84
2 хв

Яке завтра, 11 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 11 грудня, Міжнародний день гір. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Даниїла Стовпника. До Нового року залишилося 20 днів.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 11 грудня 2025 року

Яке свято 11 грудня 2025 року / © ТСН

11 грудня 2025 року — четвер. 1386-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

11 грудня в церковному календарі День пам’яті преподобного Даниїла Стовпника / © Pixabay

11 грудня в церковному календарі День пам’яті преподобного Даниїла Стовпника. Преподобний Даниїл був одним із найвідоміших стовпників — подвижників, які проводили життя в молитві та пості на спеціальних стовпах-платформах, відмовившись від звичайних умов життя заради духовного подвигу. Учень святого Симеона Стовпника, він прославився даром мудрості, прозорливості та дивотворіння.

11 грудня в Україні і світі святкують День заснування дитячого фонду ООН UNICEF / © wikimedia.org

11 грудня в Україні і світі святкують День заснування дитячого фонду ООН UNICEF. Саме 11 грудня 1946 року Генеральна Асамблея ООН заснувала United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Після Другої світової війни мільйони дітей опинилися без батьків, у бідності та голоді. UNICEF був створений для надання термінової допомоги дітям, що постраждали від війни.

11 грудня Міжнародний день гір / © unsplash.com

Також 11 грудня Міжнародний день гір. Він був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2002 року. Мета цього дня — підвищити глобальну обізнаність про важливість гірських екосистем і життя людей, які в них проживають. Гори займають близько 27% поверхні землі і є джерелом прісної води для понад половини населення планети.

11 грудня Всесвітній день хворого на бронхіальну астму / © Pixabay

А ще 11 грудня Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Мета цього дня — привернути увагу суспільства до проблем людей, які живуть із цим хронічним захворюванням дихальної системи.

11 грудня святкують Міжнародний день танго / © unsplash.com

11 грудня святкують Міжнародний день танго. День вибрали на честь Карлоса Гарделя, легендарного аргентинського співака і композитора, який зробив танго всесвітньо відомим. Вперше його святкували 2009 року, завдяки ініціативі аргентинських культурних організацій і підтримці ЮНЕСКО.

84
