Яке масло вважається найкращим / © unsplash.com

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Багато людей переконані: чим вища жирність вершкового масла, тим воно корисніше. Саме тому навколо масла із жирністю 72,5% та 82,5% уже багато років точаться суперечки. Одні вважають еталоном класичне масло 82,5%, інші надають перевагу менш жирному варіанту. Харчові технологи та дієтологи пояснюють, яке вершкове масло насправді більш якісне та корисне.

У чому головна різниця між вершковим маслом 72,5% і 82,5%

Основна відмінність полягає у вмісті молочного жиру. У вершковому маслі 82,5% міститься більше натурального молочного жиру та менше вологи. Саме тому воно має більш насичений вершковий смак, щільнішу консистенцію та краще підходить для випічки й кулінарії.

Масло жирністю 72,5% також є натуральним вершковим маслом, якщо виготовлене відповідно до стандартів виробництва. Воно містить трохи більше води та менше калорій, однак різниця між цими двома продуктами не є критичною для здорової людини.

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Яке вершкове масло вважається найякіснішим

Фахівці з харчових технологій зазначають, що саме масло жирністю 82,5% вважається класичним вершковим маслом найвищої якості. Воно містить максимальну кількість молочного жиру та мінімальну кількість додаткової вологи.

Саме тому професійні кухарі використовують його для приготування кремів, соусів, листкового тіста та випічки. Завдяки високій жирності воно забезпечує кращу текстуру страв і більш виражений вершковий аромат.

Проте це не означає, що масло 72,5% є менш корисним або неякісним. Якщо продукт виготовлений виключно з вершків і не містить рослинних жирів, він також має високу харчову цінність.

Що кажуть дієтологи про користь для здоров’я

З точки зору харчової цінності обидва види масла містять жиророзчинні вітаміни А, D, Е та К, а також корисні жирні кислоти. Водночас масло 82,5% має вищу калорійність через більший вміст жиру.

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Дієтологи наголошують, що для більшості людей ключове значення має не різниця між 72,5% і 82,5%, а якість самого продукту. Набагато важливіше обирати масло без рослинних жирів, пальмової олії, ароматизаторів і сторонніх домішок.

Саме тому під час купівлі варто уважно читати склад. У справжньому вершковому маслі має бути зазначено лише пастеризовані вершки або коров’яче молоко та вершки.

Як правильно вибирати вершкове масло

Експерти радять звертати увагу не лише на жирність, а й на склад продукту. Якісне масло має однорідний світло-жовтий колір, характерний вершковий аромат і не повинно кришитися за кімнатної температури.

Також варто перевіряти маркування. Якщо на упаковці вказано «масло вершкове», а не «спред» чи «чи масляний продукт», це свідчить про відсутність рослинних жирів у складі.

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