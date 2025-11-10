Яке свято 11 листопада 2025 року / © ТСН

11 листопада 2025 року — вівторок. 1356-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 листопада, віряни святкують день пам’яті святого преподобного ісповідника Теодора Студита. Теодор народився 759 року в заможній і освіченій константинопольській родині. Його батьки — Фотин і Феоктиста — прагнули дати синові глибоку богословську освіту. Під впливом матері та дядька, святого Платона, Теодор обрав чернечий шлях і разом з родичами заснував монастир на Олімпі у Віфінії. Саме там він сформував свій духовний ідеал — монастир як добре впорядковану громаду, де панують покора, послух і сила спільної молитви.

798 року за запрошенням імператриці Ірини Теодор переходить до Студійського монастиря. Під його керівництвом Студій став центром чернечої реформи. Саме Студійська реформа значною мірою сформувала богослужбову традицію Константинополя та вплинула на слов’янське чернецтво — від Києво-Печерської лаври до Афону.

Під час другого періоду іконоборства (початок IX ст.) він відкрито виступив проти імператорів Костянтина VI, Льва V та Феофіла. Не визнаючи за світською владою права втручатися у догмати, Теодор відстоював шанування ікон як свідчення втілення Бога. За це він тричі отримував заслання, зазнавав побоїв і ув’язнення, але не відступив від своїх переконань.

Відомим став його конфлікт із імператором Костянтином VI щодо незаконного розлучення імператора та повторного шлюбу. Теодор постав на захист канонічних норм, наголошуючи, що моральна влада Церкви не може бути підпорядкована політичним інтересам. Теодор Студит помер 11 листопада 826 року в Малаїзі (Мала Азія), перебуваючи у вигнанні. Невдовзі після відновлення православного шанування ікон (843 року) його ім’я було прославлене Церквою як ісповідника.

Що не можна робити 11 листопада

Не можна сваритися, з’ясовувати стосунки — у день преподобного Теодора люди намагалися зберігати спокій у сім’ї.

Після заходу сонця заборонено працювати — це «відчиняє двері» втомі, дрібним хворобам і безсонню.

Не рекомендується давати і брати гроші в борг — щоб не «винести добробут із дому» перед зимою.

Народні прикмети і традиції на 11 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

11 листопада тепло — зима буде лагідною;

мороз — чекайте на лютий грудень;

сильний вітер цього дня — до сніжної і заметільної зими;

туман — чекайте на відлигу;

дощить 11 листопада — зима буде нестійкою.

11 листопада мороз — чекайте на лютий грудень / © unsplash.com

В народі 11 листопада носило назву Теодор Зимобор. Вважалося, саме від цього дня осінь «бореться» із зимою, а погода різко змінюється. Це межовий день сезону.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 листопада

Які завтра іменини: Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.

Талісманом людини, народженої 11 листопада, є бурштин. Здавна вірили, що бурштин має силу зцілювати майже будь-яку недугу. У медицині його застосовують для поліпшення кровообігу.

Цього дня народилися:

1513 рік — Станіслав Оріховський, український філософ доби Відродження;

1919 рік — Ольга Кусенко, українська актриса;

1958 рік — Вадим Сікорський, український актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України.

Пам’ятні дати 11 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 листопада:

1215 рік — у середньовічній Європі розпочав роботу наймасштабніший вселенський форум епохи — Латеранський собор;

1417 рік — у Констанці завершився багаторічний церковний собор (1414–1417), що поклав край Західній схизмі, коли католицький світ одночасно мав до трьох претендентів на папський престол;

1702 рік — запорозькі козаки зняли облогу Речі Посполитої з Білої Церкви;

1790 рік — до Великої Британії вперше привезли хризантеми з Китаю;

1830 рік — проголошено незалежну державу Бельгію;

1859 рік — опублікована поема Тараса Шевченка «Марія»;

1872 рік — в Одесі засновано Бессарабсько-Таврійський банк;

1889 рік — Вашингтон офіційно став 42-м штатом США;

1909 рік — стартувало будівництво головної бази ВМС США в Перл-Гарборі;

1917 рік — український полк, сформований з учасників III Всеукраїнського військового з’їзду, придушив більшовицький заколот у Києві;

1918 рік — Північну Буковину включено до складу Румунського королівства;

1925 рік — вийшов перший музичний запис Луї Армстронга;

1930 рік — запатентовано газовий холодильник;

1935 рік — вибух на Горлівському хімічному заводі став підставою для гучного процесу над так званими «саботажниками»;

1940 рік — у США з конвеєра зійшли перші автомобілі «джип» — легендарні «Вілліси»;

1952 рік — у Каліфорнії вперше продемонстровано роботу відеомагнітофона;

1972 рік — Сполучені Штати закрили останню військову базу у Південному В’єтнамі;

1973 рік — Ізраїль та Єгипет уклали угоду, що остаточно припинила війну між країнами;

1983 рік — студент Массачусетського університету Фред Коен представив перший у світі комп’ютерний вірус;

1987 рік — картина Вінсента ван Гога «Іриси» продана за рекордні 53,6 мільйона доларів;

1990 рік — набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу з незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин;

1994 рік — Білл Ґейтс придбав на аукціоні у Нью-Йорку рукопис Леонардо да Вінчі за 30,8 млн доларів;

1999 рік — директор Лісабонського зоопарку привів до парламенту Португалії лева і тигра, протестуючи проти недостатнього фінансування закладу;

2022 рік — Збройні сили України звільнили Херсон від російської окупації.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 листопада Міжнародний день енергозбереження / © unsplash.com

11 листопада в Україні і світі святкують День холостяка. Сучасне, веселе та дуже популярне свято, яке щороку відзначають 11 листопада (11.11). Воно зародилося в Китаї й перетворилося з жартівливої традиції студентів на глобальне явище, відоме ще як Singles’ Day — найбільший день онлайн-шопінгу у світі.

Також 11 листопада День пам’яті загиблих у Першій світовій війні. Це міжнародна дата, присвячена всім солдатам і цивільним, які загинули у наймасштабнішому конфлікті початку ХХ століття. Саме 11 листопада 1918 року о 5-й ранку у вагоні маршала Фердинанда Фоша в Комп’єнському лісі Німецька імперія підписала акт капітуляції.

А ще 11 листопада Міжнародний день енергозбереження. Це екологічна дата, покликана привернути увагу до раціонального використання енергії, зменшення витрат ресурсів та захисту довкілля. Свято має практичний і просвітницький характер — воно нагадує, що кожна людина може впливати на стан планети своїми щоденними звичками.

11 листопада святкують Всесвітній день шопінгу. Його часто називають Global Shopping Day, Singles’ Day Sale або просто 11.11 Sale. Це найбільший у світі день онлайн-розпродажів — обсяг закупів цього дня перевищує Чорну п’ятницю та Кіберпонеділок разом узяті.

Також 11 листопада — День памʼяті тварин-жертв війни. Цей день присвячений усім тваринам, що загинули або постраждали під час війн, збройних конфліктів та воєнних операцій. Традиція виникла у Великій Британії після Першої світової війни. Тоді люди усвідомили, яку величезну роль відіграли тварини у воєнних діях та якою була ціна їхньої участі.

А ще 11 листопада Всесвітній день оригамі. Це свято присвячене давньому японському мистецтву складання фігурок із паперу — оригамі, що поєднує творчість, медитацію, математичну точність і глибоку символіку. Цікаво, що в Японії День оригамі святкують 24 жовтня, у день народження Дзаппея Абе — одного з найважливіших популяризаторів цього мистецтва, але в міжнародній спільноті офіційною датою вважають саме 11 листопада.