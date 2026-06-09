Яке свято 10 червня 2026 року / © ТСН

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10 червня 2026 року — середа. 1567-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

10 червня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського / © unsplash.com

Завтра, 10 червня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Ранньохристиянський єпископ міста Пруса в Малій Азії, який прославився непохитною вірою, милосердям і даром чудотворення. За переказами, він зцілював хворих, навертав людей до християнства та відважно проповідував Євангеліє. Під час гонінь на християн святий відмовився зректися своєї віри, за що був ув’язнений і згодом страчений. Саме тому Церква шанує його як священномученика — пастиря, який віддав життя за Христа.

10 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день стилю модерн / © pexels.com

10 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день стилю модерн. Його започаткували 2013 року європейські музеї та культурні установи, щоб привернути увагу до збереження та популяризації унікальної мистецької спадщини кінця XIX — початку XX століття. Стиль модерн, відомий у різних країнах як Art Nouveau, виник як прагнення поєднати красу, природу та функціональність. Його легко впізнати за плавними лініями, рослинними орнаментами, асиметричними формами та витонченими декоративними елементами.

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10 червня Всесвітній день ремісництва / © pexels.com

Такоє 10 червня Всесвітній день ремісництва. Це свято присвячене майстрам, які зберігають традиційні техніки ручної праці та створюють унікальні вироби, поєднуючи багатовіковий досвід із сучасним дизайном. Його головна мета — привернути увагу до народних промислів, підтримати місцевих ремісників і наголосити на важливості передавання майстерності від покоління до покоління.

10 червня Міжнародний день геральдики / © pexels.com

А ще 10 червня Міжнародний день геральдики. Свято присвячене мистецтву та науці створення, вивчення й збереження гербів, які протягом століть були символами родів, міст, держав, установ і громад. Дата обрана на честь 10 червня 1128 року, коли, за історичними джерелами, Жоффруа V Анжуйський отримав від Генріха I Боклерка щит із золотими левами на синьому тлі. Цю подію часто вважають одним із найдавніших документально підтверджених прикладів використання спадкового герба.

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