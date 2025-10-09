Яке свято 10 жовтня 2025 рок / © ТСН

10 жовтня 2025 року — п’ятниця. 1324-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 10 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Євлампія і Євлампії. Святий Євлампій походив із християнської родини з міста Нікомідії (нині — Ізміт у Туреччині). Коли в місті було оприлюднено указ імператора, який наказував переслідувати й страчувати всіх християн, Євлампій вирішив особисто прочитати його. Прочитавши цей указ, він не злякався, а відверто осміяв жорстокий наказ, що й стало причиною його арешту.

Перед намісником Євлампій сміливо сповідав свою віру в Ісуса Христа і засудив язичницьке ідолопоклонство. За це його піддали тяжким тортурам: били, катували розпеченим залізом, примушували поклонитися ідолам. Однак юнак залишився непохитним.

Під час катувань у судовий зал увійшла його сестра — свята Євлампія, яка, побачивши страждання брата, оголосила себе християнкою та добровільно розділила його долю. Її також жорстоко били й катували, але вона мужньо витримала всі муки.

Після тортур Євлампія та Євлампія були засуджені на смерть. Святого Євлампія відтяли мечем. Свята Євлампія, ще перед стратою, віддала душу Богові, не витримавши жорстоких побоїв — але не через слабкість, а як переможниця, сповнена віри та любові до Христа.

Їхній подвиг надихнув багатьох християн Нікомідії: близько 200 осіб відкрито сповідали віру, приєднавшись до них і добровільно прийняли мученицьку смерть.

Що не можна робити 10 жовтня

Не можна тяжко фізично працювати — це вважається неповагою до святих мучеників.

Не варто далеко подорожувати — в цей час починаються осінні тумани та перші ранні заморозки, які можуть застати в дорозі.

Забороняється ображати братів чи сестер — в народі казали: “Як на Євлампія з сестрою посваришся — цілий рік ладу не буде”.

Народні прикмети і традиції на 10 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день — до лагідної і затяжної осені;

вітер з півночі — очікуйте ранніх морозів і холодної зими;

густий туман вранці — попереду ще кілька теплих днів;

дощить 10 жовтня — буде пізня зима і дощова осінь;

небо затягнуто хмарами, але дощу немає — погода скоро погіршиться;

вітер протягом дня часто змінює свій напрям — наступні тижні буде нестійка погода;

білки активно роблять запаси на зиму — вона буде суворою.

10 жовтня білки активно роблять запаси на зиму — вона буде суворою / © unsplash.com

В народі 10 жовтня носило назву Євлампія. Цей день уважали межовим між теплою осінню та початком холодів, тому йому надавали особливого значення. Часто говорили: “Прийшов Євлампій — осінь в обійми зиму веде”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим, Яків.

Талісманом людини, народженої 10 жовтня, є соколине око. Це особливий різновид напівпрозорого кварцу, оповитий ореолом таємничості. Із давніх-давен люди були переконані, що соколине око наділене здатністю відкривати невидиме й приховане, допомагаючи проникати поглядом туди, куди зазвичай неможливо зазирнути.

Цього дня народилися:

1982 рік — Святослав Паламар, офіцер Національної гвардії України. Учасник війни на сході України, Герой України;

1985 рік — Юрій Писар, український художник;

1987 рік — Марина Анцибор, українська лижниця.

Пам’ятні дати 10 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 жовтня:

732 рік — відбувається знакова битва при Пуатьє, яка визначає подальший хід європейської історії;

1664 рік — після тринадцяти тижнів запеклих боїв завершується Облога Ставищ, здійснена об’єднаними військами під проводом гетьмана Стефана Чарнецького;

1666 рік — правобережні полковники обирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;

1858 рік — за підтримки Сполучених Штатів розпочинається організована збройна боротьба Куби за незалежність від Іспанської імперії;

1911 рік — у Китаї відбувається революція, внаслідок якої повалюють монархію;

