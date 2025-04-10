Яке свято 11 квітня 2025 року / © ТСН

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11 квітня 2025 року — п’ятниця. 1143-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 квітня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Він був одним із перших учнів святого апостола Іоанна Богослова, який і рукопоклав його в сан єпископа для служіння християнській громаді в місті Пергамі (на території сучасної Туреччини).

Святий Антипа ревно проповідував Євангеліє, утверджуючи вірних у християнській істині та викриваючи ідолопоклонство. Його щира й безстрашна проповідь викликала гнів у язичницьких жерців, і під час гонінь за правління імператора Доміціана (81–96 рр.) Антипу було схоплено.

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Його змусили відректися від Христа та принести жертву язичницьким богам, проте святитель рішуче відмовився. За це він був підданий мученицькій смерті: його кинули у розпеченого мідного ідола у формі бика — знаряддя тортур, у якому людина повільно помирала від вогню та удушення. Перебуваючи в муках, святий Антипа не переставав молитися, віддаючи душу Богові.

Що не можна робити 11 квітня

Не варто займатися важкою фізичною працею — в народі казали, що хто працює в цей день — той може накликати хвороби на себе або своїх рідних.

Не можна сваритися, кричати, говорити лайливі слова — гнів і ворожнеча в цей день відкривають двері для хвороб.

Не можна викидати крихти зі столу або їжу — будь-яке недбале ставлення до хліба і їжі цього дня призводить до зубного болю.

Народні прикмети і традиції на 11 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

іде дощ — влітку буде багато меду і врожаю на трави;

вітер сильний — літо буде вітряним і з частими бурями;

якщо випав сніг або раптовий мороз — це останній “подих зими”;

якщо 11 квітня хмарно, але без дощу — літо буде тепле, але з нестачею дощів;

сонце зранку — весна буде рання, а літо — тепле і врожайне;

птахи літають високо — чекайте на ясну погоду.

11 квітня випав сніг або раптовий мороз — це останній “подих зими” / © unsplash.com

В народні 11 квітня носило назву Антип Водопій або Свято Берези. Перша назва пов’язана з природними спостереженнями та побутовими звичаями селян. “Водопій” — це давній термін, що позначав час, коли худобу починали активно напувати з відкритих водойм — річок, ставків, озер. До цього, взимку, тварин часто поїли снігом або топленою водою в хлівах.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 квітня

Які завтра іменини: Іван, Микола, Петро, Юхим, Яків.

Талісманом людини, народженої 11 квітня є олександрит. Його часто називали “імператорським каменем”. Підходить вольовим та сильним людям.

Цього дня народилися:

1913 рік — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету;

1958 рік — Ганна Гаврилець, українська композиторка, заслужена діячка мистецтв України;

1997 рік — Mélovin, український співак.

Пам’ятні дати 11 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 квітня:

1241 рік — військо угорського короля Бели IV було розгромлене ханом Батиєм;

1597 рік — у Варшаві стратили козацького отамана Северина Наливайка;

1713 рік — Утрехтський мир завершив війну за спадок іспанської корони між Францією і морськими державами, такими як Велика Британія, Нідерланди, а також Савоя, Португалія та Прусія. За угодою Велика Британія здобула контроль над Гібралтаром;

1814 рік — за умовами Фонтеблозького договору завершилось правління Наполеона як імператора Франції;

1847 рік — розпочало свою роботу перше засідання прусського парламенту (ландтагу);

1894 рік — Велика Британія оголосила про встановлення протекторату над Угандою;

1899 рік — вступив у силу договір, що поклав кінець іспансько-американській війні: Іспанія відмовилась від Куби та передала США Пуерто-Ріко, Гуам і Філіппіни;

1909 рік — на землях, викуплених у бедуїнів біля Яффи, єврейські переселенці другої алії заснували місто Тель-Авів;

1921 рік — утворено емірат Трансйорданія в межах Британського мандату над Палестиною;

1945 рік — польські підрозділи Армії Крайової та місцеві поляки вчинили різанину в селі Березка, винищивши українців;

1945 рік — Третя армія США звільнила нацистський концтабір Бухенвальд, який до того часу контролювали повсталі в’язні;

1951 рік — президент США Гаррі Трумен звільнив генерала Макартура з посади керівника сил ООН в Кореї та призначив на його місце генерал-лейтенанта Ріджвея;

2008 рік — в Україні вперше визначили 100 великих українців, і це сталося у прямому ефірі телеканалу “Інтер”;

2014 рік— проросійські бойовики захопили місто Слов'янськ у Донецькій області.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 квітня святкують Всесвітній фестиваль вівсянки / © unsplash.com

11 квітня в Україні і світі святкують День підводного човна. Це особливе свято, яке святкують в багатьох країнах, таких як США та Великобританія, для вшанування підводних човнів та їхнього важливого внеску у військову та цивільну навігацію. Підводні човни — це не просто технологічні дива, вони мають величезне стратегічне значення, бо здатні діяти в морських глибинах, залишаючись непоміченими, і можуть нести потужні ядерні боєголовки.

Також 11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Це особливий день, коли привертається увага до цієї важкої хвороби, яка впливає на нервову систему людини, зокрема на її здатність рухатись. Хвороба виникає через руйнування клітин мозку, що відповідають за вироблення дофаміну — речовини, яка дозволяє контролювати рухи. Через це у людей з Паркінсоном з'являються такі симптоми, як тремтіння, уповільнені рухи, м'язова жорсткість і порушення рівноваги.

А ще 11 квітня Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Ця дата символізує визволення мільйонів людей, які стали жертвами нацистського терору під час Другої світової війни, та вшановує пам'ять про тих, хто пережив тортури і страждання у концтаборах.

11 квітня 1945 року союзні війська звільнили концтабір Бухенвальд — один із найбільших і найжорстокіших таборів нацистів. В ньому перебували люди різних національностей, політичних поглядів, а також військовополонені та жертви расової політики нацистів. Це звільнення стало символом кінця не лише для цього концтабору, а й для багатьох інших місць, де люди страждали від нацистського режиму.

11 квітня святкують Всесвітній фестиваль вівсянки. Це святковий захід, який відбувається щорічно в місті Сент-Джордж, штат Південна Кароліна, США, у другий тиждень квітня. Він був заснований 1985 року Біллом Хантером, який працював менеджером місцевого супермаркету. Спочатку фестиваль був задуманий як святкування вівсянки — продукту, який став популярним завдяки своїм корисним властивостям. Це свято популяризує здорове харчування та кулінарні традиції, пов'язані з вівсянкою. Всі охочі можуть насолодитися різними стравами з вівсянки та дізнатися більше про її користь для організму.