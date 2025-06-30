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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 1 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 липня, День державного реєстратора в Україні. Віряни вшановують пам’ять святих чудотворців і безсрібників Косми та Дам’яна. До Нового року залишилося 183 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 1 липня 2025 року

Яке свято 1 липня 2025 року / © ТСН

1 липня 2025 року — вівторок. 1224-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 липня, віряни святкують день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми та Дам’яна. Вони відомі тим, що зцілювали людей (і навіть тварин) безкорисливо, заради любові до Бога, не приймаючи жодної плати — звідси й титул “безсрібники”.

Існує кілька пар святих із іменами Косма і Дам’ян, однак найвідомішими є брати, що жили в III столітті в Азії (Мала Азія, теперішня Туреччина). За переданням, вони були рідними братами, народженими в християнській родині, а їхньою матір’ю була свята Теодотія.

Брати вивчили лікарське мистецтво й практикували його, зцілюючи хворих молитвою та лікарськими засобами, не беручи за це грошей. Вони здобули широку славу як милосердні цілителі, а їхні дива й після смерті стали джерелом численних зцілень.

Що не можна робити 1 липня

  • Не можна працювати в полі або на городі — земля “дихає” й “відпочиває”, тому її не слід турбувати.

  • Не слід різати домашніх тварин чи птахів — Косму й Дам’яна вважали покровителями худоби, особливо коней і волів, тому їх не можна було ображати.

  • Не влаштовували гучних гулянь або весіль — день був радше домашнім, спокійним, сприятливим для молитви й лікування, а не для розваг.

Народні прикмети і традиції на 1 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощ на Косму і Дам’яна — серпень буде дощовим;

  • якщо ранок ясний — до гарного врожаю зерна;

  • гроза 1 липня — буде щедрий урожай горіхів;

  • якщо цього дня спекотно й сухо — серпень буде дощовий;

  • сонце сідає в хмари — наступного дня буде дощ.

Якщо ранок ясний — до гарного врожаю зерна / © unsplash.com

Якщо ранок ясний — до гарного врожаю зерна / © unsplash.com

В народі 1 липня носило назву Кузьминки Цілителі. Таке прізвисько пов’язане з тим, що святі вважалися заступниками від хвороб, покровителями лікарів, знахарів і всіх, хто лікує людей та тварин.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 липня

Які завтра іменини: Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна.

Талісманом людини, народженої 1 липня, є чароїт. Неймовірно рідкісний і винятковий мінерал, чароїт високо цінується серед езотериків як камінь глибоких емоцій. У духовних практиках його вважають провідником щирих почуттів і мудрим наставником у мистецтві кохання.

Цього дня народилися:

  • 1916 рік — Йосип Шкловський, український радянський астроном, астрофізик;

  • 1962 рік — Владислав Єрко, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом “А-ба-ба-га-ла-ма-га”;

  • 1971 рік — Іван Небесний, тернопільський композитор.

Пам’ятні дати 1 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 липня:

  • 1097 рік — під час Першого хрестового походу християнське військо завдало нищівної поразки туркам-сельджукам у долині Дорілея;

  • 1535 рік — англійський мислитель-гуманіст і державний діяч Томас Мор, який близько року провів у в’язниці через відмову визнати розлучення короля Генріха VIII та принести присягу на вірність англіканській церкві, постав перед судом;

  • 1569 рік — у місті Любліні між Великим князівством Литовським і Польським королівством було укладено Люблінську унію;

  • 1751 рік — у Франції побачив світ перший том масштабного просвітницького проєкту — “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел”, виданого Дені Дідро та Жаном Лероном д’Аламбером;

  • 1823 рік — в Центральній Америці проголошено створення федерації Сполучених Провінцій Центральної Америки;

  • 1858 рік — Чарлз Дарвін уперше представив свою революційну теорію еволюції в Лондонському Ліннеївському товаристві;

  • 1859 рік — теорія природного добору Дарвіна вперше опублікована в “Протоколах Ліннеївського товариства” у вигляді стислого викладу;

  • 1863 рік — розпочалася вирішальна битва під Геттісбургом, у якій армія Півночі завдала серйозної поразки військам Конфедерації під час Громадянської війни в США;

  • 1867 рік — внаслідок об’єднання кількох британських колоній було офіційно проголошено створення домініону Канада;

  • 1911 рік — польський біохімік Казимир Функ увів у науковий обіг термін “вітамін”;

  • 1936 рік — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Марґарет Мітчелл “Віднесені вітром”;

  • 1946 рік — на атолі Бікіні (Тихий океан) відбулося перше ядерне випробування після Другої світової війни;

  • 1961 рік — у Торонто (Канада) відбулося урочисте відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку;

  • 1976 рік — Василь Романюк, який згодом стане Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Володимиром, рішуче відмовився від радянського громадянства;

  • 1989 рік — у Києві засновано Народний Рух України — масштабний громадсько-політичний рух;

  • 1997 рік — Гонконг, який понад півтора століття перебував під британським управлінням, офіційно передано під юрисдикцію Китайської Народної Республіки;

  • 2013 рік — Хорватія стала повноправним членом Європейського Союзу;

  • 2014 рік — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні — державну відзнаку на честь учасників Революції Гідності, які загинули за свободу і незалежність України;

  • 2019 рік — в Баренцовому морі на глибоководному атомному підводному апараті АС-12 «Лошарик» спалахнула пожежа під час виконання батиметричних робіт. Унаслідок отруєння продуктами горіння загинули 14 членів екіпажу, зокрема й командир — трагедія, що викликала резонанс і засекречення деталей інциденту.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора / © ТСН.ua

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора / © ТСН.ua

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Свято запроваджено згідно з Указом Президента України №316/2022 від 1 липня 2022 року за ініціативою Міністерства юстиції України. Дата обрана невипадково — саме 1 липня 2004 року в Україні набрав чинності закон “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, що започаткував нову систему державної реєстрації в країні.

Також 1 липня День слідства в Україні. Офіційно День слідства встановлено 1 липня 2019 року, згідно з наказом Державного бюро розслідувань та ініціативою МВС України, як вшанування професії слідчого, яка має особливо важливе значення у системі забезпечення правопорядку й законності. Ця дата є символічною, адже саме влітку 1963 року в УРСР була утворена єдина слідча служба при прокуратурі, що започаткувала нову епоху в розвитку вітчизняного кримінального процесу.

А ще 1 липня День архітектури України. Свято було запроваджене указом президента України №456/1995 від 17 червня 1995 року і щорічно відзначається 1 липня. Дата приурочена до моменту набуття чинності Законом України “Про архітектурну діяльність”, який був ухвалений 20 травня 1999 року, а почав діяти від 1 липня.

1 липня Всесвітній день боротьби проти бідності. Це день солідарності з тими, хто живе в умовах крайньої нужди, і заклик до урядів, міжнародних організацій та суспільства діяти задля подолання бідності, нерівності та соціальної несправедливості.

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