1919 рік — Верховна рада Антанти офіційно оголошує про запровадження економічної блокади РСФРР та підконтрольних їй режимів;

1932 рік — у Запоріжжі урочисто запускають Дніпровську гідроелектростанцію (ДніпроГЕС;

1933 рік — у магазинах США з’являється перший у світі пральний порошок Dreft, реклама якого обіцяла очищення “силою диво-молекул”;

1939 рік — під політичним тиском СРСР Литва підписує договір про взаємодопомогу, який відкриває шлях до її подальшої радянської окупації;

1940 рік — у Кракові створюють Революційний Провід Організації українських націоналістів, очолений Степаном Бандерою;

1943 рік — Президія Верховної Ради СРСР засновує орден Богдана Хмельницького I, II та III ступенів — відзнаку за військові заслуги;

1963 рік — набуває чинності Міжнародний договір про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 рік — у Токіо урочисто відкриваються XVIII Олімпійські ігри, що стають першими в історії Ігор у Азії;

2022 рік — по всій Україні прокочується серія масованих ракетних ударів, унаслідок яких у багатьох областях зникає електропостачання.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 жовтня Всесвітній день яйця / © unsplash.com

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології. Свято присвячене фахівцям, які забезпечують якість, точність, надійність і безпечність продукції, послуг та технологій у державі. Воно було запроваджене Указом Президента України від 8 жовтня 2002 року №910/2002. Його мета — вшанувати внесок працівників сфери стандартизації, метрології та сертифікації у розвиток економіки, науки та техніки.

Також 10 жовтня Всесвітній день яйця. Свято започатковано Міжнародною яєчною комісією (International Egg Commission) 1996 року. Ініціатори прагнули привернути увагу до харчової, економічної та культурної цінності яєць, а також підтримати виробників та фермерів у різних країнах світу.

А ще 10 жовтня Європейський та Всесвітній день боротьби проти смертної кари. День започаткований Радою Європи 2003 року, щоб нагадати про європейські цінності — право на життя, гуманізм, верховенство права.

10 жовтня Всесвітній день безпритульних. Свято започатковане у 1980-х роках міжнародними організаціями, які займаються соціальним захистом. Ініціатива підтримується ООН та іншими міжнародними структурами. Головна ідея — нагадати суспільству, що безпритульні люди — це частина громади, і вони заслуговують на увагу, повагу та допомогу.

Також 10 жовтня Всесвітній день каші. Свято започатковане у середині 2000-х років міжнародними кулінарними та гастрономічними організаціями. Ідея полягає в тому, щоб пригадати людям користь круп і каш, а також показати різноманітність рецептів із різних культур світу.

А ще 10 жовтня День психічного здоров’я або ментального здоров’я у світі. Свято започатковане 1992 року Всесвітньою федерацією психічного здоров’я (World Federation for Mental Health). Мета — привернути увагу громадськості, урядів та організацій до проблем психічного здоров’я, стимулювати розробку національних програм підтримки та профілактики психічних розладів.

10 жовтня святкують Міжнародний день ветеринарної медсестри. Припадає на другу п’ятницю жовтня. Професія ветеринарної медсестри існує вже понад 100 років, але офіційне свято з’явилося лише на початку XXI століття. Ветеринарні медсестри часто стають мостом між тваринами та людьми, допомагаючи зняти стрес у тварини під час процедур.

Також 10 жовтня Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин. Міжнародне свято, яке покликане привернути увагу водіїв, пішоходів та громадськості до безпеки на дорогах і захисту тварин від ДТП.

А ще 10 жовтня Міжнародний день режисури. Професійне свято, присвячене всім, хто стоїть за камерою та створює кінематографічні світи, образи і сюжети, які ми бачимо на екранах.

10 жовтня Всесвітній день інклюзивності. Інклюзивність — це принцип, що гарантує повагу до різноманіття та активну участь усіх людей у житті суспільства. Інклюзія — не тільки про фізичну доступність, але й про емоційне прийняття та рівноправність у всіх сферах життя.