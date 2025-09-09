Яке свято 10 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

10 вересня 2025 року — середа. 1295-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 вересня, віряни святкують день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Народилися вони в місті Віфінія і від самої юності любили Господа. Тому вирішили присвятити своє життя молитві і служінню. А щоб уникнути спокус, сестри відійшли в усамітнення на горі Карпейській. Там вони аскетично жили. Це привернуло увагу язичників. І правитель Віфінії Фронтон наказав привести до нього дівчат і закликав їх принести пожертву ідолам. Але вони відмовилися. Минодору (найстаршу) першою піддали тортурам. Її били і катували розпеченим залізом, але вона все мужньо витерпіла і віддала душу Господу. Митродору викликали за кілька днів, її так само жорстоко мучили, але і вона залишалася непохитною у своїй вірі. Наймолодшу Німфодору катували найбільше, адже вона бачила муки сестер, а тому молилася дуже ревно.

Що не можна робити 10 вересня

Не можна обмовляти, пліткувати — вважалося, що зло обернеться проти самої людини.

Не слід шити та різати гострим ножем — можна накликати на себе хвороби, “пошматувавши” долю.

Не варто починати нові справи, які пов’язані з ризиком — це день сприятливий для молитви.

Народні прикмети і традиції на 10 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

ясний і теплий день — до довгої та сухої осені;

туман швидко розсіявся — чекайте на дощ;

вранці низько стелиться туман — до погожої і спокійної осені;

літає дуже багато павутини — до затяжної і сухої осені;

листя починає жовтіти раніше ніж зазвичай — чекайте на швидку та сувору зиму.

10 вересня вранці низько стелиться туман — до погожої і спокійної осені / © unsplash.com

В народі 10 вересня носило назву Минодорів день. У народних звичаях цей день вважався важливим для спостереження за погодою, передбачення майбутньої осені і початку збору врожаю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 10 вересня, є жадеїт. З давніх-давен з цього каменю створювали різноманітні прикраси та обереги. Віками вважалося, що жадеїт має цілющі властивості: він допомагає зміцнити нирки та нормалізує кров’яний тиск.

Цього дня народилися:

Реклама

1854 рік — Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер, меценат;

1883 рік — Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму;

1894 рік — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург.

Пам’ятні дати 10 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 вересня:

1856 рік — завершується Кримська війна: Російська імперія зазнає поразки, тоді як коаліція Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського королівства здобуває перемогу;

1919 рік — на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а контроль Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припиняє своє існування як держава;

1920 рік — ухвалюють конституцію Австрійської Республіки, що перетворює країну на “союзну державу” з широкими правами автономії для її земель;

1941 рік — у Києві радянські спецслужби без судового розгляду розстрілюють всіх ув’язнених у міських в’язницях;

1943 рік — біля села Новий Загорів бійці Української повстанської армії мужньо протистоять значно переважаючим силам німецьких окупантів;

1989 рік — Угорщина відкриває західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що стає першим проблиском падіння “берлінської стіни”;

1993 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює постанову “Про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років”.

2001 рік — у місті Пярну (Естонія) стається масове отруєння метанолом, яке забирає життя 68 людей.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день макіяжу / © unsplash.com

10 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день макіяжу. Ідея створення такого дня полягає у вшануванні професійних візажистів, косметологів, стилістів і всіх, хто використовує макіяж як інструмент творчості. Макіяж від давніх часів не лише прикрашав, а й мав ритуальне, соціальне та навіть символічне значення: він підкреслював статус, настрій або культурну приналежність людини.

Також 10 вересня Міжнародний день гінекологічного здоров’я. Свято підкреслює важливість відповідального ставлення до свого тіла, регулярного медичного контролю та підтримки жіночого здоров’я на всіх етапах життя. Воно було створене, щоб привернути увагу до важливості регулярних профілактичних оглядів та популяризувати знання про здоровий спосіб життя, що підтримує репродуктивну систему.

А ще 10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам. День було започатковано Міжнародною асоціацією з попередження самогубств (IASP), щоб підвищити обізнаність про психічне здоров’я, зменшити стигму та заохотити суспільство до взаємопідтримки. Кожного року цей день нагадує, що самогубство — це не приватна трагедія, а суспільна проблема, яку можна попередити через увагу, розуміння та професійну допомогу.