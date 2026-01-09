Яке свято 10 січня 2026 року / © ТСН

Реклама

10 січня 2026 року — субота. 1416-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

10 січня віряни святкують День пам’яті святих Пратулинських мучеників / © pexels.com

Завтра, 10 січня, віряни святкують День пам’яті святих Пратулинських мучеників. 13 греко-католиків із села Пратулин (тепер територія Польщі), яких 1874 року вбили царські війська Російської імперії. Вони загинули, захищаючи свою церкву та право залишатися в єдності з Римом, відмовившись перейти до Російської православної церкви. Мученики стали символом вірності вірі, духовної мужності та опору насильницькій русифікації. 1996 року їх проголосив блаженними Папа Іван Павло ІІ.

10 січня День пам’яті святителя Григорія Ніського / © pexels.com

А ще 10 січня День пам’яті святителя Григорія Ніського. Це один із Каппадокійських Отців Церкви, молодший брат святителя Василія Великого. Він був єпископом міста Ніси та видатним богословом і філософом. Григорій розвинув глибоке вчення про Святу Трійцю, духовне зростання людини та обоження, поєднавши християнську віру з античною філософією. Церква вшановує його як учителя містичної глибини, богословської тонкості та духовної мудрості.

Реклама

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро / © pexels.com

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро. Дату обрали на згадку про відкриття першої у світі лінії метро в Лондоні 1863 року. Цей день покликаний підкреслити роль метро як швидкого, безпечного й екологічного виду громадського транспорту, що щодня забезпечує мобільність мільйонів людей у великих містах світу. Свято також привертає увагу до розвитку міської інфраструктури та сталого транспорту.

10 січня День дошки візуалізації / © pexels.com

Також 10 січня День дошки візуалізації. Свято, яке щорічно припадає на другу суботу січня, щоб надихнути людей візуально формулювати й досягати свої цілі. Ідея цього дня полягає в тому, що створення дошки візуалізації — колажу з зображень, слів, цитат, фото й символів — допомагає ясно бачити свої мрії, сфокусувати увагу на них і мотивує рухатися до результатів. Такий інструмент часто використовують для особистого планування, постановки цілей на рік, розвитку всієї життєвої картини.

10 січня День скорочення витрат на електроенергію / © pexels.com

А ще 10 січня День скорочення витрат на електроенергію. Його мета — нагадати про важливість енергоощадності, раціонального споживання ресурсів і зменшення навантаження на довкілля та сімейний бюджет. Цього дня заохочують прості кроки: вимикати світло й прилади, коли вони не потрібні, користуватися енергоефективною технікою, переходити на LED-лампи та формувати свідомі звички споживання. День підкреслює, що навіть невеликі дії кожного мають значний спільний ефект.

10 січня святкують День шанування кімнатних рослин / © pexels.com

10 січня святкують День шанування кімнатних рослин. Це свято покликане нагадати людям про важливість кімнатних рослин у житті: вони очищають повітря, покращують настрій, створюють затишок у домі та допомагають розслабитися. Цього дня радять особливо доглядати за рослинами: поливати, підживлювати, пересаджувати, обережно очищати листя. Свято також заохочує більше уваги до природи та розвиток екологічної свідомості навіть у квартирних умовах.

Реклама

10 січня День гіркого шоколаду / © pexels.com

Також 10 січня День гіркого шоколаду. Це свято присвячене одному з найпопулярніших видів шоколаду — гіркому, який містить багато какао і мало цукру. Мета дня — насолодитися насиченим смаком гіркого шоколаду, відчути його корисні властивості для здоров’я (покращення настрою, концентрації та роботи серцево-судинної системи) і відкрити для себе нові сорти та рецепти. Цього дня радять смакувати шоколад усвідомлено, без поспіху, насолоджуючись його ароматом і текстурою.