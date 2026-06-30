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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
3 хв

Яке завтра, 1 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 1 липня, День архітектури України. Віряни вшановують пам’ять святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна. До Нового року залишилося 184 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 1 липня 2026 року

Яке свято 1 липня 2026 року / © ТСН

1 липня 2026 року — середа. 1588-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

1 липня віряни святкують День пам’яті святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна / © pexels.com

1 липня віряни святкують День пам’яті святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна / © pexels.com

Завтра, 1 липня, віряни святкують День пам’яті святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна. Косма і Даміан були братами й походили з Малої Азії. Вони отримали медичну освіту, але лікували хворих без оплати, за що й були названі «безсрібниками» — тобто тими, хто не бере срібла за допомогу. Їхнє служіння ґрунтувалося на милосерді та вірі: вони допомагали і людям, і тваринам, поєднуючи лікування з молитвою. За переказами, навіть після смерті продовжували здійснювати чудесні зцілення, через що їх шанують як чудотворців.

1 липня в Україні святкують День архітектури України / © Getty Images

1 липня в Україні святкують День архітектури України / © Getty Images

1 липня в Україні святкують День архітектури України. Свято приурочене до підтримки архітекторів, містобудівників і проєктних організацій, які формують простір нашого життя — від житлових будинків до історичних пам’яток і сучасних інфраструктурних об’єктів. Воно підкреслює важливість архітектури як поєднання мистецтва, науки й техніки. Свято було встановлено 1995 року.

1 липня День слідства в Україні / © unsplash.com

1 липня День слідства в Україні / © unsplash.com

Також 1 липня День слідства в Україні. Його святкують у колі правоохоронців як день вшанування роботи слідчих — людей, які стоять на етапі, де формується доказова база та визначається подальший хід правосуддя. Слідчі займаються аналізом обставин злочинів, допитами, експертизами, взаємодією з оперативними службами та судовою системою. Їхня робота потребує уважності, логічного мислення, витримки й принциповості.

1 липня Міжнародний день анекдоту та жартів / © pexels.com

1 липня Міжнародний день анекдоту та жартів / © pexels.com

А ще 1 липня Міжнародний день анекдоту та жартів. Цей день присвячений силі сміху та гумору в повсякденному житті. Його головна ідея — нагадати, що жарти й анекдоти допомагають знімати напруження, об’єднувати людей і робити спілкування легшим та теплішим. Цього дня люди діляться анекдотами, кумедними історіями, мемами, жартівливими відео, а також проводять гумористичні заходи або просто більше сміються в колі друзів і колег.

1 липня святкують День німецької мови в Організації Об’єднаних Націй / © pexels.com

1 липня святкують День німецької мови в Організації Об’єднаних Націй / © pexels.com

1 липня святкують День німецької мови в Організації Об’єднаних Націй. Його не завжди вважають офіційно затвердженою датою серед шести мов ООН (англійської, арабської, іспанської, китайської, російської та французької), однак у практиці мовної політики та культурних ініціатив ООН німецьку мову також відзначають окремими подіями й заходами.

1 липня День державного реєстратора в Україні / © unsplash.com

1 липня День державного реєстратора в Україні / © unsplash.com

Також 1 липня День державного реєстратора в Україні. Свято встановлене у 2009 році наказом Державного комітету України з регуляторної політики та підприємництва, а сама дата пов’язана з розвитком системи державної реєстрації в Україні. Свято має на меті підкреслити важливість цієї професії, адже реєстратори забезпечують прозорість, порядок і довіру до державних реєстрів, що напряму впливає на стабільність у суспільстві та добробут громадян.

1 липня Всесвітній день боротьби проти бідності / © pexels.com

1 липня Всесвітній день боротьби проти бідності / © pexels.com

А ще 1 липня Всесвітній день боротьби проти бідності. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй 1992 року, а головна мета — привернути увагу до проблеми бідності, соціальної нерівності та порушення прав людини. Щороку ООН обирає окрему тему, щоб підкреслити різні аспекти проблеми — від соціального захисту до гідної праці та рівних можливостей.

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