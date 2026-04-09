10 квітня 2026 року — п’ятниця. 1506-й день війни в Україні.

10 квітня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Терентія, Помпія та тих, хто з ними / © pexels.com

Завтра, 10 квітня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Терентія, Помпія та тих, хто з ними. Вони були частиною групи з кількох десятків християн, які відкрито сповідували свою віру і відмовилися приносити жертви язичницьким богам. За це їх піддали жорстоким тортурам, але вони залишилися непохитними. За переданням, частину мучеників стратили мечем, інших — після катувань. Їхній подвиг вважається прикладом твердості у вірі, мужності та духовної відданості.

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів та сестер / © pexels.com

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів та сестер. Ініціаторкою свята стала Клаудія Еварт зі США. Вона започаткувала цю дату на честь своїх покійних брата і сестри, щоб підкреслити цінність родинних стосунків. Стосунки між братами й сестрами — одні з найдовших у житті. Вони формують характер, вчать довірі, підтримці та взаєморозумінню. Саме тому це свято набирає популярності в різних країнах світу, навіть без офіційного статусу.

10 квітня Всесвітній день гомеопатії / © pexels.com

Також 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Гомеопатія — це альтернативний підхід до лікування, який базується на принципі «подібне лікується подібним». Тобто речовини, що викликають симптоми у здорової людини, у дуже малих дозах застосовують для лікування подібних симптомів у хворого. Дату обрали у день народження засновника напряму, німецького лікаря Самуеля Ганемана.

10 квітня Всесвітній день ягуара / © pexels.com

А ще 10 квітня Всесвітній день ягуара. Ягуар є ключовим видом у своїй екосистемі: він регулює чисельність інших тварин і підтримує природний баланс. Ініціатива виникла завдяки міжнародним природоохоронним організаціям, зокрема Всесвітній фонд дикої природи та партнерам, які працюють над збереженням популяції ягуарів у Центральній і Південній Америці.

0 квітня святкують Всесвітній день роботи з дому / © pexels.com

10 квітня святкують Всесвітній день роботи з дому. Це неофіційне свято присвячене популяризації віддаленої роботи та балансу між професійним і особистим життям. Його мета — показати, що працювати ефективно можна не лише в офісі, а й у комфортному домашньому середовищі. Особливої актуальності ця тема набула після пандемії COVID-19, коли мільйони людей у світі перейшли на дистанційний формат.

10 квітня День банана / © pexels.com

Також 10 квітня День банана. Це один із найзручніших перекусів — не потребує приготування і легко брати із собою. З ботанічної точки зору банан — це ягода, а не фрукт у звичному розумінні.

10 квітня Міжнародний день шпильки / © pexels.com

А ще 10 квітня Міжнародний день шпильки. Свято виникло як жартівлива данина уваги всім, хто працює у швейній справі, рукоділлі та творчості з тканинами. Воно підкреслює, що навіть найдрібніші деталі можуть мати велике значення. Шпилька — символ точності, організованості та уваги до деталей. Це свято нагадує, що маленькі речі іноді тримають усе життя в порядку.

10 квітня святкують День гольфіста / © pexels.com

10 квітня святкують День гольфіста. Свято виникло як спосіб популяризувати гольф у світі, підкреслити його культурну та спортивну значущість, а також об’єднати спільноту гравців у різних країнах. Цей день — нагадування, що спорт може бути і розвагою, і способом підтримувати тіло і розум у тонусі, а гольф особливо цінний завдяки своїй гармонії з природою та етикету гри.