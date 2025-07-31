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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 1 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 серпня, День інкасатора в Україні. Віряни святкують Перенесення Чесного Хреста або Медовий Спас. До Нового року залишилося 152 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 1 серпня 2025 року

Яке свято 1 серпня 2025 року / © ТСН

1 серпня 2025 року — п’ятниця. 1255-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 серпня, віряни святкують Перенесення Чесного Хреста. У Візантії в серпні часто виникали спалахи епідемій через спеку. У ці дні священики виносили Хрест Господній із царського палацу у Константинополі, щоб обійти з ним вулиці міста, молячись про зцілення людей і очищення повітря. Хрест залишали у храмах для поклоніння протягом двох тижнів — від 1 до 14 серпня.

Це перенесення Хреста символізувало Боже благословення, захист і силу Хреста як інструмента перемоги над злом і хворобами. Хрест — це знаряддя спасіння, яке Христос зробив символом перемоги над смертю і гріхом. Перенесення означає духовне очищення і захист Божої благодаті, якого потребує кожна людина. У народній традиції цей день асоціюється з очищенням, збиранням трав, а також початком посту.

Що не можна робити 1 серпня

  • Забороняється їсти м’ясні і молочні продукти — починається Успенський піст.

  • Не можна працювати в полі — цей час краще присвятити молитві.

  • Не слід відмовляти у допомозі нужденним — інакше в ваше життя прийдуть нещастя.

Народні прикмети і традиції на 1 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • вранці немає роси — до спекотного і сухого кінця літа;

  • дощить — зима буде м’якою і досить теплою;

  • на світанку туман — чекайте на ясну і приємну погоду;

  • багато зірок в ніч проти 1 серпня — до ясного дня;

  • почути глухий грім — негода триватиме недовго;

  • павуки активно плетуть павутину — серпень буде погожим.

1 серпня павуки активно плетуть павутину — серпень буде погожим / © unsplash.com

1 серпня павуки активно плетуть павутину — серпень буде погожим / © unsplash.com

В народі 1 серпня носило назву Медовий Спас. У церкві святять мед нового збирання, воду та мак — звідси й народна назва свята. Вшановується походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього — саме з цим пов’язане освячення води, як і на Водохреще.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 серпня

Які завтра іменини: Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія.

Талісманом людини, народженої 1 серпня, є турмалін. Один із найвідоміших мінералів у світі, що здавна славиться своїми цілющими властивостями. Із глибини віків люди вірили, що він має здатність підтримувати здоров’я, особливо позитивно впливаючи на стан кісток, суглобів і хребта.

Цього дня народилися:

  • 1896 рік — Петро Самутин, український військовий діяч, генерал-хоружний Армії УНР, організатор УВВ;

  • 1906 рік — Дезидерій Миллий, український художник;

  • 1920 рік — Богдан Осадчук, український публіцист, науковець, дослідник історії Центральної та Східної Європи.

Пам’ятні дати 1 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 серпня:

  • 1498 рік — Христофор Колумб, здійснюючи свою третю експедицію до Нового Світу, вперше ступає на материкову частину Америки;

  • 1578 рік — з Англії стартує одна з найбільших арктичних експедицій XVI століття;

  • 1589 рік — у Франції монах Жак Клеман смертельно ранить короля Генріха III;

  • 1774 рік — британський хімік Джозеф Прістлі відкриває чистий кисень;

  • 1780 рік — Швеція офіційно проголошує постійний нейтралітет, що стало основою її зовнішньої політики на століття;

  • 1793 рік — у Французькій республіці запроваджують метричну систему;

  • 1838 рік — у більшості колоній Британської імперії офіційно скасовують рабство;

  • 1914 рік — початок Першої світової війни: Німеччина оголошує війну Росії та Франції;

  • 1920 рік — у Відні створюють закордонний уряд Диктатора ЗУНР, який мав на меті домогтися відновлення української державності дипломатичним шляхом;

  • 1923 рік — Рада народних комісарів УРСР ухвалює історичне рішення про початок політики українізації;

  • 1924 рік — у столиці Аргентини, Буенос-Айресі, постає українська “Просвіта”;

  • 1941 рік — німці створюють дистрикт “Галичина” з центром у Львові;

  • 1943 рік — під Делятином партизани з’єднання Сидора Ковпака вступають в запеклий бій із німецькими силами;

  • 1975 рік — у Гельсінкі підписують Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі;

  • 1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника — важливий культурний центр України;

  • 1997 рік — на українському підводному човні “Запоріжжя” урочисто піднімають військово-морський прапор України;

  • 2002 рік — у ФРН запускають швидкісні електропоїзди, які досягали 300 км/год на новій лінії Кельн–Франкфурт;

  • 2008 рік — повне сонячне затемнення спостерігали в центральній і північній Азії, а також у більшості країн Євразії;

  • 2016 рік — у Запоріжжі на базі частини ремонтних цехів ПАТ “Запоріжсталь” створюють Запорізький ливарно-механічний завод.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 серпня Міжнародний день клоуна / © unsplash.com

1 серпня Міжнародний день клоуна / © unsplash.com

1 серпня в Україні святкують День інкасатора. Неофіційне професійне свято, яке присвячене працівникам служби інкасації. Інкасатори — спеціально підготовлені працівники фінансової установи або банку, які займаються транспортуванням цінностей і грошей між банкоматами, відділеннями, підприємствами, магазинами, центральними банками.

Також 1 серпня Міжнародний день пива. Неофіційне, але дуже поширене свято. Воно було започатковане 2007 року в місті Санта-Круз групою друзів на чолі з Джессі Авшалом. Спершу святкувалося 5 серпня, але пізніше було перенесено.

А ще 1 серпня Міжнародний день клоуна. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене клоунам — артистам, чия місія полягає у тому, щоб розсмішити, підбадьорити, зцілити усмішкою. Вони виступають не лише в цирках, а й у лікарнях, школах, дитячих будинках і зонах бойових дій.

1 серпня святкують День працівника технічної підтримки. Воно присвячене людям, які рятують нас у найстресовіші цифрові моменти — коли “нічого не працює”, “все зникло” або “зависло” перед дедлайном. Дата виникла як ініціатива з IT-спільнот і технічних форумів, які вирішили бодай раз на рік подякувати “героям у тіні”, які забезпечують стабільність нашого цифрового світу.

Також 1 серпня Всесвітній день боротьби з раком легенів. Це важлива дата, покликана підвищити обізнаність про одну з найпоширеніших і найсмертельніших форм онкології, підтримати пацієнтів і закликати до профілактики та ранньої діагностики.

А ще 1 серпня Міжнародний день “чайлдфрі”. Це день, присвячений людям, які свідомо обрали життя без дітей. Свято покликане підтримати особистий вибір кожної людини, зруйнувати стереотипи та протистояти соціальному тиску.

1 серпня святкують Міжнародний тиждень собак-поводирів. Проходить у перший тиждень серпня. Вперше ідея тижня була започаткована в 1980-х роках у США. Від того часу вона набула міжнародного масштабу і підтримується багатьма організаціями допомоги незрячим.

Також 1 серпня Міжнародний день грудного вигодовування і лактації. Це важливе свято, яке присвячене підтримці і популяризації грудного вигодовування як найкращого способу годування немовлят, а також підвищенню обізнаності про значення лактації для здоров’я матері і дитини.

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