Яке свято 10 липня 2025 року / © ТСН

Реклама

10 липня 2025 року — четвер. 1233-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 липня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Антонія Печерського. Він був одним з основоположників чернецтва на Русі, подвижником і співзасновником Києво-Печерської лаври. Антоній народився близько 983 року в Любечі (нині Чернігівська область). А юному віці пішов на гору Афон, де прийняв постриг у чернецтво і пройшов сувору школу духовного життя.

Після кількох років подвижницького життя Антоній отримав від старців благословення і повернувся в Київську Русь. Прибув до Києва близько 1013 року і оселився у печері на одному з пагорбів над Дніпром. Самітницьке життя подвижника супроводжувалося постом і молитвою. Воно привертало інших ченців, тому до нього приєднувалися однодумці.

Реклама

Згодом навколо його печери утворилася перша чернеча обитель — Києво-Печерський монастир. Помер Антоній близько 1073 року, не залишивши після себе жодного твору, але потужний духовний приклад.

Що не можна робити 10 липня

Не слід працювати на городі чи в полі — краще провести день у молитві.

Не можна сваритися — Антоній проповідував смирення і мовчазну молитву.

Не варто відмовляти у допомозі — навіть, якщо це незручно.

Народні прикмети і традиції на 10 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

хмарно на Антонія — чекайте урожай на гриби;

спека та ясне небо — до погожого періоду жнив;

дощить — будуть йти дощі ще сорок днів;

сильний вітер — чекайте на негоду і бурі в серпні;

ввечері жаби голосно квакають — наступного дня дощитиме.

10 липня ввечері жаби голосно квакають — наступного дня дощитиме / © unsplash.com

В народі 10 липня носило назву Антоній Громовик. Якщо цього дня спостерігали грози або дощі, у народі закріпилася назва, що підкреслює зв’язок святого з громовими днями: “Прийшов Громовик — іде вода на хліб”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 липня

Які завтра іменини: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.

Реклама

Талісманом людини, народженої 10 липня, є хризоліт. Світло-зелений напівдорогоцінний мінерал, який від давніх часів вважали могутнім оберегом: хризоліту приписували здатність охороняти свого власника від недругів і прихованої небезпеки.

Цього дня народилися:

1955 рік — Леонід Буряк, український футболіст, тренер;

1980 рік — Анна Діденко, українська художниця;

1982 рік — Влад Яма, український танцівник.

Пам’ятні дати 10 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 липня:

1547 рік — у Французькому королівстві відбувається остання дуель, офіційно санкціонована монархом;

1609 рік — низка німецьких князів-католиків об’єднується в Католицьку лігу з метою рішучої протидії протестантському руху Реформації;

1651 рік — завершується грандіозна битва під Берестечком між військом Речі Посполитої та об’єднаними силами українських козаків і кримських татар;

1878 рік — в англійському футболі вперше арбітр застосовує для зупинки гри свисток, що замінив традиційні вигуки суддів;

1934 рік — за рішенням ЦВК і РНК СРСР у співпраці з НКВС засновують систему примусових трудових таборів, відому як ГУЛАГ;

1940 рік — радянського інженера Сергія Корольова засуджують до восьми років ув’язнення в таборах ВТТ;

1941 рік — у польському містечку Єдвабне стається жахливий погром: сотні євреїв були жорстоко вбиті місцевими жителями;

1943 рік — союзні війська Великої Британії та США розпочинають масштабну висадку на італійському острові Сицилія;

1984 рік — на пресконференції в Мілані відомий радянський кінорежисер Андрій Тарковський офіційно оголошує про свій намір залишитися на Заході;

1985 рік — французькі спецслужби організовують підрив судна Rainbow Warrior, що належало міжнародній природоохоронній організації “Грінпіс”;

1989 рік — у місті Междурєченську розпочинається страйк гірників, який невдовзі поширюється на весь Донбас;

1991 рік — у ніч проти цього дня невідомі зловмисники підривають пам’ятники Степанові Бандері в селі Старий Угринів та Євгену Коновальцю в селі Зашків;

1994 рік — у результаті виборів президентом України стає Леонід Кучма.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 липня День народження футбольного свистка / © unsplash.com

10 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергетичної незалежності. Свято започаткували 2012 року за ініціативи Литви, яка першою в ЄС оголосила своєю метою повну енергетичну незалежність, насамперед, від російських енергоносіїв. Дату обрали невипадково — саме цього дня 2008 року в Литві заклали перший крок до від’єднання енергосистеми країни від російської. Згодом приклад Литви наслідували й інші країни Балтії, а після повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року енергетична незалежність стала пріоритетним питанням для більшості країн Європи.

Реклама

Також 10 липня День племінниць і племінників. Це день, коли тітки й дяді висловлюють свою любов та турботу племінникам і племінницям. Хоча свято є неофіційним, проте воно досить популярне в багатьох країнах світу, зокрема, в США. Головна його мета полягає у підкресленні особливого зв’язку між племінниками, племінницями і їхніми дядьками і тітками.

А ще 10 липня День народження футбольного свистка. Саме цього дня 1878 року під час футбольного матчу в Ангії арбітр застосував металевий свисток замість того, щоб зупинити матч помахом рук чи криками. До цього судді подавали сигнали голосом, але це було малоефективно, адже на матчі дуже шумно. Перший металевий “гудячий” свисток було створено Джозефом Гадсоном, британським винахідником і власником фірми Hudson & Co. Саме його свисток згодом став популярним в спорті, армії та поліції.