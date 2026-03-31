Яке свято 1 квітня 2026 року

1 квітня 2026 року — середа. 1497-й день війни в Україні.

Завтра, 1 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобної Марії Єгипетської. В юності вона жила в гріху та розпусті в Олександрії. Одного разу, прибувши до Єрусалима, вона не змогла увійти до храму Гробу Господнього — невидима сила стримувала її. Усвідомивши свої гріхи, Марія щиро розкаялася й звернулася до Бога. Після цього вона пішла в пустелю за Йорданом, де провела близько 47 років у самотності, молитві та суворому пості, повністю присвятивши життя духовному очищенню.

1 квітня в Україні і світі святкують День сміху. Це неофіційне свято гумору, жартів і розіграшів. У цей день люди намагаються розсмішити одне одного, влаштовують веселі підколи, вигадують кумедні історії або навіть запускають фейкові новини — але без злого наміру. Походження свята точно невідоме. Одна з версій пов’язує його з переходом на новий календар у введення григоріанського календаря: тих, хто продовжував святкувати Новий рік навесні, висміювали і називали «квітневими дурнями».

Також 1 квітня Міжнародний день птахів. Його започаткували на початку ХХ століття після підписання Міжнародна конвенція про охорону птахів — однієї з перших природоохоронних угод у світі. Це також символ повернення весни, адже саме в цей період перелітні птахи повертаються додому. Свято закликає дбати про природу й берегти біорізноманіття.

А ще 1 квітня День гармонії здоров’я. Його ідея полягає в тому, що справжній добробут неможливий без гармонії тіла й душі. У цей день закликають звернути увагу на свій спосіб життя, зменшити стрес і відновити внутрішню рівновагу. Це хороший привід «перезавантажитися», відновити енергію та нагадати собі, що здоров’я — це не лише відсутність хвороб, а стан внутрішньої гармонії.

1 квітня святкують Міжнародний день веселощів на роботі. Його започаткувала американська організація Playfair Inc. у 1996 році, щоб підкреслити важливість позитивної атмосфери в колективі. Головна ідея свята — зробити робочий день легшим і приємнішим. Це свято нагадує, що навіть у серйозній роботі є місце для радості, легкості та людяності.

Також 1 квітня День обізнаності про вовчак. Ця хвороба виникає, коли імунна система помилково атакує власні тканини організму. Вона може вражати шкіру, суглоби, нирки, серце та інші органи. Символом боротьби з вовчаком є фіолетовий колір, який означає надію та підтримку. Це нагадування про важливість уваги до свого здоров’я і співчуття до інших.

А ще 1 квітня День смішного читання. Свято, присвячене гумору в літературі та радості читання веселих історій. Його відзначають у різні дні в залежності від країни, але головна ідея однакова: сміх і книга йдуть поруч.