Яке свято 10 квітня 2025 року / © ТСН

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10 квітня 2025 року — четвер. 1142-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 квітня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших. Святі мученики Терентій, Афрікан, Максим, Помплій і ще 36 інших християн постраждали за віру в Ісуса Христа у III столітті, за правління римського імператора Декія (249–251), відомого своєю жорстокою антихристиянською політикою.

Вони були християнами в Африці (найімовірніше — у Північній Африці, тоді ще частині Римської імперії) й не побоялися відкрито заявити про свою віру, попри переслідування.Імператор Декій наказав усім мешканцям імперії вклонитися язичницьким богам. Ті, хто відмовлявся, піддавались тортурам і страті. Терентій, Афрікан, Максим, Помплій та інші відкрито відмовилися приносити жертву ідолам, бо не могли зректися Христа.

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Їх не лише допитували, але й катували: били, морили голодом, засуджували до важких робіт і кидали в темниці. Однак, за переказами, їхні тіла залишалися неушкодженими, а душі — сильними.

Зрештою, після численних тортур, бачачи, що мученики не зрікаються своєї віри, їх стратили — за різними версіями, або через меч, або через інші тортури. У християнській традиції їхня смерть вважається не поразкою, а духовною перемогою — входом у вічне життя.

Що не можна робити 10 квітня

Не можна працювати на землі — в народі вірили, що цього дня не варто копати, сіяти чи орати, бо земля ще “не прокинулася остаточно”. Вважалося, що будь-яка праця в полі принесе шкоду майбутньому врожаю.

Не можна сваритися — вважалося гріхом сваритися або підвищувати голос, особливо в родині. Цей день краще провести в спокої, доброзичливості та мирі, щоб увесь рік не було сварок.

Не можна мити підлогу та прибирати в домі — це пов’язували з повагою до духів предків, які в цей день нібито могли “заглянути” до оселі. Будь-яке зайве прибирання — мовляв, їх виганяє.

Народні прикмети і традиції на 10 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

туман зранку — до теплої і врожайної весни;

дощ цього дня — до врожайного року, особливо на трави та озимину;

якщо небо зоряне ввечері — літо буде теплим і ясним;

сонце в колі (німб навколо сонця) — до зміни погоди або дощів найближчими днями;

журавлі летять високо — до ясної і стабільної погоди.

10 квітня журавлі летять високо — до ясної і стабільної погоди / © Pixabay

В народні 10 квітня носило назву Іларіон Виверни Голоблі та Терентій Маревний. Остання назва з’явилася тому, що часто саме на початку квітня землю покривав ранковий серпанок — символ пробудження природи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 квітня

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 10 квітня є аметист. Допомагає загасити тривогу, прибрати негативні думки.

Цього дня народилися:

1936 рік — Юрій Чорний, український режисер;

1937 рік — Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України;

1938 рік — Борис Савченко, український режисер і актор.

Пам’ятні дати 10 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 квітня:

1525 рік — У Європі з'являється нова світська держава: Прусське герцогство, яке визнає зверхність Польщі. Цей день вважається початком його існування;

1633 рік — У Лондоні з’являється екзотика: в одному з магазинів англійці вперше бачать і можуть придбати банани;

1710 рік — Британія ухвалює “Статут королеви Анни” — перший у світі закон, що надає офіційний захист авторським правам;

1814 рік — Неймовірний інтелект: 13-річний Карл Вітте, перекладач Данте й юний геній, отримує ступінь доктора філософії;

1815 рік — Вулкан Тамбора вибухає з нищівною силою, викликаючи “вулканічну зиму” і глобальні кліматичні збої, через що наступний рік стане відомим як “рік без літа”;

1833 рік — Розпочато виробництво сірників, однак перші зразки містили білий фосфор і були вкрай токсичними;

1841 рік — У Канаді засновується місто Галіфакс;

1849 рік — Волтер Гант із США патентує простий, але геніальний винахід — безпечну шпильку;

1861 рік — У США відкривається Массачусетський технологічний інститут (MIT) — майбутня кузня інновацій;

1906 рік — Світ бачить другий збірник оповідань О. Генрі — “Чотири мільйони”, де прості люди стають героями;

1912 рік — Легендарний “Титанік” вирушає з Саутгемптона у свою першу і водночас останню подорож до Нью-Йорка;

1917 рік — Донбасівські промисловці та робітники погоджують запровадження 8-годинного робочого дня — великий крок у правах трудівників;

1925 рік — Американська класика народжується: виходить друком роман Фіцджеральда “Великий Гетсбі”;

1938 рік — Під тиском нацистів в Австрії проводиться плебісцит, на якому приголомшливі 99,7 % висловлюються за об’єднання з гітлерівською Німеччиною;

