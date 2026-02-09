ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 10 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 10 лютого, Міжнародний день аравійського леопарда. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Харлампія. До Нового року залишилося 325 днів.

Тетяна Мележик
Яке свято 10 лютого 2026 року

Яке свято 10 лютого 2026 року / © ТСН

10 лютого 2026 року — вівторок. 1447-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

10 лютого віряни святкують День пам’яті святого мученика Харлампія / © pexels.com

Завтра, 10 лютого, віряни святкують День пам’яті святого мученика Харлампія. Один із найдавніших християнських святих, єпископ міста Магнезії в Малій Азії. Жив у II столітті та постраждав за віру під час гонінь імператора Септимія Севера. Навіть у глибокій старості він мужньо витримав жорстокі тортури, не зрікся Христа й навернув багатьох язичників. Святий Харлампій вшановується як заступник від хвороб, моровиць і раптової смерті.

10 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день аравійського леопарда / © pexels.com

10 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день аравійського леопарда. Цей день було офіційно встановлено Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у резолюції 77/295, щоб підсилити глобальну обізнаність про загрози для виду (знищення природного середовища, браконьєрство, конфлікти з людьми) та сприяти охороні й відновленню його популяції. Головна ідея свята — залучити громадськість, уряди, природоохоронні організації та місцеві громади до зусиль збереження біорізноманіття та захисту цього унікального хижака, який відіграє важливу роль в екосистемах регіону.

10 лютого День пригощання Будинкового (Кудеси) та Велесичі / © Фото з відкритих джерел

Також 10 лютого День пригощання Будинкового (Кудеси) та Велесичі. Це день ушанування Будинкового — охоронця оселі, родинного добробуту та злагоди. Господарі залишали для нього частування (кашу, хліб, молоко), дякували за захист дому й просили миру, здоров’я та достатку. Вірили: задобрений Будинковий оберігає родину й господарство. Також день був присвячений Велесу — богу худоби, багатства, підземного світу та мудрості. У цей день згадували предків, просили захисту для худоби й щедрого року, проводили обряди на достаток і родючість.

10 лютого День замороженого йогурту / © pexels.com

А ще 10 лютого День замороженого йогурту. Припадає на другий вівторок лютого. Заморожений йогурт став популярним у другій половині XX століття, особливо серед тих, хто шукає менш жирні солодощі. Його цінують за освіжаючий кислуватий смак, різноманіття топінгів і можливість експериментувати з поєднаннями — від фруктів до шоколаду.

10 лютого святкують День безпечного Інтернету / © pexels.com

10 лютого святкують День безпечного Інтернету. Цього дня говорять про захист персональних даних, протидію кібербулінгу, фейкам і шахрайству, а також про культуру спілкування в мережі. По всьому світу проводять освітні заходи, кампанії та флешмоби, що заохочують користувачів бути уважними, критично мислити й поважати одне одного в цифровому середовищі.

10 лютого Всесвітній день зернобобових / © pexels.com

Також 10 лютого Всесвітній день зернобобових. До зернобобових належать квасоля, горох, сочевиця, нут, боби — доступні й поживні продукти, багаті на білок, клітковину, вітаміни та мінерали. Вони відіграють важливу роль у боротьбі з голодом і недоїданням, а також корисні для довкілля, адже покращують ґрунти й потребують менше води.

