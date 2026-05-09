10 травня 2026 року — неділя. 1536-й день війни в Україні.

Завтра, 10 травня, віряни святкують День пам’яті святого апостола Симона Зилота. Один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Прізвисько «Зилот» означає «ревнитель», тобто людина гарячої віри й відданості Божому закону. За переданням, до зустрічі з Христом він належав до руху зилотів, які прагнули визволення Ізраїлю. Після покликання Спасителем Симон повністю змінив своє життя і став проповідником Євангелія. Після П’ятидесятниці він вирушив із місією проповідувати віру в різні країни — за різними переказами, побував у Єгипті, Месопотамії та навіть у Британії. Там же, за однією з традицій, він прийняв мученицьку смерть за Христа.

10 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день матері та День матері в Україні. Припадає на другу неділю травня. Діти дарують матерям квіти, подарунки, листівки та висловлюють подяку за любов, турботу й підтримку. Історично сучасна традиція свята сформувалася на початку ХХ століття у США завдяки Анні Джарвіс, яка прагнула створити день, присвячений пам’яті та повазі до матерів.

Також 10 травня Всесвітній день руху для здоров’я. Його головна ідея — заохотити людей більше рухатися щодня: ходити пішки, займатися спортом, робити зарядку або просто менше сидіти без руху. Адже регулярна активність знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння та покращує психічний стан.

А ще 10 травня Міжнародний день арганії. Арганія відома своїм цінним маслом, яке отримують із її плодів. Арганова олія використовується в кулінарії, косметології та медицині завдяки високому вмісту корисних жирних кислот і вітамінів. Свято покликане привернути увагу до збереження арганових лісів, які входять до списку біосферних резерватів ЮНЕСКО. Ці дерева захищають ґрунти від ерозії, допомагають зберігати екосистему та підтримують життя місцевих спільнот.

10 травня святкують Всесвітній день птахівництва. Його мета — привернути увагу до ролі домашньої птиці (курей, індиків, качок, гусей) у забезпеченні людей доступним білком, зокрема м’ясом і яйцями. Також цей день наголошує на важливості сучасних технологій у птахівництві, ветеринарного контролю та гуманного ставлення до тварин.

Також 10 травня Міжнародний день боротьби з системним червоним вовчаком. Системний червоний вовчак — це хронічна хвороба, за якої імунна система помилково атакує власні тканини організму. Вона може уражати шкіру, суглоби, нирки, серце та інші органи, проявляючись через втому, біль, запалення та загальне погіршення самопочуття.

А ще 10 травня Всесвітній день господарювання. Його ідея полягає в тому, щоб звернути увагу на щоденну невидиму працю, яку виконують люди вдома: прибирання, приготування їжі, догляд за дітьми, організацію побуту. Часто така робота сприймається як «звична», але насправді вона є основою комфорту, порядку й добробуту родини.

10 травня святкують День океану-матері. Головна ідея цього дня — нагадати про необхідність берегти океани від забруднення пластиком, надмірного вилову риби, нафтових розливів і наслідків зміни клімату. Також підкреслюється важливість відповідального ставлення до водних ресурсів у цілому.

