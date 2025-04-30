Яке свято 1 травня 2025 року / © ТСН

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1 травня 2025 року — четвер. 1163-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 травня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Єремії. Єремія народився в Анатоті, невеликому священицькому містечку поблизу Єрусалима. З юних літ він був обраний Богом для особливої місії: ще до свого народження, як сам пророк засвідчує, Господь визначив йому бути пророком для народів. Це покликання несло з собою величезну відповідальність і неминучі страждання.

Бог доручив Єремії звернутися до юдеїв із закликом залишити шлях ідолопоклонства, неправди й морального розтління. Пророк палко закликав співвітчизників до покаяння, попереджаючи: якщо вони не навернуться до істинного Бога, то їхнє царство буде зруйноване, а народ піде в полон до вавилонян.

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Однак юдеї не бажали слухати. За свою вірність Божій волі Єремія зазнав постійних переслідувань: його обмовляли, кидали до в’язниці, били й принижували. Та навіть під тягарем страждань він не зрікся своєї місії.

Єремія увійшов в історію як «плачучий пророк». Його душа боліла за зіпсований народ, і серце ридало над неминучою катастрофою. Його слова проникнуті не осудом, а гіркою тугою: “О, коли б моя голова стала джерелом води, а очі — потоком сліз, щоб я день і ніч плакав за загиблими синами мого народу!”

Особливо сильним виявом його скорботи стала Книга Плач Єремії, де кожен рядок пройнятий болем за зруйнованим Єрусалимом.

Попри глухоту народу до його слів, усе, про що говорив пророк, невдовзі стало реальністю. 586 року до Різдва Христового вавилонське військо захопило Єрусалим, знищило храм Соломона й відвело юдеїв у вигнання. Єремія залишився серед руїн із тими, хто вижив, підтримуючи й розраджуючи їх.

Після загибелі юдеї його силою вивезли до Єгипту, де, за церковним переданням, він зазнав мученицької смерті від рук тих, кого прагнув навернути.

Що не можна робити 1 травня

Не можна працювати без крайньої потреби — основна увага має бути зосереджена на молитві, спокої душі й добрих справах.

Не варто ігнорувати молитву — вважалося важливим помолитися за мир у світі, за рідних і особисту духовну стійкість.

Не слід братися до важких справ без доброї погоди — якщо день був дощовий, радили відкласти польові роботи.

Народні прикмети і традиції на 1 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

1 травня теплий і ясний день — літо буде сухе й урожайне;

йде дощ — чекайте на дощове й прохолодне літо;

багато роси вранці 1 травня — на гарний урожай огірків і капусти;

вітер цього дня сильний — літо буде буремне, з бурями й градом;

грім 1 травня — на тепле й врожайне літо;

вранці 1 травня прохолодно, але вдень теплішає — літо буде спочатку прохолодним, а згодом спекотним;

багато комах у цей день — до теплого літа й великого врожаю фруктів;

на деревах 1 травня вже добре розпустилися листочки — літо прийде рано й буде довгим.

На деревах 1 травня вже добре розпустилися листочки — літо прийде рано й буде довгим / © unsplash.com

В народі 1 травня носило назву Веремій Запашник. Ім’я Веремій — це спрощена, побутова форма церковного імені Єремія. Так народ краще запам’ятовував і передавав імена святих у щоденному вжитку. Додаток “Запашник” пов’язаний із запахами весни: у цей час природа вже повністю прокидається після зими, у повітрі пахнуть квіти, розквітають дерева, запашні трави й земля після дощів. Саме на початку травня стоїть особливий, п’янкий весняний аромат.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 травня

Які завтра іменини: Ігнатій, Макарій, Тамара.

Талісманом людини, народженої 1 травня є нефрит. Це цінний напівдорогоцінний камінь, який особливо високо цінувався в культурах Сходу. У стародавньому Китаї його вважали священним символом вічного життя й безсмертя.

Цього дня народилися:

1961 рік — Андрій Овчинников, український хокеїст;

1982 рік — Денис Шлега, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Герой України (2022);

1988 рік — Дмитро Німенко, український хокеїст.

Пам’ятні дати 1 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 травня:

305 рік — Римський імператор Діоклетіан (~245–316), який розпочав кар’єру простим солдатом і двадцять років керував імперією, добровільно зрікся престолу. Останні роки життя він провів у відпочинку на острові біля міста Спліт;

381 рік — Імператор Східної Римської імперії Феодосій І Великий скликав Другий Вселенський собор (Перший Константинопольський), який завершив оформлення офіційної державної християнської церкви. У роботі собору брали участь лише представники східних єпархій;

408 рік — Феодосій II зійшов на престол Візантійської імперії;

1006 рік — На небі зафіксовано вибух наднової зірки SN 1006 — один із найяскравіших астрономічних феноменів в історії людства;

1328 рік — Англія офіційно визнала незалежність Шотландії, підписавши мирний договір;

1497 рік — У битві з татарами загинув митрополит Київський Макарій. Його нетлінні мощі нині покояться у Володимирському соборі;

1576 рік — Анна І та Стефан Баторій короновані як правителі Речі Посполитої;

1682 рік — Король Франції Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку обсерваторію — перший великий астрономічний центр країни;

1699 рік — Француз П’єр ле Мойн заклав перше європейське поселення у долині Міссісіпі;

1707 рік — Відбулося об’єднання Англії, Уельсу та Шотландії у єдину державу — Королівство Великої Британії;

