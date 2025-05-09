Яке свято 10 травня 2025 року / © ТСН

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10 травня 2025 року — субота. 1172-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 травня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Симона Зилота. Один із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, який після Вознесіння Спасителя став відданим проповідником християнства у віддалених куточках світу. Його ім’я — Зилот — перекладається як «ревнитель», що підкреслює його гаряче серце й непохитну відданість Божій справі. У деяких джерелах його також називають Кананітом, але це не вказує на місце народження, а є синонімом слова «ревнитель» з арамейської мови.

Хоча Євангелія згадують про нього лише у списках апостолів, передання свідчить про широкомасштабну місіонерську діяльність Симона після Зішестя Святого Духа. Йому приписують благовістя в Африці, Малій Азії, на Близькому Сході, а також на Кавказі. Особливо глибокий слід, за переказами, він залишив у Грузії, де християнська традиція вважає його першим благовісником на тих землях. Саме там, біля нинішнього Сухумі, апостол, за легендою, прийняв мученицьку смерть.

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Що не можна робити 10 травня

Не слід займатися важкою фізичною працею — день краще присвятити спокою, молитві, духовному очищенню.

Не бажано укладати важливі угоди — цей день не підходить для починань у сфері торгівлі, фінансових угод, підписання важливих контрактів — бо ревний Симон нібито “перевіряє серця” і все таємне стає явним.

Забороняється лаятися, лихословити — Симон Зилот символізує ревність до добра й істини, день його пам’яті не терпить лайки, образ, сварок або осуду інших.

Народні прикмети і традиції на 10 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо день теплий і ясний — літо буде раннє й сухе;

дощ — урожай огірків буде багатий;

на Симона бджоли активно літають — літо буде тепле і щедре;

грім 10 травня — до щедрого, але грозового літа;

сонце сходить у тумані — на дощ найближчими днями;

якщо журавлі летять низько — до похолодання чи дощів.

На Симона бджоли активно літають — літо буде тепле і щедре / © unsplash.com

В народі 10 травня носило назву Симон Ревний. “Зилот” (ревнитель), тобто “ревний” — той, хто щиро, нестримно бореться за віру, справедливість, добро. У народі Симона Ревного вважали покровителем городників, сівачів і бджолярів, бо цього дня традиційно починали польові роботи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 травня

Які завтра іменини: Симеон, Таїсія.

Талісманом людини, народженої 10 травня, є смарагд. Здавна вважався справжнім скарбом серед коштовного каміння — в окремі епохи його навіть цінували вище за діаманти. Цей самоцвіт асоціюється з відродженням природи, юністю душі, світлою надією, внутрішньою рівновагою та прагненням до істини. Він уособлює весну життя, гармонійне майбутнє і справедливість, що надихає.

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Цього дня народилися:

1916 рік — Алла Лисянська, українська художниця;

1961 рік — Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га”;

1980 рік — Олександр Мацієвський, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 10 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 травня:

1881 рік — Румунія отримала статус королівства;

1925 рік — у Києві урочисто відкрили міст, названий на честь Євгенії Бош, побудований за проектом Євгена Патона;

1940 рік — Вінстон Черчилль став прем’єр-міністром Великої Британії; Німеччина вторглася до Франції, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, а Великобританія — до Ісландії;

1975 рік — американський атлет Браян Олдфілд став першим, хто штовхнув ядро на відстань понад 21 метр — його рекорд було побито лише через 12 років;

1993 рік — у Киргизстані впроваджена національна валюта — сом;

1993 рік — на вершині Евереста одночасно перебували 40 осіб з дев’яти різних експедицій — рекордна кількість людей на горі;

1995 рік — у Таджикистані впроваджено нову валюту — таджицький рубль, що в жовтні 2000 року був замінений на сомоні;

1997 рік — у чеченському селі Семашки була викрадена знімальна група НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк;

2006 рік — у Греції стався землетрус магнітудою 4,7 бали за шкалою Ріхтера, епіцентр якого розташовувався за 40 км на південний схід від Салонік;

2017 рік — вийшов український переклад культового коміксу “Бетмен: Рік перший”, що розповідає про походження Бетмена.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 травня День руху для здоров’я / © unsplash.com

10 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день колажу. Цей день наголошує на творчому потенціалі комбінування різноманітних матеріалів, зображень і текстур для створення нового, унікального твору. Колаж як техніка дає художникам безліч можливостей для самовираження, адже дозволяє працювати з найрізноманітнішими елементами та медіа. Припадає на другу суботу травня.

