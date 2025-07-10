Яке свято 11 липня 20215 року / © ТСН

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11 липня 2025 року — п’ятниця. 1234-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 липня, віряни святкують день пам’яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Народилася вона близько 890-920 років, найімовірніше в Псковській землі. Точно її походження невідоме. В зовсім юному віці стала дружиною князя Ігоря Рюриковича. Коли 945 року князь помер від жорстокої руки древлян Ольга взяла на себе князювання як регентка свого малолітнього сина Святослава.

Близько 955-957 року Ольга прийняла у Константинополі християнство. Її хрещення стало історичним моментом, адже вона була першою серед Київських правителів, хто усвідомлено прийняв Христову віру. Під час хрещення вона прийняла нове ім’я — Олена.

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Що не можна робити 11 липня

Не слід займатися марними справами — це вважається гріхом в Церкві.

Не можна відмовляти у допомозі — княгиня Ольга була справедливою, а тому потрібно наслідувати її добрі вчинки.

Забороняється брати до рук будь-які гострі предмети — щоб не “перерізати” ними щастя в родині.

Народні прикмети і традиції на 11 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний день — до теплої осені;

вранці туман — чекайте на сиру погоду в серпні;

якщо дощить 11 липня — буде затяжна і сльотава осінь;

високо літають жайворонки — до довготривалого літа;

північний вітер — чекайте на холодну зиму;

прохолодна погода і дощить — жнива затягнуться, зерно в полі буде вологим.

11 липня високо літають жайворонки — до довготривалого літа / © Pixabay

В народі 11 липня носило назву Ольга Хлібів Заступниця. Саме на цей час припадає дозрівання зерна, а тому святу княгиню Ольгу вважали заступницею і покровителькою урожаю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 липня

Які завтра іменини: Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга, Ілона.

Талісманом людини, народженої 11 липня, є опал. Із сивої давнини опал вважали каменем із потужною містичною силою. Люди вірили, що він оберігає невидимі, але найцінніші скарби душі — натхнення, мрії, інтуїцію та духовне багатство.

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Цього дня народилися:

1934 рік — Джорджо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, чільник дому моди свого імені;

1939 рік — Борис Нечерда, український поет-шістдисятник;

1969 пік — Олег Гуцуляк, український письменник, філософ, автор геокультурної концепції “Мезогея (МезоЄвразія)”, автор книжки “Пошуки заповітного царства”.

Пам’ятні дати 11 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 липня:

1195 рік — у вирішальному зіткненні поблизу містечка Аларкос війська кастильського короля Альфонса VIII зазнають нищівної поразки від армії Альмохадського халіфату під проводом Якуба аль-Мансура;

1302 рік — на околицях бельгійського міста Кортрейк фламандське ополчення несподівано громить елітну кінноту французького короля;

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1533 рік — Папа Климент VII оголошує, що шлюб англійського монарха Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається чинним, попри те, що король уже уклав новий шлюб із Анною Болейн;

1576 рік — у межах пошуків Північно-Західного проходу англійська експедиція на чолі з мореплавцем Мартіном Фробішером досягає берегів Ґренландії, відкривши нову сторінку в арктичній географії;

1657 рік — під час воєнних дій на території сучасної України відбувається криваве протистояння між силами Речі Посполитої та козацько-московським військом.

1700 рік — у Пруссії за ініціативи короля Фрідріха I створюють наукову установу, що стає важливим осередком інтелектуального життя Європи;

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1888 рік — у столиці України, на Софійській площі, урочисто відкривають монумент гетьману Хмельницькому в рамках відзначення 900-річчя хрещення Русі;

1944 рік — у період Другої світової війни виникає об’єднання українських національно-визвольних сил, яке ставить за мету координацію боротьби за незалежність України;

2008 рік — компанія Apple запускає цифрову платформу App Store, яка революціонізувала спосіб доступу до мобільних застосунків і змінила хід розвитку індустрії смартфонів;

2014 рік — під час збройної агресії Росії проти України в районі Зеленопілля від ракетного обстрілу з території РФ гине 36 українських військовослужбовців;

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2021 рік — на стадіоні “Вемблі” в Лондоні відбувається фінальний матч чемпіонату Європи з футболу, перемогу здобуває збірна Італії.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 липня святкують Всесвітній день шашлику / © unsplash.com

11 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день ефірних олій. Свято, яке покликане шанувати цілющу силу природних ароматів. Ефірними оліями називають концентровані природні витяжки з листя, квітів, кори, коренів та плодів рослин. Дату святкування обрали на честь Д. Ґарі Янга, який вважається піонером сучасної ароматерапії та засновником компанії Young Living, який зробив величезний внесок у популяризацію та дослідження ефірних олій. Він народився 11 липня 1949 року.

Також 11 липня Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни. Хоча це і маловідоме, проте дуже важливе свято, яке було створене для привернення уваги до небезпечних наслідків тривалого вживання бензодіазепінів. Це група психоактивних препаратів, які застосовують для зняття тривоги, пригнічення судом, міорелаксації тощо.

А ще 11 липня Всесвітній день народонаселення. Свято започаткували за ініціативи Програми розвитку ООН 1989 року, щоб звернути увагу на проблеми, пов’язані зі зростанням населення планети, демографічними тенденціями, репродуктивними правами та сталим розвитком.

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11 липня святкують Всесвітній день шашлику. Неофіційне, проте дуже популярне літнє свято, яке щороку припадає на другу п’ятницю липня. Цього дня вшановують традицію приготування страв на вогні.