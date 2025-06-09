Яке свято 10 червня 2025 року / © ТСН

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10 червня 2025 року — вівторок. 1203-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 червня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Він був єпископом міста Пруса (нині Бурса в Туреччині). Відрізнявся особливими знаннями Святого Письма та відданністю Богу.

Коли імператором був Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, Тимотея заарештували за віру в Христа. Святий твердо стояв на своєму і не захотів поклонитися язичницьким ідолам. За це його піддали страшним тортурам. За наказом імператора голову Тимотея усікли мечем.

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Що не можна робити 10 червня

Не слід плакати, жалітися на долю — можна цим відлякати щастя.

Не можна купатися у відкритих водоймах — вода стає “брудною”, в ній прокидаються злі духи.

Не варто влаштовувати сварки — злий настрій повернеться сторицею.

Народні прикмети і традиції на 10 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

павуки активно плетуть павутину до теплих днів;

вранці роса — вродять огірки;

дощить до обіду — чекайте на багатий урожай;

почути грім — в лісі буде багато горіхів;

вітер кілька разів на день змінює напрямок — погода буде нестійкою;

голосно стрекочуть коники — до сухої і спекотної погоди;

птахи в пилюці купаються — чекайте на дощ.

10 червня почути грім — в лісі буде багато горіхів / © unsplash.com

В народі 10 червня носило назву Микита Стожар. Слово “стожар” означає “зорі”. Саме в цей період стояла тепла погода, вночі часто бувало ясне небо.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 червня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 10 червня, є хризоберил. Є одним із найміцніших дорогоцінних мінералів. З давніх-давен йому приписували здатність тонко впливати на людський емоційний стан, врівноважувати почуття та гармонізувати внутрішній світ.

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Цього дня народилися:

1951 рік — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, “батько українського бестселера”;

1965 рік — Олексій Плотніков, український вчений-економіст і політик;

1987 рік — Олександр Стоянов, український артист балету, прем’єр Національної опери України.

Пам’ятні дати 10 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 червня:

978 рік — князь Володимир стає володарем Київської держави;

1358 рік — під час битви при Мелло селянське повстання Жакерія зазнає нищівної поразки від добре організованих сил французької аристократії.

1619 рік — під час Тридцятилітньої війни відбувається битва при Саблаті, яка стає переломним моментом у Богемському повстанні, послабивши позиції протестантів.

1793 рік — у Парижі вперше у світі відкривають загальнодоступний зоологічний сад;

1865 рік — у Мюнхені презентують світову прем’єру опери Ріхарда Ваґнера “Тристан та Ізольда”, що стає визначним явищем у музичному мистецтві XIX століття;

1907 рік — французькі інженери, брати Люм’єр, представляють метод кольорового фотодруку;

1909 рік— уперше в історії мореплавства пасажирський лайнер “Славонія”, зазнавши аварії біля Азорських островів, подає міжнародний сигнал лиха — SOS;

1917 рік — у Києві розпочинає роботу Перший Всеукраїнський селянський з’їзд;

1918 рік — Вірменія проголошує державну незалежність, прагнучи національного самовизначення на тлі розпаду імперій.

1943 рік — угорський винахідник Ласло Біро запатентовує кулькову ручку;

1984 рік — США здійснюють перше успішне випробування системи протиракетної оборони в космосі;

1999 рік — російські війська здійснюють раптовий марш-кидок та першими займають аеропорт у Приштині (Косово), випередивши сили НАТО;

2003 рік — відомий поп-дует “Modern Talking” вдруге й остаточно припиняє своє існування.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 червня в Україні і світі святкують День здорового харчування / © unsplash.com

10 червня в Україні і світі святкують День здорового харчування. День був створений для нагадування про те, що їжа є не просто задоволенням чи звичкою, а основою життєвої енергії, довголіття і сили. Завдяки правильному харчуванню люди зберігають гарний фізичний стан, зміцнюють свій імунітет, знижуть ризик більшості хронічних хвороб.

Також 10 червня Всесвітній день пам’яті домашніх тварин. Цю дату заснували, щоб привернути увагу до важливості домашніх тварин в житті людини, підкреслити, наскільки глибоким і справжнім є їхній зв’язок з людьми.

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А ще 10 червня Міжнародний день геральдики. Щорічне свято, присвячене мистецтву і науці створення прапорів, гербів та символіки. Геральдикою називають систему знаків і символів, які використовують для ідентифікації родин, осіб, міст, держав тощо. Герби є складними малюнками, що розповідають про заслуги, походження, статус власника.

10 червня святкують Всесвітній день ремісництва. Свято присвячене людям, які створюють унікальні вироби своїми руками (гончарство, ткацтво тощо). Ремесло поєднує в собі традиції, навички, творчість, які передаються з покоління в покоління.

Також 10 червня Міжнародний день стилю модерн. Модерн є художнім стилем, який виник в Європі наприкінці XIX століття, але значного поширення здобув на початку XX століття. Його основні характеристики — плавні, природні лінії, асиметрія, використання мотивів природи. Свято створене, щоб популяризувати знання про стиль модерн та його вплив на розвиток мистецтва.