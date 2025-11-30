Яке свято 1 грудня 2025 року / © ТСН

1 грудня 2025 року — понеділок. 1376-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 грудня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Наума. Наум пророкував приблизно в VII столітті до нашої ери. Його пророче служіння було спрямоване головно проти міста Ніневії — столиці Ассирійської імперії, яка була відома своєю жорстокістю і насильством. Саме за його пророцтвами Ніневія була покарана і зруйнована.

Хоча його пророцтва були суворими, вони приносили надію і підбадьорення тим, хто страждав від гнобителів. Книга Наума підкреслює, що Бог не залишає безкарними тих, хто чинить зло. Наум використовує яскраві образи природи та стихій — бурі, води, потопи — щоб підкреслити могутність Бога і неминучість покарання.

Що не можна робити 1 грудня

Не рекомендується купатися в водоймах — вода «сильна» і купання може бути небезпечним.

Не можна прати білизну — можете накликати хворобу або невдачу.

Забороняється важко працювати — день вважається «святим», і надмірна праця може принести втому або неприємності.

Народні прикмети і традиції на 1 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

морозний, ясний день — до холодної та сніжної зими;

південний вітер — чекайте на відлигу найближчим часом;

сніг випав 1 грудня — до щедрої на сніг зими;

коти і собаки шукають тепло — буде сильне похолодання.

1 грудня коти і собаки шукають тепло — буде сильне похолодання / © pexels.com

В народі 1 грудня носило назву Наумів день. Цей день сприймали як передвісник суворої зими: на нього звертали увагу, яка погода стоїть, і за нею робили прогнози на зимові місяці. Народні звичаї пов’язували його з морозом, снігом та застереженнями від важкої роботи, а також з молитвою за здоров’я і добробут у домі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 грудня

Які завтра іменини: Антон, Дмитро.

Талісманом людини, народженої 1 грудня є бірюза. Віками люди були переконані, що цей камінь допомагає впоратися з безсонням. Крім того, бірюза вважається природним засобом для полегшення головного болю.

Цього дня народилися:

1909 рік — Анатолій Кос-Анатольський, український композитор;

1918 рік — Платон Майборода, український композитор, автор пісень та музики до кінофільмів;

1930 рік — Роман Федорів, український письменник, лавреат Шевченківської премії.

Пам’ятні дати 1 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 грудня:

1408 рік — Татарський хан Едигей осадив Москву;

1783 рік — У Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль здійснив перший у світі політ людини на водневій повітряній кулі;

1822 рік — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста;

1835 рік — Вийшла перша книга казок видатного данського письменника Ганса Крістіана Андерсена;

1863 рік — На п’ятому засіданні англійських футбольних команд прийнято рішення заборонити гравцям бігати з м’ячем у руках;

1887 рік — У повісті Артура Конан-Дойля «Етюд у багряних тонах» з’явився легендарний детектив Шерлок Холмс;

1891 рік — Американець Джеймс Нейсміт винайшов баскетбол;

1903 рік — Вийшов перший вестерн у кіно — «The Great Train Robbery»;

1913 рік — На заводах компанії Ford у США запровадили конвеєрну збірку автомобілів, яка дозволяла випускати автомобіль кожні 2 години 38 хвилин;

1913 рік — У Буенос-Айресі відкрили метро;

1918 рік — Проголошено створення Королівства сербів, хорватів і словенців;

1918 рік — Завершився процес об’єднання Румунії: Трансильванія приєдналася до Румунського королівства;

1921 рік — Відбувся перший політ дирижабля на гелії;

1924 рік — В Естонії розпочалося Першогрудневе повстання;

1929 рік — Едвін С. Лоу створив гру в бінго;

1955 рік — У Монтгомері (США) Роза Паркс відмовилася поступитися місцем білому пасажиру в автобусі, що стало початком руху проти расової сегрегації;

1958 рік — Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою;

1959 рік — Дванадцять держав підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди;

1981 рік — На Чорнобильській АЕС запустили третій енергоблок потужністю 1 млн кВт;

1989 рік — У Ватикані Папа Іван Павло ІІ зустрівся з Михайлом Горбачовим, що стало кроком до офіційної легалізації УГКЦ та інших католицьких церковних структур;

1990 рік — У Києві відбувся установчий з’їзд Партії демократичного відродження України;

1990 рік — Британські та французькі будівельники зустрілися під дном Ла-Маншу, завершивши прокладання першого тунелю через протоку;

1991 рік — На Всеукраїнському референдумі понад 90% громадян проголосували за незалежність України;

1991 рік — У Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки;

1994 рік — Андрій Шевченко забив свій перший гол за київське «Динамо» у матчі проти дніпропетровського «Дніпра»;

2009 рік — У Львові запущено міський рейковий автобус;

2012 рік — Опубліковано Українську хартію вільної людини;

2013 рік — У Києві відбулася масова демонстрація у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури / © unsplash.com

1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури. Професійне свято співробітників органів прокуратури яке, було встановлено з метою вшанування тих, хто стоїть на захисті закону, прав і свобод громадян, а також забезпечує законність і правопорядок у країні. В урядових та регіональних органах прокуратури проводяться урочисті збори, нагородження кращих працівників державними нагородами та почесними грамотами.

Також 1 грудня Міжнародний день невролога. Професійне свято лікарів-неврологів, яке покликане вшанувати медичних фахівців, які займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань нервової системи. Їхня робота критично важлива, адже нервова система контролює всі процеси в організмі: рух, мислення, відчуття, координацію.

А ще 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Міжнародна дата, присвячена підвищенню обізнаності про ВІЛ/СНІД, підтримці людей, які живуть із ВІЛ, і протидії стигмі та дискримінації. День започатковано 1988 року за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Мета — об’єднати світову спільноту в боротьбі з епідемією ВІЛ, привернути увагу до проблем профілактики, діагностики та лікування.

1 грудня святкують Кіберпонеділок. Міжнародний день інтернет-розпродажів, який щороку припадає на понеділок після Дня подяки в США. Свято покликане стимулювати онлайн-продажі та залучити покупців до інтернет-магазинів.

Також 1 грудня Національний день підтримки жінок. Ідея свята — підкреслити важливість підтримки між жінками: показати, що вони не суперниці, а союзниці, подруги, партнери. Це своєрідне нагадування: підтримка жінок жінками створює міцні спільноти, допомагає долати бар’єри та надихає на великі зміни.