Яке свято 11 червня 2026 року / © ТСН

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11 червня 2026 року — четвер. 1568-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

11 червня віряни святкують День пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави / © pexels.com

Завтра, 11 червня, віряни святкують День пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави. Святий апостол Варфоломій (Вартоломей) — один із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. У Євангеліях його також ототожнюють із Натанаїлом. Після П’ятидесятниці він проповідував Євангеліє в різних країнах: у Малій Азії, Месопотамії, Індії та Вірменії. Там, за переданням, прийняв мученицьку смерть — був розіп’ятий і знятий із хреста вже після страти.

Святий апостол Варнава не входив до числа дванадцяти, але був одним із перших і найважливіших проповідників християнства. Він походив з Кіпру, був левітом і відомий як «син утіхи». Варнава підтримував апостола Павла, супроводжував його в місіонерських подорожах і допомагав створювати перші християнські громади. За переданням, прийняв мученицьку смерть на Кіпрі.

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11 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рисі / © pexels.com

11 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рисі. Його започаткували природоохоронні організації та зоозахисники, щоб привернути увагу до збереження популяції рисі та її природного середовища. Рись — це одна з найтаємничіших диких кішок Європи. Вона мешкає в лісах, зокрема в Карпатах, і є важливим хижаком у природній екосистемі, який регулює чисельність дрібних тварин. Головна мета цього дня — нагадати про загрози для виду: вирубку лісів, браконьєрство та скорочення ареалу. Також він популяризує охоронні програми, реінтродукцію рисі та створення природоохоронних територій.

11 червня Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози / © pexels.com

Також 11 червня Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Його мета — підвищити обізнаність чоловіків про профілактику, ранню діагностику та лікування цього захворювання. Цей день нагадує, що рак простати є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків у світі. Водночас при ранньому виявленні він добре піддається лікуванню. Основний акцент кампаній у цей день — регулярні медичні обстеження, зокрема аналіз на PSA (простат-специфічний антиген), консультації з урологом і увага до симптомів, які часто можуть бути непомітними на ранніх стадіях.

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