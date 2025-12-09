Яке свято 10 грудня 2025 року / © ТСН

10 грудня 2025 року — середа. 1385-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

10 грудня за церковним календарем День пам’яті Мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа / © Pixabay

10 грудня за церковним календарем День пам’яті Мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа. Це подія зі східнохристиянської традиції, пов’язана з трьома святими, які постраждали за віру у Христа в епоху ранніх гонінь на християн. Мина був воєначальником у Константинополі та вирізнявся справедливістю й чесністю. Єрмоген — видатний представник міської адміністрації та людина освічена. Євграф був другом і послідовником Єрмогена.

10 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день футболу / © unsplash.com

Завтра, 10 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день футболу. Це свято було засноване, щоб вшанувати універсальну силу футболу як спорту, який об’єднує людей різного віку, національностей і культур. Ідея Всесвітнього дня футболу пов’язана з прагненням підкреслити роль спорту у формуванні дружби, взаємоповаги та здорового способу життя. Свято нагадує, що футбол — не лише професійна гра, але й інструмент соціальної взаємодії, виховання командного духу та розвитку молоді.

10 грудня День прав людини / © Pixabay

Також 10 грудня День прав людини. Саме 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини — документ, який визначив базові права та свободи людини. День прав людини покликаний нагадати про рівність усіх людей і важливість захисту їхніх свобод.

10 грудня Міжнародний день захисту прав тварин / © Pixabay

А ще 10 грудня Міжнародний день захисту прав тварин. Ідея цього дня виникла на хвилі зростання міжнародного руху за права тварин і захист їх від насильства. День збігається з Днем прав людини, щоб підкреслити, що повага до життя та добробуту істот — важливий складник цивілізованого суспільства.

10 грудня святкують День десяткової системи Дьюї / © Pixabay

10 грудня святкують День десяткової системи Дьюї. Саме цього дня народився Мелвіл Дьюї (10 грудня 1851 року). Свято має на меті вшанувати його внесок у бібліотечну справу — створення класифікаційної системи, яка дозволяє зручно організовувати знання і робить бібліотеки ефективними. ДКД — це бібліотечна система класифікації, розроблена Дьюї. Вперше опублікована 1876 року.

10 грудня День пива Lager / © Pixabay

Також 10 грудня День пива Lager. Хоч свято започатковане в США, з часом воно набуло уваги і поза межами країни. “Lager” — це тип пива, яке ферментують та дозрівають за низьких температур, на відміну від елів, які ферментуються при теплій температурі. Завдяки холодній ферментації та витримці (lagering), пиво набуває “чистого”, легкого, освіжаючого смаку та меншої гіркоти. Існує багато різновидів лагерів — від світлих і легких до темніших, солодових.