Яке свято 1 жовтня 2025 року

1 жовтня 2025 року — середа. 1315-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 1 жовтня, віряни святкують Покров Пресвятої Богородиці. Його витоки сягають Х століття. У Константинополі, у Влахернському храмі, де зберігалася риза Божої Матері, сталося знамення: під час нічної молитви преподобний Андрій Юродивий разом зі своїм учнем Єпіфанієм побачили Богородицю, яка простерла свій омофор (покров) над людьми. Це було сприйнято як знак Її заступництва й охорони всіх християн. Покрова символізує заступництво, захист і духовну підтримку Божої Матері для всіх, хто з вірою звертається до неї. Це свято вчить довіряти Її небесному покрову й шукати в молитві миру та сили.

Що не можна робити 1 жовтня

Забороняється важко працювати — вважається, що Богородиця накриває землю “покровом”, а тому порушувати його цього дня працею великий гріх.

Не можна займатися господарством на городі — земля “відпочиває”.

Не слід відмовляти у допомозі — люди вірили, що Матір Божа обов’язково віддячить добром за добрі вчинки.

Народні прикмети і традиції на 1 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і тепла погода — до короткої і м’якої зими;

на Покрову дощить — чекайте на затяжну зиму з частими відлигами;

південний вітер — буде тепла зима;

на деревах ще багато листя — до довгої зими;

гуси відлітають у вирій на Покрову — зима прийде рано;

білки активно утеплюють гнізда — чекайте на люту зиму.

1 жовтня гуси відлітають у вирій на Покрову — зима прийде рано / © Pixabay

В народі 1 жовтня носило назву Покрова. Крім того, що це важливе церковне свято, жовте листя вже покриває землю своїм “покровом”. А ще від цього дня починаються справжні холоди.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 жовтня

Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Віра.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня є жадеїт. Камінь наділяють численними цілющими силами. Зокрема, ще з давніх часів існувало переконання, що жадеїт здатний дарувати спокійний сон і приносити в людське життя відчуття гармонії та рівноваги.

Цього дня народилися:

1970 рік — Святослав Сирота, український футбольний воротар, колишній президент Професійної футбольної ліги України, боєць Збройних сил України;

1981 рік — Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор;

1986 рік — Шинкаренко Іван Анатолійович, український підприємець, політик, Народний депутат України 9-го скликання.

Пам’ятні дати 1 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 жовтня:

331 рік до н. е. — біля Гавгамелів у Месопотамії відбувається вирішальна битва: війська Александра Македонського громлять перську армію царя Дарія III, остаточно похитнувши могутність Ахеменідів;

1648 рік — козацькі загони здобувають стратегічну фортецю Кодак на Запорожжі, закріпивши переможний поступ повстання;

1661 рік — у Королівстві Англія відбуваються перші в історії перегони на яхтах: король Карл II власноруч перемагає у змаганні свого брата Джеймса;

1727 рік — у Глухові на генеральній раді козацької старшини гетьманом обирають Данила Апостола;

1871 рік — у Києві розпочинає діяльність Колегія Павла Ґалаґана — один із найпрестижніших навчальних закладів України XIX століття;

1919 рік — завершується польсько-українська війна 1918–1919 років;

1926 рік — Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера;

1929 рік — в Українській СРР розпочинаються масові арешти діячів культури й науки у справі вигаданої сталінським режимом Спілки Визволення України (СВУ);

1938 рік — війська нацистської Німеччини вступають на територію Чехословаччини;

1941 рік — підписують тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов’язаються постачати СРСР матеріальні ресурси для війни проти Німеччини;

1948 рік — розпочинає роботу газова магістраль Дашава–Київ протяжністю 513 км;

1949 рік — у Пекіні урочисто проголошують створення Китайської Народної Республіки;

1959 рік — у Києві утворюють Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном;

1960 рік — на Запорізькому автомобілебудівному заводі стартує серійне виробництво малолітражних автомобілів ЗАЗ-965 “Запорожець”;

1967 рік — радянське телебачення вперше починає регулярне мовлення у кольоровому форматі;

2024 рік — Іран здійснює масований ракетний удар по території Ізраїлю.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць / © Pixabay

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць. Дата обрана невипадково: 1 жовтня також святкується Покрова Пресвятої Богородиці, яка в українській традиції вважалася покровителькою козацтва. Саме на Покрову козаки давали присягу, будували церкви та святкували свої перемоги. Таким чином, свято поєднує духовну, історичну та національну символіку. Сучасна традиція почала формуватися після початку бойових дій на сході України 2014 року. 2015 року президент України проголосив 1 (раніше 14) жовтня Днем захисника України, а від 2021 року свято було офіційно розширено на День захисників і захисниць України, визнаючи внесок жінок у оборону держави.