1947 рік — Формується Товариство Мон-Пелерін — клуб інтелектуалів, економістів і підприємців, які відстоюють ідеї неолібералізму;

1954 — У Дніпропетровську з’являється Особливе конструкторське бюро, сьогодні відоме як КБ “Південне” — серце космічних технологій України;

1970 рік — Пол Маккартні оголошує про вихід із “Бітлз” — кінець епохи у світовій музиці;

1972 рік — Світ каже “ні” біологічній зброї: підписано відповідну міжнародну конвенцію;

1990 рік — Том Вейтс виграє суд: компанія Doritos незаконно використала схожий на його голос у рекламі;

1992 рік — У Запоріжжі відкривається перший фестиваль “Козацькому роду нема переводу” — святкування української культури;

1993 рік — Дебютний альбом гурту Suede злітає на перше місце в британських чартах, відкриваючи нову музичну епоху;

1998 рік — У Північній Ірландії укладається Страсноп’ятнична угода — великий крок до завершення десятиліть насильства;

2010 рік — Трагічна авіакатастрофа під Смоленськом забирає життя президента Польщі Леха Качинського та ще 95 осіб;

2019 рік — Історичний прорив: уперше вдається отримати зображення надмасивної чорної діри в центрі галактики M87.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день ягуара / © Unsplash

10 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день ягуара. Потужний, граціозний, загадковий — ягуар не просто велика кішка, а справжній дух джунглів. Цей день присвячений тому, щоб зберегти його не як казку чи міф, а як живу істоту, яка має право на своє місце у світі. Ягуарам потрібна наша підтримка. Через вирубку лісів, мисливство та захоплення територій для фермерства їм буквально ніде жити. 10 квітня — це момент сказати: “Досить!” і згуртуватися заради збереження диких територій і самих ягуарів.

Також 10 квітня Всесвітній день роботи з дому. Неофіційне, але дуже актуальне свято: Всесвітній день роботи з дому. Це про той момент, коли твій ноутбук — твій офіс, піжама — дрескод, а кава вариться не в офісній кухні, а в улюбленій домашній чашці. Після пандемії робота перестала бути прив’язаною до стін. Вона стала гнучкою, мобільною, вільною. І це змінило гру.

А ще 10 квітня Міжнародний день спеціальних бібліотек. Уявіть місце, де немає дитячих казок чи любовних історій. Замість цього — медичні протоколи, юридичні кодекси, наукові дослідження, урядові архіви. Це світ, у якому бібліотекар — не просто зберігач книжок, а інформаційний навігатор, здатний знайти голку в цифровому стозі. Міжнародний день спеціальних бібліотек — це про тих, хто вміє працювати з глибиною. Не з поверхнею, а з сенсом. Не з масовістю, а з точністю. Це день про фахівців, які розплутують інформаційні лабіринти заради справжнього знання.

10 квітня святкують День банана. Це найкращий день для того, щоб повністю віддатися любові до цього смачного, корисного і неймовірно універсального фрукта. Ця дата — це просто класний привід згадати про банани і по-справжньому насолодитися їхнім смаком. Немає особливого історичного значення, але ми точно знаємо, що цей день — справжній банановий бенкет!

Також 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Гомеопатія — це не просто альтернатива традиційній медицині, це справжня філософія лікування, яка народилася ще в кінці 18 століття, коли Самуель Ганеман вирішив, що можна використовувати природні засоби, щоб лікувати людей без сильних побічних ефектів. Цей день — можливість звернути увагу на гомеопатію, як на ефективний, але не завжди зрозумілий метод лікування. Його головна ціль — не тільки підтримати інтерес до гомеопатії, але й підвищити обізнаність про альтернативні способи оздоровлення, які можуть бути не менш корисними і при цьому більш природними.

А ще 10 квітня Міжнародний день шпильки. Шпилька — це майже невидимий, але надзвичайно важливий предмет, який тримає волосся в порядку або додає завершеності образу. Вона може бути простою металевою паличкою або справжнім декоративним елементом, прикрашеним каменями або складними візерунками. Вона працює як маленький, але ефективний аксесуар для зачіски чи одягу, додаючи елегантності і практичності одночасно.

10 квітня святкують Міжнародний день братів і сестер. Це свято, яке віддає належне найособливішим зв'язкам у нашому житті. Брати і сестри — ті, хто з нами з самого початку, хто розділяє наші радості та випробування, і завжди залишається поряд, навіть коли світ змінюється. Це свято любові, підтримки та взаєморозуміння, яке дає нам змогу ще раз оцінити те, що ми маємо в нашій родині.