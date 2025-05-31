Яке свято 1 червня 2025 року / © ТСН

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1 червня 2025 року — неділя. 1194-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 червня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Юстина Філософа та інших. Його вважають першим християнським мислителем. Він народився близько 100 року в Самарії в язичницькому оточенні. З юності почав займатися вивченням філософії, шукаючи істину в словах піфагорійців, стоїків та перипатетиків. Однак, філософські вченя не дали йому відповідь про сенс життя.

Якось Юстин зустрівся з одним християнином, який в розмові розповів йому про Ісуса Христа. Юстин захопився вченням Євангелії, прийняв хрещення і почав захищати віру. Через деякий час він оселився в Римі, де писав твори і викладав християнську філософію.

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Помер Юстин близько 165 року під час правління імператора Марка Аврелія. Його звинуватили у відмові поклонитися язичницьким богам. Разом з ним були схоплені й інші християни (Харитон, Харита, Євтропій, Пеон, Ієрон, Ліберіан). Всіх їх засудили до страти через обезголовлення.

Що не можна робити 1 червня

Не слід влаштовувати гучні гуляння та веселощі — цей день несе мученицький характер, краще згадати святих в своїй молитві.

Народні прикмети забороняють виносити з будинку воду у відрі — інакше можна “вилити” добробут.

Також ввечері не можна підмітати підлогу — з хати “вимететься” щастя.

Народні прикмети і традиції на 1 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

яка погода 1 червня, таким буде все літо;

теплий і ясний день — до сонячного і урожайного літа;

похмуро, йде дощ — до сирого літа;

сонце в червоному серпанку вранці — чекайте на бурю;

після дощу з’явилася веселка — найближчі дні буде злива;

сильний вітер 1 червня — літо буде неспокійним, з дощами і бурями.

Яка погода 1 червня, таким буде все літо / © unsplash.com

В народі 1 червня носило назву Юстин Теплий. Назва пов’язана з філософом, якого вшановує церква. Вважається, що цей день “відчиняє” двері до теплого літа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 червня

Які завтра іменини: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра.

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Талісманом людини, народженої 1 червня є соколине око. Мінерал, який відноситься до напівдорогоцінних каменів. Вважається, якщо торкнутися соколиного ока, то відступить будь-який душевний тягар.

Цього дня народилися:

1076 рік — Мстислав Великий, київський князь (1125—1132), державний та політичний діяч, святий;

1876 рік — Ганна Мещерська, українська акторка;

1923 рік — Сергій Рябченко, український художник-графік.

Пам’ятні дати 1 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 червня:

794 рік — Франкський король Карл Великий не визнає постанови VII Вселенського собору про вшанування ікон. На соборі у Франкфурті-на-Майні він проголошує самостійність від Візантії, попри незгоду папи Адріана I;

1475 рік — Османський флот під керівництвом візира Гедик Ахмеда розпочинає облогу кримського міста Кафа;

1494 рік — У фінансових документах Шотландії вперше згадують про виготовлення віскі. Виробником став монах Джон Кор;

1533 рік — Анна Болейн офіційно стає королевою-консортом Англії після шлюбу з Генріхом VIII;

1652 рік — Починається битва під Батогом, де об’єднані війська козаків і татар під проводом Хмельницького розгромили польське військо;

1831 рік — Дослідник Джеймс Кларк Росс відкриває точне розташування Північного магнітного полюса;

1845 рік — Фіксується найдовший переліт поштового голуба: 11 000 км з Намібії до Лондона за 55 днів;

1893 рік — У Берліні відбувається прем’єра опери Джузеппе Верді “Фальстаф”;

1919 рік — Армія УНР розпочинає масштабний наступ на більшовицькому фронті;

1935 рік — У Великій Британії запроваджують номерні знаки для авто та обов’язкові іспити на водійські права;

1938 рік — У США виходить перший номер журналу Action Comics, у якому з’явився Супермен. Комікс коштував 10 центів, а згодом стає колекційною рідкістю;

