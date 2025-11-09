Яке свято 10 листопада 2025 року / © ТСН

10 листопада 2025 року — понеділок. 1355-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 листопада, віряни святкують день пам’яті святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними. Ераст згадується апостолом Павлом як скарбник (керівник господарської частини) Коринфа, а згодом — як християнський проповідник, який супроводжував Павла у місіонерських подорожах. У переданні він постає як муж зрілої віри, обдарований адміністративним хистом і вірністю апостольському служінню. Після проповіді в Ахайї він продовжив місію в Македонії, де, за традицією, і спочив у Господі після численних трудів.

Святий Олімп згадується у Посланні до Римлян серед тих, кого апостол Павло особисто вітає. Традиція називає його співпрацівником апостолів та ревним захисником християнських громад у Римі в період наростаючих переслідувань. За церковними переказами, Олімп був близький до апостола Петра та поділяв з ним труди благовістя. Вірогідно, він прийняв мученицьку смерть під час гонінь Нерона, засвідчивши стійкість віри.

Родіон, відомий також під іменем Геразин, належав до числа учнів апостола Павла. У переданні він згадується як родич апостола. Йому приписують проповідницьку діяльність у Римі, де він допомагав Павлові й Петрові в організації громади. Традиція свідчить, що Родіон був страчений у той самий час, коли загинули багато учнів Петра, — також під час неронових гонінь, прийнявши смерть за Христа.

Що не можна робити 10 листопада

Не слід починати важкі домашні справи — виряджаються осінні духи дому, і треба менше шуму й метушні.

Не варто давати гроші і речі в борг — цього дня позичене не повернеться або забере частину добробуту родини.

Забороняється лаятися і сваритися — до тривалої ворожнечі та втрат у сім’ї.

Народні прикмети і традиції на 10 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло 10 листопада — до м’якої зими;

вранці похмуро — зима буде сніжною;

вранці іній на деревах — чекайте на морозну і суху зиму;

павутиння літає в повітрі — до тривалої відлиги;

перший сніг — весна прийде рано.

10 листопада перший сніг — весна прийде рано / © unsplash.com

В народі 10 листопада носило назву Передзим’я. День розглядали як умовний початок передзим’я, коли природа остаточно переходить у тиху фазу перед морозами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 листопада

Які завтра іменини: Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.

Талісманом людини, народженої 10 листопада є гірський кришталь. Це дивовижний камінь, що сяє осліплюючим світлом і несе в собі енергію внутрішньої рівноваги та притягує у долю сприятливі можливості й успіх.

Цього дня народилися:

1903 рік — Терентій Масенко, український поет-лірик;

1925 рік — Олександр Болехівський, український поет, публіцист і лікар;

1997 рік — Юрій Вакулко, український футболіст.

Пам’ятні дати 10 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 листопада:

1663 рік — укладено Батуринські статті, що визначили нові умови взаємин Гетьманщини з московською владою;

1770 рік — Вольтер виголосив знамениту думку: “Якби Бога не існувало, Його довелося б створити”;

1926 рік — у Берліні відкрито Український науковий інститут;

1928 рік — у Києві відкрито будинок-музей Тараса Шевченка;

1975 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що прирівняла сіонізм до расизму;

1989 рік — у Львові створено товариство “Надсяння”, що об’єднало депортованих українців з етнічних земель, переданих Польщі після Другої світової війни;

1993 рік — учасники секти “Біле братство” захопили Софійський собор у Києві, оголосивши “кінець світу”;

1993 рік — в Україні заборонено всі недержавні воєнізовані формування;

1994 рік — Ірак офіційно визнав незалежність Кувейту;

2004 рік — ЦВК України оголосила результати першого туру президентських виборів: Ющенко — 39,87%, Янукович — 39,32%;

2004 рік — випущено першу стабільну версію браузера Firefox (1.0);

2009 рік — перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС подав до мережі перший струм;

2022 рік — 131-й окремий розвідувальний батальйон ЗСУ звільнив місто Снігурівку від російських окупантів.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день молоді / © unsplash.com

10 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день молоді. Він запроваджений як гуманістична ініціатива, що підкреслює цінність активної життєвої позиції молодих людей, їхню творчу енергію, прагнення до справедливості, розвитку та миру. Головний акцент — на активності, творчості та розвитку молодого покоління, яке формує майбутнє своїх держав.

Також 10 листопада Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку. Щорічна міжнародна дата, яку відзначають 10 листопада з ініціативи ЮНЕСКО. Вона покликана підкреслити ключову роль науки у прогресі людства, забезпеченні миру, сталого розвитку та підвищенні якості життя.

А ще 10 листопада Міжнародний день бухгалтерії. Це професійне свято, присвячене фахівцям, які забезпечують фінансову прозорість, стабільність і порядок у будь-якій організації — від невеликої фірми до державних інституцій. 10 листопада обрали невипадково. Саме цього дня 1494 року вийшла у світ фундаментальна праця італійського математика та монаха Луки Пачолі — “Трактат про рахунки й записи”.

10 листопада святкують Всесвітній день імунізації. Міжнародна дата, покликана нагадати про життєво важливу роль щеплень у захисті людства від небезпечних інфекцій. Щеплення є одним із найефективніших методів профілактики, який запобігає хворобам ще ДО їх появи.

Також 10 листопада Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком. Це міжнародна дата, спрямована на підвищення обізнаності про нейроендокринні пухлини (НЕТ) — рідкісні, часто малосимптомні онкологічні захворювання, які важко діагностувати на ранніх етапах.

А ще 10 листопада Всесвітній день кератоконуса. Це міжнародна дата, метою якої є підвищення обізнаності про кератоконус — прогресуюче захворювання рогівки ока, що може значно впливати на зір і якість життя.

10 листопада Всесвітній день сиріт. Припадає на другий понеділок листопада. Це міжнародна ініціатива, спрямована на привернення уваги до життя та потреб дітей, які втратили батьків або залишилися без сімейної опіки.