1 листопада 2025 року

1 листопада 2025 року — субота. 1346-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 листопада, віряни святкують день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна. Косьма і Дам’ян жили у III столітті в Малій Азії, у провінції Кілікія (територія сучасної Туреччини). Їхня мати, Феодотія, виховала синів у християнській вірі, навчаючи їх милосердя й доброти. Отримавши освіту в галузі медицини, брати почали лікувати всілякі хвороби — не лише тілесні, а й духовні.

Вони ніколи не брали плати за лікування, вважаючи, що дар зцілення — це Божий дар, а не людська заслуга. Їхня допомога була безкорисливою, і тому народ прозвав їх «безсрібниками».

Часто брати лікували не тільки людей, а й тварин. Їхня слава як добрих лікарів і праведників поширилася далеко за межі їхнього краю.

Попри те, що брати допомагали всім — і християнам, і язичникам, — їхня віра у Христа викликала ненависть язичницьких жерців. За переказом, їх підступно вбив власний учитель-лікар, охоплений заздрістю до їхньої слави. Коли він запросив братів нібито для збору лікарських трав, то вивів їх у гори й там побив камінням, а потім утопив у річці. Але Бог прославив їх після смерті численними чудесами.

Що не можна робити 1 листопада

Не слід працювати фізично — народ казав: “Косьма і Дам’ян — роботу відклади, а за здоров’я молися”.

Не можна відмовляти в допомозі — святі брати завжди допомагали безкорисливо.

Не варто шити, вишивати, різати, в’язати чи колоти — бо “можна себе чи рідних покалічити” — адже святі опікуються здоров’ям.

Народні прикмети і традиції на 1 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вже випав перший сніг — він буде лежати довго;

теплий і ясний день — до лагідної зими;

сильний вітер — чекайте на бурі і заметілі взимку;

йде дощ чи мряка — зима буде вогкою і сніжною.

1 листопада сильний вітер — чекайте на бурі і заметілі взимку / © unsplash.com

В народі 1 листопада носило назву Кузьминки. Вважалося, що Кузьма й Дем’ян «замикають землю» — останній день перед справжнім холодом. Починалися дівочі вечорниці: пекли коржі, варили кашу, співали пісень, загадували долю. У багатьох селах молилися за здоров’я людей і худоби, адже святі вважалися цілителями.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 листопада

Які завтра іменини: Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

Талісманом людини, народженої 1 листопада, є гематит. Один із найулюбленіших мінералів ювелірів, який здавна цінували за глибокий блиск і внутрішню силу. Вважалося, що цей камінь обирає не всіх: він розкриває свою енергію лише перед тими, хто сповнений упевненості, внутрішньої стійкості та сили духу.

Цього дня народилися:

1973 рік — Іван Іванович Зубков, офіцер ЗС України, один із “кіборгів” Донецького аеропорту, Герой України.

1995 рік — Дмитро Коцюбайло (псевдо Да Вінчі), український доброволець, Герой України;

1995 рік — Данііл Ляшук, український військовий.

Пам’ятні дати 1 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 листопада:

1179 рік — у величному Реймському соборі відбулася коронація Філіппа II, представника династії Капетингів, який став першим її монархом на французькому престолі;

1512 рік — у Ватикані вперше відкрили для відвідувачів знамениту Сикстинську капелу, прикрашену геніальними фресками Мікеланджело;

1525 рік — іспанський конкістадор Франсіско Пісарро розпочав свою експедицію до Перу;

1604 рік — у лондонському королівському палаці Вайтголл, у його Бенкетній залі, вперше поставлено шекспірівську трагедію “Отелло”;

1755 рік — страшний землетрус повністю зруйнував португальську столицю Лісабон;

1781 рік — у володіннях Габсбургів офіційно скасовано кріпацтво;

1800 рік — президент Сполучених Штатів Джон Адамс уперше оселився у новозбудованому Білому домі;

