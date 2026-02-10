ТСН у соціальних мережах

224
2 хв

Яке завтра, 11 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 11 лютого, День працівників органів РАГСу (РАЦСу). Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. До Нового року залишилося 324 дні.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 11 лютого 2026 року

Яке свято 11 лютого 2026 року / © ТСН

11 лютого 2026 року — середа. 1448-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

11 лютого віряни святкують День пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського (Власів день) / © pexels.com

Завтра, 11 лютого, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського (Власів день). Він жив на початку IV століття у місті Севастія (Вірменія) та був єпископом. За часів переслідувань християн усамітнився в горах, де, за переказами, дикі звірі слухалися його й не шкодили людям. Святий прославився чудесами зцілення, зокрема врятував дитину, яка вдавилася риб’ячою кісткою. Під час гонінь за імператора Лікінія Власія заарештували, жорстоко катували й зрештою стратили за віру. Його мужність і лагідність стали символом християнської стійкості та милосердя.

11 лютого в Україні святкують День працівників органів РАГСу (РАЦСу) / © pexels.com

11 лютого в Україні святкують День працівників органів РАГСу (РАЦСу). Рішення про створення свята ухвалено 2022 року: Кабінет міністрів України погодив указ президента про встановлення цього професійного свята саме на цю дату. Цей день присвячений працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) — людям, які забезпечують офіційну реєстрацію найважливіших життєвих подій, а саме народження дітей, укладання і розірвання шлюбів тощо.

11 лютого Міжнародний день жінок та дівчат в науці / © pexels.com

Також 11 лютого Міжнародний день жінок та дівчат в науці. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН, щоб підкреслити важливу роль жінок і дівчат у розвитку науки та технологій. Цей день привертає увагу до гендерної рівності в науковій сфері, заохочує дівчат обирати STEM-напрями (наука, технології, інженерія, математика) й нагадує про необхідність рівного доступу до освіти, досліджень і наукової кар’єри.

11 лютого Всесвітній день хворої людини / © pexels.com

А ще 11 лютого Всесвітній день хворої людини. Його встановив Папа Римський Іван Павло II 1992 року, щоб привернути увагу суспільства до потреб хворих і значення турботи про них. Цей день покликаний нагадати про співчуття, милосердя та людську гідність, а також про важливу місію лікарів, медичних працівників, волонтерів і родин, які підтримують людей у час хвороби. Він акцентує не лише на медичній допомозі, а й на психологічній та духовній підтримці.

224
