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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 11 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 червня, Міжнародний день рисі. Віряни вшановують пам’ять святих апостолів Вартоломея і Варнави. До Нового року залишилося 203 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 11 червня 2025 року

Яке свято 11 червня 2025 року / © ТСН

11 червня 2025 року — середа. 1204-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 червня, віряни святкують день пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави. Апостол Вартоломей був одним з найближчих апостолів Ісуса Христа. Саме про нього згадується в Євангелії від Івана. Після Воскресіння Спасителя він вирушив в різні країни, несучи Слово Боже. Особливо шанують його в Вірменії. Через свою віру апостол Вартоломей зазнав жорстокої смерті. З нього спочатку здерли шкіру, а потім обезголовили.

Апостол Варнава спочатку називався Йосипом. Коли став одним з учнів Ісуса Христа, то інші дали йому нове ім’я, яке означає “син утішення”. Він належав до числа 70-ти апостолів. Особливу роль він відіграв у житті апостола Павла, здійснивши з ним місіонерську подорож. Як і більшість апостолів загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити 11 червня

  • Не можна випасати худобу — може статися лихо.

  • Не варто пліткувати, сваритися — це день для духовного очищення і молитви.

  • В народі вважалося, що на Варнаву не слід працювати фізично — інакше “руки болітимуть”.

Народні прикмети і традиції на 11 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощить на Варнаву — до вологого літа;

  • суха та ясна погода — літо буде посушливим і спекотним;

  • бджоли літають низько до дощу, високо — до спеки;

  • почути грім — рік буде врожайним;

  • вранці прохолодно чи вітер з півночі — чекайте на похолодання.

11 червня бджоли літають низько до дощу, високо — до спеки / © unsplash.com

11 червня бджоли літають низько до дощу, високо — до спеки / © unsplash.com

В народі 11 червня носило назву Бджолиний день. Саме в цей період активно проводилося медозбирання. Існувала навіть приказка: “На Варнаву бджола і за тінню не встигає — меду багато буде”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 червня

Які завтра іменини: Варфоломій, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 червня, є сардонікс. У давнину його вважали символом дороги й подорожей, тож мандрівники брали цей камінь із собою як талісман, що мав оберігати від небезпек у дорозі.

Цього дня народилися:

  • 1970 рік — Анжеліка Рудницька, українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця, громадська діячка, заслужена артистка України;

  • 1985 рік — Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка;

  • 2000 рік — Олександр Сирота, український футболіст, гравець футбольного клубу Динамо (Київ) та національної збірної України.

Пам’ятні дати 11 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 червня:

  • 1125 рік — хрестоносці здобувають визначну перемогу над сельджуками у битві біля міста Азаз, зміцнивши свої позиції на Близькому Сході;

  • 1453 рік — завершується існування Візантійської імперії — її столиця Константинополь остаточно переходить до рук Османів;

  • 1488 рік — король Шотландії Яків III гине від рук повстанців, які виступили проти його правління;

  • 1496 рік — Христофор Колумб повертається з другої експедиції до Нового Світу;

  • 1509 рік — Генріх VIII бере шлюб із Катериною Арагонською — першою з його шістьох дружин;

  • 1580 рік — іспанські колонізатори засновують місто Буенос-Айрес на берегах Ла-Плати;

  • 1694 рік — відбувається битва під Годовом;

  • 1742 рік — Бенджамін Франклін винаходить першу багатофункціональну кухонну піч;

  • 1742 рік — у Бреслау підписують угоду, якою Габсбурги офіційно визнають право Пруссії на Сілезію;

  • 1770 рік — мореплавець Джеймс Кук відкриває Великий Бар’єрний риф біля узбережжя Австралії;

  • 1776 рік — у США формують комітет для написання Декларації незалежності;

  • 1889 рік — американські винахідники Джон Перді та Джеймс Садгвар отримують патент складаний стілець;

  • 1895 рік — відбуваються перші в історії автоперегони на маршруті Париж — Руан. Середня швидкість переможця становила 24 км/год;

  • 1901 рік — острови Кука офіційно стають частиною Нової Зеландії;

  • 1915 рік — британські війська займають територію Німецького Камеруну, а сербська армія — албанську Тирану;

  • 1918 рік — казахський рух “Алаш” оголошує недійсними всі декрети радянської влади в Казахстані;

  • 1921 рік — в Українській СРР оголошують старт кампанії боротьби з дитячою безпритульністю;

  • 1930 рік — американці Вільям Біб і Отіс Бертон опускаються в батисфері на глибину 400 м;

  • 1940 рік — Нова Зеландія, Австралія та ПАР оголошують війну Італії, яка приєдналася до сил Осі;

  • 1943 рік — Уругвай першим визнає уряд Шарля де Голля як легітимного представника Франції;

  • 1951 рік — Португалія оголошує Мозамбік своєю заморською провінцією;

  • 1955 рік — на трасі “24 години Ле-Мана” у Франції стається найстрашніша в історії автокатастрофа: загинули 84 особи, понад 120 були поранені;

  • 1965 рік — британська королева Єлизавета II вручає членам гурту The Beatles ордени Британської імперії;

  • 1965 рік — створюють Донецький державний університет;

  • 1972 рік — у Нью-Йорку відбувається прем’єра скандального фільму для дорослих “Глибоке горло”;

  • 1973 рік — влада Лівії націоналізовує активи американських нафтових компаній;

  • 1975 рік — у Північному морі починають видобуток нафти;

  • 1982 рік — у США відбувається прем’єра культового фільму Стівена Спілберга “Іншопланетянин”;

  • 1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалює переведення України до східноєвропейського часового поясу, відмовившись від московського часу;

  • 1990 рік — на президентських виборах у Перу перемагає Альберто Фухіморі, випередивши Маріо Варгаса Льйосу;

  • 1992 рік — у Києві відкривається перший конгрес молодих політиків України;

  • 1993 рік — стрічка Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду” виходить на великі екрани;

  • 2002 рік — Пол Маккартні одружується з моделлю та активісткою Гізер Міллз.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рисі / © Pixabay

11 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рисі / © Pixabay

11 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рисі. Щорічна екологічна ініціатива, яка присвячена захисту і збереженню рисі. Це велика хижа кішка, яка відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні балансу природних екосистем. Головна мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про ті загрози, які існують в житті рисі. День започаткували за ініціативи природоохоронних організацій та науковців, які виявили критичний стан популяції рисі у багатьох регіонах світу.

Також 11 червня Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Міжнародна важлива дата, яка була створена для підвищення обізнаності про рак передміхурової залози, його профілактиці, діагностиці і лікування. Найчастіше рак передміхурової залози розвивається без явних симптомів, тому на ранніх стадіях його важко діагностувати. Завдяки своєчасному обстеженню, зокрема, визначенню рівня ПСА (простатспецифічного антигену), допомагає виявити це захворювання і почати вчасне лікування.

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