове масло 82% вважається оптимальним за складом: у ньому мінімум домішок і максимальна кількість натурального молочного жиру.
Експерти зазначають його переваги:
зберігається довше без стабілізаторів;
має насичений вершковий аромат;
містить більше природних вітамінів A і D;
ідеально підходить для випічки та смаження.
Так, воно калорійніше — близько 740–750 ккал/100 г, проте саме в ньому є те, що потрібно для здорового обміну речовин — якісний молочний жир.
Як правильно вживати вершкове масло
Дієтологи не радять повністю відмовлятися від масла — воно потрібне організму для енергії та роботи нервової системи. Просто дотримуйтеся міри:
достатньо 10–15 грамів на день — приблизно чайна ложка;
додавайте до каші, овочів або просто на хліб;
не змішуйте з рослинними жирами.
А ось продукти з позначками «спред» або «рослинно-вершкове» краще уникати — у них часто є трансжири, які шкодять серцю та судинам.
Підсумок експертів
Якщо ви вибираєте між 73% і 82%, то найкращий вибір — вершкове масло 82% жирності. Воно натуральніше, містить більше корисних речовин і не має хімічних добавок.
Але найголовніше правило — якість і помірність: краще з’їсти маленький шматочок справжнього масла, ніж велику порцію його «полегшеного» аналога.