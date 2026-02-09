Яке свято 10 лютого 2026 року / © ТСН

10 лютого 2026 року — вівторок. 1447-й день війни в Україні.

10 лютого віряни святкують День пам’яті святого мученика Харлампія / © pexels.com

Завтра, 10 лютого, віряни святкують День пам’яті святого мученика Харлампія. Один із найдавніших християнських святих, єпископ міста Магнезії в Малій Азії. Жив у II столітті та постраждав за віру під час гонінь імператора Септимія Севера. Навіть у глибокій старості він мужньо витримав жорстокі тортури, не зрікся Христа й навернув багатьох язичників. Святий Харлампій вшановується як заступник від хвороб, моровиць і раптової смерті.

10 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день аравійського леопарда / © pexels.com

10 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день аравійського леопарда. Цей день було офіційно встановлено Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у резолюції 77/295, щоб підсилити глобальну обізнаність про загрози для виду (знищення природного середовища, браконьєрство, конфлікти з людьми) та сприяти охороні й відновленню його популяції. Головна ідея свята — залучити громадськість, уряди, природоохоронні організації та місцеві громади до зусиль збереження біорізноманіття та захисту цього унікального хижака, який відіграє важливу роль в екосистемах регіону.

10 лютого День пригощання Будинкового (Кудеси) та Велесичі / © Фото з відкритих джерел

Також 10 лютого День пригощання Будинкового (Кудеси) та Велесичі. Це день ушанування Будинкового — охоронця оселі, родинного добробуту та злагоди. Господарі залишали для нього частування (кашу, хліб, молоко), дякували за захист дому й просили миру, здоров’я та достатку. Вірили: задобрений Будинковий оберігає родину й господарство. Також день був присвячений Велесу — богу худоби, багатства, підземного світу та мудрості. У цей день згадували предків, просили захисту для худоби й щедрого року, проводили обряди на достаток і родючість.

10 лютого День замороженого йогурту / © pexels.com

А ще 10 лютого День замороженого йогурту. Припадає на другий вівторок лютого. Заморожений йогурт став популярним у другій половині XX століття, особливо серед тих, хто шукає менш жирні солодощі. Його цінують за освіжаючий кислуватий смак, різноманіття топінгів і можливість експериментувати з поєднаннями — від фруктів до шоколаду.

10 лютого святкують День безпечного Інтернету / © pexels.com

10 лютого святкують День безпечного Інтернету. Цього дня говорять про захист персональних даних, протидію кібербулінгу, фейкам і шахрайству, а також про культуру спілкування в мережі. По всьому світу проводять освітні заходи, кампанії та флешмоби, що заохочують користувачів бути уважними, критично мислити й поважати одне одного в цифровому середовищі.

10 лютого Всесвітній день зернобобових / © pexels.com

Також 10 лютого Всесвітній день зернобобових. До зернобобових належать квасоля, горох, сочевиця, нут, боби — доступні й поживні продукти, багаті на білок, клітковину, вітаміни та мінерали. Вони відіграють важливу роль у боротьбі з голодом і недоїданням, а також корисні для довкілля, адже покращують ґрунти й потребують менше води.