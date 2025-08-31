Яке свято 1 вересня 2025 року / © ТСН

1 вересня 2025 року — понеділок. 1286-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 вересня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. Преподобний Симеон Стовпник (V–VI століття) — один із видатних подвижників раннього християнського аскетизму. Народився в благочестивій сім’ї в Сирії. В юності він відчув покликання до повного служіння Богові, залишивши світські справи й родинний дім, щоб присвятити себе молитві, посту та суворому самозреченню.

Симеон прославився особливо своєю незвичайною аскетичною практикою — життя на стовпі. Спершу він жив на низькому стовпі, а згодом піднімався на високі, щоб уникати земного спокуси й повністю зосередитися на духовному житті. Його вчення й приклад привертали численних паломників та учнів. Через високу духовну чистоту і непохитну віру він став символом суворого самозречення та незламного прагнення до Бога.

Він залишив по собі численні настанови та духовні поради, які відображали глибоку віру та внутрішню боротьбу за духовну досконалість. Його подвиг надихав християнські громади на суворіший духовний шлях, а його шанування поширилося далеко за межі Сирії.

Що не можна робити 1 вересня

Не можна лінуватися, відкладати справи на потім — вважалося, що початок навчального року задає тон усім наступним місяцям.

Не слід конфліктувати, сваритися — сварки можуть принести негаразди у життя.

Забороняється позичати гроші чи давати в борг — будуть проблеми у фінансовому плані.

Народні прикмети і традиції на 1 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день до теплої осені;

дощовий або хмарний день до вологої осені;

південний вітер — осінь буде теплою;

вранці туман — чекайте на великий урожай фруктів;

дощить — будуть пізні заморозки.

1 вересня сонячний і теплий день до теплої осені / © unsplash.com

В народі 1 вересня носило назву День Осінньої ниви. Пов’язувався з початком збору врожаю ранніх плодів, яблук, груш і горіхів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 вересня

Які завтра іменини: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 1 вересня є топаз. Дорогоцінний камінь, відомий людям ще з глибокої давнини. Йому завжди приписували магічну силу та особливу енергетику. Особливо цінували жовті різновиди: їх активно застосовували астрологи та провидці для обрядів і передбачень.

Цього дня народилися:

1899 рік — Джафер Сейдамет Киример, кримськотатарський письменник, громадський діяч, один із лідерів та ідеологів національно-визвольного руху кримських татар;

1925 рік — Ігор Юхновський, український вчений, політик;

1937 рік — Микола Сядристий, український майстер мініатюр.

Пам’ятні дати 1 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 вересня:

1804 рік — німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкриває третій за рахунком астероїд Юнону;

1819 рік — на сцені Полтавського театру вперше показують п’єсу Івана Котляревського “Наталка Полтавка”;

1859 рік — незалежно один від одного Керрінгтон і Годжсон фіксують сонячні спалахи;

1866 рік — завершують будівництво залізничної лінії Одеса — Балта;

1898 рік — відкривається Київський політехнічний інститут, ідея його створення з’явилася ще 1880 року, а перші збори установчого комітету відбулися 1896 року;

1919 рік — у ніч проти 1 вересня, через тактичні помилки командування на чолі з генералом Кравсом, столицю України захоплюють війська Денікінa під проводом генерала Бредова;

1923 рік — у Східній Японії стається потужний Великий кантоський землетрус;

1939 рік — напад Німеччини на Польщу кладе початок Другій світовій війні в Європі;

1964 рік — у Києві відкривається перший в Україні широкоформатний кінотеатр “Україна”;

1983 рік — трагічне збиття рейсу Korean Air 007;

1996 рік — в Україні вводять національну валюту — гривню;

2001 рік — у судочинстві України смертну кару стратою замінюють довічним ув’язненням;

2006 рік — у Криму починає мовлення перший у світі кримськотатарський телеканал ATR;

2008 рік — відбувається прем’єрний показ українського телевізійного мультсеріалу “Легенди України”;

2014 рік — українські війська залишають Луганський аеропорт під час війни на сході України;

2023 рік — Православна церква України переходить на новоюліанський календар, Українська греко-католицька церква — на григоріанський (крім Пасхалії), а Мукачівська греко-католицька єпархія — на григоріанський із Пасхалією.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 вересня в Україні і світі святкують День знань / © vsim.ua

1 вересня в Україні і світі святкують День знань. Свято символізує початок нового навчального року в школах, ліцеях, коледжах та університетах. У багатьох країнах воно є офіційним і дуже важливим для дітей, студентів, вчителів і батьків. День знань — це не просто формальність: він символізує новий старт, розвиток розуму та прагнення до знань, і для багатьох учнів він залишається яскравим спогадом на все життя.

Також 1 вересня Міжнародний день приматів. Це екологічне та освітнє свято, присвячене всім видам приматів: від мавп і лемурів до людиноподібних мавп, таких як шимпанзе, горили та орангутанги. Його було створено з метою привернення уваги до охорони приматів і збереження їх природного середовища.

А ще 1 вересня Всесвітній день написання листів. День був започаткований у сучасну епоху, коли електронні повідомлення і соцмережі значно зменшили кількість традиційного листування. Мета свята — нагадати про унікальність письмового слова, яке передає емоції, думки та турботу через лист.

1 вересня святкують День дельфінів Японії. Свято започатковане у Японії як частина кампаній із захисту природи, особливо морських тварин. Основна мета — підвищення обізнаності про загрози для дельфінів, включно з полюванням, забрудненням морів та знищенням їх природного середовища.

Також 1 вересня Міжнародний місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Щорічна глобальна ініціатива, присвячена підвищенню обізнаності про деменцію, зокрема хворобу Альцгеймера, її ранню діагностику та підтримку пацієнтів і їхніх родин.