Також 10 травня Всесвітній день танцю живота. Припадає на другу суботу травня. Це свято підкреслює не лише естетичну красу та гнучкість цього танцю, а й його значення в культурному контексті, відображаючи багатство традицій і глибину емоцій, які він передає.

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А ще 10 травня Всесвітній день птахівництва. Птахівництво є однією з основних галузей сільського господарства, яке забезпечує нас всім необхідним, включаючи м’ясо, яйця та інші продукти харчування. Це важливе джерело їжі для багатьох людей по всьому світу, і воно забезпечує мільйони робочих місць у глобальному масштабі. Виробництво птиці, зокрема курятини, є одним з основних джерел білка для населення.

10 травня святкують Міжнародний день арганії. Арганія — це дерево, яке може досягати висоти до 10-15 метрів і дає плоди, з яких виробляють арганову олію. Ця олія отримала світове визнання завдяки своїм численним корисним властивостям і широко використовується у косметичних засобах, в медицині та кулінарії. Арганія стала символом стійкого розвитку, оскільки її вирощування сприяє збереженню екології, а також створює робочі місця для місцевих жителів.

Також 10 травня Міжнародний день вітряка. Цей день підкреслює важливість вітряків, які в минулому були ключовими механізмами для сільського господарства та енергетики, а зараз вони є символом відновлювальних джерел енергії.

А ще 10 травня Міжнародний день боротьби з системним червоним вовчаком. Системний червоний вовчак — це аутоімунне захворювання, при якому імунна система починає атакувати здорові клітини та тканини організму, спричиняючи запалення в різних частинах тіла. Воно може вражати шкіру, суглоби, серце, легені, нирки та нервову систему. Це захворювання перебігає хронічно, з періодами ремісії та загострення, і його симптоми можуть бути дуже різноманітними, від легких до дуже серйозних.

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10 травня святкують Всесвітній день справедливої торгівлі. Це день, коли весь світ звертає увагу на важливість підтримки виробників у бідніших країнах, пропонуючи їм можливість отримувати гідну оплату за свою працю і товар, а також працювати в умовах, що відповідають міжнародним стандартам безпеки та сталого розвитку.

Також 10 травня Всесвітній день мігрівних птахів. Припадає на другу суботу травня. Мігрівні птахи виконують критично важливу роль у природних системах, сприяючи біорізноманіттю, розповсюдженню насіння, запиленню рослин і регулюванню популяцій комах. Однак їхні міграційні маршрути часто перетинають небезпечні зони, де на них чекають численні загрози — від забруднення довкілля до руйнування природних середовищ. Більшість мігрівних птахів здійснюють тривалі подорожі, які можуть тривати місяцями, і будь-яка перешкода на цьому шляху, як, наприклад, зміни клімату або знищення середовищ для гніздування, може мати серйозні наслідки для їх популяцій.

А ще 10 травня День руху для здоров’я. Це свято спрямоване на заохочення людей до більшого руху в їхньому щоденному житті, адже регулярні фізичні вправи — це основа міцного здоров’я і добробуту. День руху для здоров’я — це шанс задуматися над тим, як ми живемо, і зробити крок у бік здоров’я. Рух — це не лише засіб підтримки фізичного стану, а й важливий чинник психічного добробуту. Цей день наголошує, що навіть невеликі кроки можуть змінити наше життя на краще, і підтримка активного способу життя допоможе зберегти здоров’я на довгі роки.