1753 рік — Вийшла друком праця “Види рослин” Карла Ліннея, що започаткувала сучасну ботанічну номенклатуру;

1776 рік — Адам Вайсгаупт створив у Баварії таємне товариство ілюмінатів;

1786 рік — У Відні відбулася прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта “Весілля Фігаро”;

1840 рік — У Великій Британії вперше в історії з’явилася у продажу поштова марка — знаменита “Чорна пенні”;

1851 рік — В Лондоні, в Кришталевому палаці, урочисто відкрилася перша Всесвітня виставка досягнень науки і культури;

1886 рік — В Чикаго відбулася масова демонстрація робітників, що закінчилася трагічною сутичкою з поліцією. Ці події стали підґрунтям для проголошення 1 травня Міжнародним днем трудящих;

1919 рік — Фінляндія офіційно затвердила свій національний прапор;

1931 рік — У Нью-Йорку урочисто відкрито хмарочос “Емпайр-Стейт-Білдінг”, який став найвищою будівлею світу на кілька десятиліть;

1937 рік — Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що забороняв країні втручатися у військові конфлікти Європи;

1943 рік — У місті Броди на Львівщині нацистські окупанти здійснили масову страту 9 тисяч євреїв;

1944 рік — Виконано перший політ німецького реактивного літака “Мессершмітт Me 262”;

1954 рік — У Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об’єднання, яка згодом поширилася на понад 150 країн світу;

1962 рік — Страчено Адольфа Айхмана — одного з головних організаторів Голокосту;

1966 рік — Студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса вночі встановили український національний прапор на будівлі Київського інституту народного господарства;

1967 рік — Анастасіо Сомоса Дебайле став президентом Нікарагуа;

1994 рік — Під час автоперегонів у Сан-Марино загинув знаменитий бразильський гонщик Айртон Сенна;

1997 рік — На виборах у Великій Британії перемогу здобула Лейбористська партія, перервавши 18-річне правління консерваторів;

1997 рік — Румунія офіційно попросила вибачення за переслідування німецького населення під час комуністичного режиму;

1998 рік — Суд визнав колишнього прем’єр-міністра Руанди Жана Камбанду винним у геноциді народності тутсі 1994 року;

1999 рік — Під час експедиції на Евересті знайдено тіло британського альпініста Джорджа Меллорі, який зник 75 років тому під час спроби підкорення вершини.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 травня святкують День весни і праці / © unsplash.com

1 травня в Україні і світі святкують День поширення інформації про лікувальний масаж. У цей день професійні масажисти, лікарі, реабілітологи по всьому світу розповідають, чому масаж — це не лише про релакс, а й про відновлення, підтримку фізичного й психоемоційного стану. Лікувальні техніки масажу практикувалися ще в стародавньому Китаї, Індії та Єгипті. З часом вони стали частиною не тільки народної, а й академічної медицини.

Також 1 травня Міжнародний день пудель-міксів. Присвячений популярним гібридам, виведеним шляхом схрещування пуделів з іншими породами. Ці собаки не тільки виглядають чарівно, але й мають безліч корисних якостей, що робить їх улюбленцями багатьох. Пудель-мікси — це собаки, які поєднують найкращі риси пуделя з іншими породами.

А ще 1 травня День порятунку носорога. Носороги — це древні тварини, що існують на Землі з часів, коли динозаври вже вимерли. Сьогодні ж вони на межі зникнення. Основні загрози для їхнього виживання — незаконне полювання на роги, які мають високу вартість на чорному ринку, а також руйнування їхніх місць проживання.

1 травня святкують Всесвітній день паролів. У сучасному цифровому світі безпека є першочерговим завданням. Паролі — це перший щит, що захищає нас від несанкціонованого доступу до наших акаунтів. Однак, через використання простих і передбачуваних паролів, таких як “123456” або “qwerty”, ризик бути зламаним значно зростає.

Також 1 травня Міжнародний день соняшника. Соняшник — одна з найбільш вирощуваних культур у світі. Він дає нам олію, що широко використовується в кулінарії та косметології, а також є важливим кормом для тварин. Окрім цього, соняшник активно сприяє збереженню екології: його коріння утримує ґрунт, запобігаючи його ерозії, а сама рослина сприяє очищенню повітря.

А ще 1 травня Всесвітній день любові. Покликаний підкреслити важливість любові у всіх її проявах — від романтичних почуттів до безумовної підтримки близьких і людей навколо. Це свято нагадує нам, що любов є однією з найбільших сил, здатних змінювати нас і навколишній світ на краще.

1 травня святкують День весни і праці. Він об’єднує два аспекти життя — природне пробудження після зими та шанування трудових досягнень людей. У багатьох культурах цей день відзначається як момент, коли природа відроджується, а разом з нею — й активна робота людей у різних сферах. Це також свято солідарності трудящих, коли акцент робиться на праві кожної людини на гідні умови праці та соціальні гарантії.

Також 1 травня День народження поштової марки. Першу поштову марку, відому як “Чорний пенні” (Penny Black), було випущено для спрощення і стандартизації поштових послуг. До цього часу доставка листів була складною і неструктурованою, з великими варіаціями у цінах залежно від відстані і ваги. Поява марки дозволила встановити єдину тарифну систему для відправлення листів по всій Великій Британії. Зображення королеви Вікторії на марці стало символом нового етапу в розвитку пошти.