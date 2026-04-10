Яке завтра, 11 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 11 квітня, Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Антипи, єпископа Пергаму Азійського. До Нового року залишилося 265 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 11 квітня 2026 року

11 квітня 2026 року — субота. 1507-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

11 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Антипи, єпископа Пергаму Азійського / © pexels.com

Завтра, 11 квітня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Антипи, єпископа Пергаму Азійського. Він був єпископом міста Пергам (сучасна Туреччина) й ревно проповідував християнство серед язичників. У часи гонінь за віру його схопили та змушували поклонитися ідолам, але Антипа залишився непохитним. За це його жорстоко стратили: за переданням, святого спалили в розпеченому мідному волі. Його мученицька смерть стала свідченням глибокої віри та відданості Христу.

11 квітня в Україні і світі святкують День підводного човна / © pexels.com

11 квітня в Україні і світі святкують День підводного човна. Цього дня 1900 року було спущено на воду американський підводний човен USS Holland (SS-1) — перший офіційно прийнятий на службу в Військово-морські сили США сучасний підводний човен. Саме ця дата символізує початок епохи підводного флоту США.

11 квітня Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми / © pexels.com

Також 11 квітня Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Його мета — привернути увагу до однієї з найболісніших соціальних проблем і об’єднати зусилля для захисту дітей у всьому світі. Цього дня у різних країнах проводять інформаційні кампанії, освітні заходи та соціальні ініціативи. Важливу роль відіграють міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ, які працюють над захистом дітей і впровадженням програм безпеки.

11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона / © pexels.com

А ще 11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Цей день покликаний підвищити обізнаність про Хвороба Паркінсона — хронічне прогресивне порушення нервової системи, що впливає на рухи людини. У світі проводять освітні кампанії, благодійні заходи та акції підтримки. Важливу роль у цьому відіграють організації, зокрема Parkinson’s Foundation.

11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів / © pexels.com

11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Ця дата пов’язана з подіями Повстання у Бухенвальді — одному з найбільших концтаборів нацистської Німеччини. Цього дня 1945 року в’язні табору Бухенвальд підняли збройне повстання, захопили контроль над табором і зустріли союзні війська як визволителів. Ця подія стала символом мужності, опору та прагнення до свободи навіть у нелюдських умовах.