Також 1 жовтня День українського козацтва. Козацтво було військово-суспільним явищем, яке сформувалося на українських землях у XV–XVII століттях. Запорозькі козаки відігравали ключову роль у боротьбі за незалежність та збереження культури українського народу. Вважалося, що Пресвята Богородиця — покровителька війська і заступниця у бою. На Покрову козаки традиційно давали присягу, святкували свої перемоги і проводили обряди на захист громади. Саме тому день Покрови Пресвятої Богородиці був встановлений як День українського козацтва.

А ще 1 жовтня День соціолога в Україні. Дата свята була обрана не випадково. 1 жовтня 1874 року Михайло Драгоманов, видатний український вчений, опублікував свою габілітаційну лекцію, в якій вперше вжив термін “соціологія” в українському науковому середовищі. Цей момент вважається початком розвитку соціології в Україні.

1 жовтня святкують Всесвітній день листівки. Це свято, започатковане 2019 року, має на меті відзначити 150-річчя першої офіційної листівки, надісланої в Австрії 1 жовтня 1869 року. Вона була відома як “Correspondenz-Karte” і була випущена австрійським урядом 1869 року. Ця листівка мала попередньо сплачену поштову марку і була призначена для коротких повідомлень. Її введення стало революційним кроком у розвитку поштового зв’язку, оскільки дозволяло людям швидко та економічно обмінюватися повідомленнями.

Також 1 жовтня Міжнародний день Гоше. Хвороба Гоше — рідкісне генетичне захворювання, яке впливає на здатність організму розщеплювати певні жири, що призводить до їх накопичення в клітинах та органах. Це може спричиняти різні симптоми, такі як збільшення печінки та селезінки, анемія, кісткові проблеми та інші ускладнення.

А ще 1 жовтня Всесвітній день повітряної кульки. Свято припадаж на першу середу жовтня і було започатковане 2000 року американцем Джеффом Брауном з Аляски. Метою свята є не лише розвага, а й популяризація мистецтва твістингу (створення фігур з кульок) та декорування приміщень за допомогою кульок.

1 жовтня святкують Міжнародний день кави. Ідея Міжнародного дня кави належить Міжнародної організації кави (International Coffee Organization, ICO), яка започаткувала його 2015 року. Мета — підкреслити важливість кавової індустрії для економіки різних країн і сприяти популяризації культури відповідального споживання.

Також 1 жовтня Всесвітній день какао та шоколаду. Свято було започатковане міжнародними асоціаціями виробників какао та шоколаду для популяризації цих продуктів і відзначення важливості їхнього виробництва для економіки різних країн. Вважається, що дата 1 жовтня обрана для поєднання з іншими харчовими й солодкими святами осені.

А ще 1 жовтня Міжнародний день охорони єнотів. Свято було започатковане 2002 року молодою дівчиною з Каліфорнії, яка прагнула привернути увагу до важливості єнотів у природі та змінити їхній імідж з “шкідників” на “корисних мешканців екосистеми”.

1 жовтня святкують Всесвітній день вегетаріанства. Це свято покликане популяризувати вегетаріанський спосіб життя, привертати увагу до етичних, екологічних та здоров’яних аспектів відмови від споживання м’яса. Всесвітній день вегетаріанства був започаткований 1977 року Міжнародною вегетаріанською союзом. Ідея полягала в тому, щоб об’єднати вегетаріанців світу, підвищити обізнаність про користь рослинного харчування та показати приклад етичного ставлення до тварин.

Також 1 жовтня Міжнародний день музики. Він був започаткований 1975 року Міжнародним музичним радою при ЮНЕСКО. Ідея полягала в тому, щоб відзначати музику як важливу частину культури, освіти та духовного розвитку людини. Свято нагадує, що музика має силу об’єднувати суспільство і надихати на творчість.

А ще 1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку. Він був започаткований ООН 1990 року як частина глобальної ініціативи щодо підвищення рівня захисту прав та гідності літніх людей. Святкування 1 жовтня символічно підкреслює початок осені життя, нагадуючи про повагу та турботу про старше покоління.

1 жовтня святкують День геронтолога. День геронтолога збігається з Міжнародним днем людей похилого віку, що підкреслює важливість професії геронтолога для суспільства. Ініціатива святкування спрямована на підвищення престижу геронтології та привернення уваги до проблем старіння, соціальної та медичної підтримки літніх людей.

Також 1 жовтня День Ветерана в Україні. День ветерана був встановлений 2018 року указом президента України. Він покликаний створити офіційну нагоду для вшанування тих, хто пройшов службу у військах та правоохоронних органах, взяв участь у бойових діях та миротворчих місіях.