1814 рік — розпочав роботу Віденський конгрес (тривав до 9 червня 1815 року), скликаний за ініціативи провідних європейських держав — Великої Британії, Росії, Австрії та Пруссії для відновлення монархічного порядку після наполеонівських війн і визначення нових кордонів Європи;

1894 рік — французький мікробіолог Еміль Ру у Парижі оголосив про створення антидифтерійної сироватки;

1914 рік — відповідно до Акту про воєнні заходи, в Канаді було інтерновано українців, яких розглядали як “підданих ворожих держав”;

1918 рік — у Львові відбувся Листопадовий чин: українські війська взяли владу в місті, що стало початком проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР);

1922 рік — після скасування султанату остаточно припинила існування Османська імперія;

1927 рік — у Києві засновано футбольний клуб “Динамо”;

1936 рік — італійський диктатор Беніто Муссоліні вперше назвав союз Італії та Німеччини “віссю”, започаткувавши поняття “вісь Рим–Берлін”;

1945 рік — Спеціальна союзницька комісія офіційно підтвердила факт смерті Адольфа Гітлера;

1991 рік — Чечня оголосила про свою незалежність від Російської Федерації;

1993 рік — Литва запровадила візовий режим для громадян країн СНД, утвердивши свій новий зовнішньополітичний курс після відновлення незалежності;

2006 рік — у Лондоні стався замах на колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який згодом помер від отруєння радіоактивним полонієм.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день екології. / © unsplash.com

1 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день екології. Створено з метою підкреслити важливість науки про екологію, а також усвідомлення взаємозв’язків між живими організмами й довкіллям. Цей день покликаний привернути увагу до екологічних проблем: забруднення, зміни клімату, втрати біорізноманіття, лісові пожежі та інші загрози навколишньому середовищу.

Також 1 листопада Всесвітній день бізнес-аналітики. Це — свято не лише для тих, хто офіційно має титул “Business Analyst”, а й для всіх, хто здійснює функції аналізу бізнесу: продукт-менеджерів, аналітиків даних, системних аналітиків, консультантів із процесів тощо.

А ще 1 листопада Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто. Це рідкісний й тяжкий епілептичний синдром, який зазвичай починається у дитинстві. Часто супроводжується різноманітними формами нападів, когнітивним порушенням, затримками розвитку та труднощами з навчанням.

1 листопада святкують Всесвітній день сумчастого мурахоїда. Припадає на першу суботу листопада. Це міжнародний день вшанування тварин‑мурахоїдів, у якому закликають до захисту цих видів і підвищення обізнаності про загрози їхньому існуванню.

Також 1 листопада Міжнародний день ароматичної свічки. Його мета — присвятити день усім тим приємним моментам, коли світло й аромат свічки дарують затишок, спокій і особливу атмосферу у домі. Це свято неформальне, популярне серед любителів ароматерапії, декору дому, спа-ритуалів та тих, хто цінує затишок і естетику.

А ще 1 листопада День нульового меридіана. “Нульовий меридіан” — це уявна лінія довготи 0°, яка служить відправною точкою для вимірювання східного й західного напрямків на глобусі. Цю лінію обрали під час Міжнародної меридіанної конференції 1884 року, на якій делегати з 25 країн вирішили встановити єдиний “привідний меридіан” для всього світу. Вони більшістю голосів обрали меридіан, що проходить через Королівську обсерваторію Гринвіча (Лондон).

1 листопада святкують День народження Європейського Союзу. День нагадує про цінності Європейського Союзу: мир, стабільність, демократію, права людини, співпрацю та солідарність.

Також 1 листопада Всесвітній день вегана. Його започаткувала Веганська спілка Великої Британії (The Vegan Society) 1994 року, щоб відсвяткувати заснування веганського руху 1944 року. День покликаний підвищити обізнаність про веганство, його етичні, екологічні та здорові аспекти.