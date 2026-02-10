Яке свято 11 лютого 2026 року / © ТСН

11 лютого 2026 року — середа. 1448-й день війни в Україні.

11 лютого віряни святкують День пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського (Власів день) / © pexels.com

Завтра, 11 лютого, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського (Власів день). Він жив на початку IV століття у місті Севастія (Вірменія) та був єпископом. За часів переслідувань християн усамітнився в горах, де, за переказами, дикі звірі слухалися його й не шкодили людям. Святий прославився чудесами зцілення, зокрема врятував дитину, яка вдавилася риб’ячою кісткою. Під час гонінь за імператора Лікінія Власія заарештували, жорстоко катували й зрештою стратили за віру. Його мужність і лагідність стали символом християнської стійкості та милосердя.

11 лютого в Україні святкують День працівників органів РАГСу (РАЦСу) / © pexels.com

11 лютого в Україні святкують День працівників органів РАГСу (РАЦСу). Рішення про створення свята ухвалено 2022 року: Кабінет міністрів України погодив указ президента про встановлення цього професійного свята саме на цю дату. Цей день присвячений працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) — людям, які забезпечують офіційну реєстрацію найважливіших життєвих подій, а саме народження дітей, укладання і розірвання шлюбів тощо.

11 лютого Міжнародний день жінок та дівчат в науці / © pexels.com

Також 11 лютого Міжнародний день жінок та дівчат в науці. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН, щоб підкреслити важливу роль жінок і дівчат у розвитку науки та технологій. Цей день привертає увагу до гендерної рівності в науковій сфері, заохочує дівчат обирати STEM-напрями (наука, технології, інженерія, математика) й нагадує про необхідність рівного доступу до освіти, досліджень і наукової кар’єри.

11 лютого Всесвітній день хворої людини / © pexels.com

А ще 11 лютого Всесвітній день хворої людини. Його встановив Папа Римський Іван Павло II 1992 року, щоб привернути увагу суспільства до потреб хворих і значення турботи про них. Цей день покликаний нагадати про співчуття, милосердя та людську гідність, а також про важливу місію лікарів, медичних працівників, волонтерів і родин, які підтримують людей у час хвороби. Він акцентує не лише на медичній допомозі, а й на психологічній та духовній підтримці.