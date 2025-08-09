Яке свято 10 серпня 2025 року / © ТСН

10 серпня 2025 року — неділя. 1264-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 серпня, віряни святкують день ангела святого мученика Лаврентія, архідиякона. Лаврентій походив з Іспанії, з міста Уеска, і ще юнаком прибув до Риму. Тут він став учнем і найближчим помічником Папи Сикста II, який висвятив його в сан архідиякона. У цій ролі Лаврентій відповідав за розподіл милостині, опіку над убогими, вдовами, сиротами та хворими. Він також зберігав церковні цінності.

258 року, під час гонінь імператора Валеріана, Папу Сикста II було схоплено та страчено. Лаврентія теж арештували. Від нього вимагали передати скарби Церкви. Тоді він попросив трохи часу, щоби зібрати все «багатство». Наступного дня він привів до правителя всіх бідняків, сиріт, калік і знедолених, заявивши: “Ось справжній скарб Церкви!”

Цей вчинок розгнівав імператора, і Лаврентія піддали страшним тортурам. Його, за переданням, мучили на розпеченій решітці. Перекази говорять, що навіть у стражданнях святий зберігав спокій і мужність, а іноді — навіть іронічне самовладання. Згідно з легендою, він сказав мучителям: “Цей бік уже готовий, переверніть мене на інший!”

Що не можна робити 10 серпня

Не можна палити багаття, розпалювати вогонь — святий Лаврентій помер від вогню, а тому він вважається “живим свідком” мучеництва.

Не слід смажити або пекти — цього дня лише варять продукти.

Забороняється скупитися, відмовляти в допомозі — можна самому опинитися в нужді.

Народні прикмети і традиції на 10 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощить на Лаврентія — до дощової осені;

зорі блимають і небо ясне — чекайте на суху, погожу осінь;

вітер 10 серпня — осінь буде буремною;

тепла погода — до м’якої зими;

жаби квакають на дощ;

птахи збирають в зграї на ранню осінь.

10 серпня птахи збирають в зграї на ранню осінь / © unsplash.com

В народі 10 серпня носило назву Лаврентій Теплий. Вважалося, що цього дня вогонь має особливу силу, але з ним слід поводитися обережно — з поваги до мученицької смерті святого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 серпня

Які завтра іменини: Афанасій, В’ячеслав, Роман.

Талісманом людини, народженої 10 серпня є берил. Дорогоцінний камінь, знаний ще з глибокої давнини. У езотеричних традиціях берил вважається потужним магнітом для багатства, успіху й життєвого добробуту.

Цього дня народилися:

1941 рік — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат;

1998 рік — Данило Мурашко український військовий льотчик, майор, повний лицар ордена Богдана Хмельницького;

2003 рік — Ілля Ковтун, український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор.

Пам’ятні дати 10 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 серпня:

1512 рік — морська битва біля Сан-Матьє, одна з перших великих морських сутичок XVI століття;

1519 рік — Фернан Магеллан вирушає у першу навколосвітню експедицію;

1664 рік — Османська імперія та Священна Римська імперія підписують Вашварський мир;

1678 рік — Франція та Нідерланди укладають Німвегенські мирні договори;

1793 рік — Лувр відкривається для відвідувачів як публічний музей;

1819 рік — Сімон Болівар входить до столиці Колумбії Боготи, зміцнивши позиції у визвольній війні проти Іспанії;

1821 рік — Міссурі приєднується до США як 24-й штат;

1846 рік — у Вашингтоні засновують Смітсонівський інститут;

1876 рік — у канадському Онтаріо здійснюють перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1913 рік — підписують Бухарестський мирний договір, який завершує Другу Балканську війну;

1919 рік — війська Армії УНР звільняють Вінницю від більшовиків;

1945 рік — Японія оголошує про капітуляцію, чим фактично завершує Другу світову війну;

1966 рік — у США припиняють друк дводоларових банкнот;

1995 рік — українка Інесса Кравець встановляє світовий рекорд у потрійному стрибку (15 м 50 см) на чемпіонаті в Гетеборзі;

2012 рік — набуває чинності закон Колесніченка-Ківалова “Про засади державної мовної політики”, який викликав значний суспільний спротив;

2016 рік — ФСБ Росії оголошує про затримання “українських диверсантів” у Криму, Україна категорично спростовує звинувачення, а Рада Безпеки ООН (без Росії) висловлює підтримку Україні, також президент США Барак Обама відкидає російську версію подій.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 серпня в Україні святкують День працівника ветеринарної медицини / © unsplash.com

10 серпня в Україні святкують День працівника ветеринарної медицини. Свято встановлено указом Президента України № 1035/2001 від 1 листопада 2001 року. Щороку припадає на другу неділю серпня. Запроваджене на знак визнання важливості ветеринарної професії для суспільства, тваринництва та продовольчої безпеки.

Також 10 серпня Всесвітній день лева. Це день, присвячений захисту левів, підвищенню обізнаності про загрози для їхнього виживання та збереженню природного середовища для “царя звірів”. Всесвітній день лева започатковано 2013 року за ініціативи захисників природи Дерека і Беверлі Жуберів, натуралістів та кінодокументалістів із ПАР. Мета свята — привернути увагу до стрімкого зменшення популяції левів, особливо в Африці.

А ще 10 серпня Міжнародний день влогінга. Влогінг — це формат відеоблогів, де автор ділиться своїм життям, думками, порадами, подорожами, хобі або тематикою, що його цікавить. Влоги можуть бути особистими щоденниками, освітніми, розважальними, мотиваційними або пізнавальними. Влогінг дає можливість кожному висловити себе, бути почутим і знайти однодумців.

10 серпня святкують Міжнародний день біодизеля. Біодизель — це альтернативне паливо, яке виготовляють з рослинних олій, тваринних жирів або відходів, здатне замінити традиційний дизель, вироблений з нафти. Воно має низький рівень викидів шкідливих речовин, сприяє зменшенню забруднення повітря та збереженню природних ресурсів. Дату 10 серпня вибрано на честь дня народження Рудольфа Дізеля (1858–1913) — винахідника дизельного двигуна, який одним із перших продемонстрував роботу свого двигуна на біодизелі.