1943 рік — Над Біскайською затокою німці помилково збивають цивільний літак із британським актором Леслі Говардом на борту, прийнявши його за літак Черчилля;

1946 рік — У Бухаресті страчують колишнього диктатора Румунії Йона Антонеску за співпрацю з нацистами;

1958 рік — Шарля де Голля призначають прем’єр-міністром Франції під час кризи через алжирське повстання. Надалі він стає президентом і проводить масштабні реформи;

1961 рік — Пісня Елвіса Преслі “Surrender” очолює британський гітпарад;

1964 рік — The Beatles випускають сингл із піснями “Sweet Georgia Brown” і “Take Out Some Insurance On Me Baby”;

1967 рік — Альбом The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band стає “золотим” і очолює чарти в США та Британії. Отримує 4 премії “Ґреммі”;

1969 рік — У Канаді забороняють рекламу тютюнових виробів на ТБ і радіо;

1980 рік — Починає мовлення CNN — перший цілодобовий новинний телеканал;

1981 рік — Виходить новий альбом Джорджа Гаррісона Somewhere in England;

1990 рік — У США відбувається прем’єра фантастичного фільму “Згадати все” з Арнольдом Шварценеггером.

Яке завтра свято в Україні і світі

червня в Україні і світі святкують Міжнародний день захисту дітей / © unsplash.com

1 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день захисту дітей. Одне з найстаріший міжнародних свят. Головна його мета полягає у приверненні уваги до потреб, прав і добробуту дітей. В Україні день був офіційно визнаний 1998 року. Це свято є додатковим нагадуванням про важливість створення доброзичливого і безпечного середовища для розвитку та зростання дітей.

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Також 1 червня Всесвітній день рифа. Відносно нове, але надзвичайно важливе свято. Коралові рифи є складними екосистемами, де живе близько 25% морських видів. Вони захищають узбережжя від ерозії і штормів, а також є індикатором здоров’я океану.

А ще 1 червня Всесвітнього дня молока. Міжнародне свято, яке присвячене молоку, одному з найважливіших продуктів в світі. Воно було створене за ініціативи Міжнародної організації молочної промисловості 1957 року. Головна його мета полягає в об’єднанні людей в різних країнах світу для популяризації молока.

1 червня святкують Всесвітній день батьків. Особливе свято, яке покликане вшанувати батьків. Воно було запроваджене Генеральною асамблеєю ООН 2012 року. Головна мета свята полягає у визнані важливості ролі батьків в розвитку щасливих і відповідальних дітей.

Також 1 червня Міжнародний день людей, які пережили рак. Припадає на першу неділю червня. День присвячений тим людям, які змогли успішно подолати рак. Також він створений для підвищення обізнаності про важливість профілактики для лікування і реабілітації.

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А ще 1 червня День працівників водного господарства в Україні. Професійне свято, яке вшановує тих, хто працює у галузі управління водними ресурсами, забезпечує водний баланс та охорону водойм.

1 червня в Україні святкують День меліоратора. Професійне свято, яке було створене для вшанування працівників, які займаються меліорацією. Це комплекс заходів з покращення і відновлення родючості землі через осушення, зрошення тощо.

Також 1 червня День працівників місцевої промисловості в Україні. Це день вшанування людей, які працюють в найрізноманітніших галузях місцевої промисловості. Він підкреслює важливість промисловості для забезпечення регіону товарами і створення робочих місць.

1 червня святкують Всесвітній день комунікацій. Щороку це свято припадає на першу неділю червня. Воно присвячене важливості засобів комунікації в сучасному світі і тої ролі, яку вони відіграють у побудові мостів між людьми.

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Також 1 червня Всесвітній день нарцисичного насильства. Це одна з форм психологічного насильства, яке здійснюється людьми з нарцисичним розладом особистості чи схильністю до нарцисичних рис.