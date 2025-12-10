Яке свято 11 грудня 2025 року / © ТСН

11 грудня 2025 року — четвер. 1386-й день війни в Україні.

11 грудня в церковному календарі День пам’яті преподобного Даниїла Стовпника. Преподобний Даниїл був одним із найвідоміших стовпників — подвижників, які проводили життя в молитві та пості на спеціальних стовпах-платформах, відмовившись від звичайних умов життя заради духовного подвигу. Учень святого Симеона Стовпника, він прославився даром мудрості, прозорливості та дивотворіння.

11 грудня в Україні і світі святкують День заснування дитячого фонду ООН UNICEF. Саме 11 грудня 1946 року Генеральна Асамблея ООН заснувала United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Після Другої світової війни мільйони дітей опинилися без батьків, у бідності та голоді. UNICEF був створений для надання термінової допомоги дітям, що постраждали від війни.

Також 11 грудня Міжнародний день гір. Він був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2002 року. Мета цього дня — підвищити глобальну обізнаність про важливість гірських екосистем і життя людей, які в них проживають. Гори займають близько 27% поверхні землі і є джерелом прісної води для понад половини населення планети.

А ще 11 грудня Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Мета цього дня — привернути увагу суспільства до проблем людей, які живуть із цим хронічним захворюванням дихальної системи.

11 грудня святкують Міжнародний день танго. День вибрали на честь Карлоса Гарделя, легендарного аргентинського співака і композитора, який зробив танго всесвітньо відомим. Вперше його святкували 2009 року, завдяки ініціативі аргентинських культурних організацій і підтримці ЮНЕСКО.