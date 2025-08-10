Яке свято 11 серпня 2025 року / © ТСН

Реклама

11 серпня 2025 року — понеділок. 1265-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 серпня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Євпла. Святий мученик Євпл жив у І столітті або на початку ІІ століття нашої ери, в епоху жорстоких гонінь на християн за правління імператорів Римської імперії. Зазвичай згадується, що він був єпископом або служителем Церкви в одному з міст Малої Азії (сучасна територія Туреччини). Євпл зазнав мученицької смерті через те, що відмовився відректися християнської віри. Його жорстоко катували і врешті стратили за наказом язичницької влади.

Що не можна робити 11 серпня

Не варто лаятися, сваритися — день для миру та спокою.

Не слід займатися шиттям, в’язанням — це може “перерізати” добробут.

Не бажано веселитися, влаштовувати гучні розваги — день для молитви.

Народні прикмети і традиції на 11 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

ранок ясний і туманний, то це віщує теплу і суху погоду на найближчі дні;

червоний захід сонця — знак того, що погода найближчим часом буде гарна;

хмари пливуть швидко, то незабаром очікується вітер або зміна погоди;

грім у цей день — передвісник дощів, які можуть затягнутися на кілька днів;

11 серпня мурахи будують мурашники вище звичайного, це означає, що осінь буде дощова і рання;

яскраві зірки на нічному небі — прикмета гарної погоди найближчим часом.

11 серпня червоний захід сонця — знак того, що погода найближчим часом буде гарна / © unsplash.com

В народі 11 серпня носило назву Середина літа. Адже це вже друга половина літа, коли починаються перші прикмети осені. Часто цей день асоціювали з початком збирання деяких культур або з періодом активної жнивної роботи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 серпня

Які завтра іменини: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 серпня є олександрит. Таємничий камінь, оповитий численними древніми переказами й легендами. Йому приписували роль символу самотності — вважали, що олександрит здатен попереджати свого власника про небезпечні знайомства та надмірну емоційність, слугуючи захисним знаком від непотрібних переживань і токсичних зв’язків.

Цього дня народилися:

Реклама

1889 рік — Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР;

1894 рік — Віра Білецька, українська фольклористка й етнографиня;

1960 рік — Ігор Біскуп, український футболіст, другий найстарший футболіст в історії вищої ліги чемпіонату України.

Пам’ятні дати 11 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 серпня:

1707 рік — Королівство Пруссія та Шведська імперія укладають “Вічний альянс”, що передбачав взаємну військову підтримку у разі агресії з боку третьої держави;

1866 рік — у Сполучених Штатах відкривають перший у світі майданчик для роликового катання;

1877 рік — американський астроном Асаф Голл робить відкриття супутника Марса, який отримав назву Деймос;

1906 рік — у Великій Британії винахідник Юджин Ласт офіційно запатентовує технологію звукового кіно;

1926 рік — компанія “Kodak” оголошує про початок робіт над створенням кольорової кіноплівки;

1937 рік — за таємним наказом № 00485 НКВС СРСР розпочинається так звана «Польська операція», під час якої було заарештовано близько 140 тисяч громадян польського походження, з яких 111 тисяч загинули;

1989 рік — пленум Верховного суду Української РСР реабілітовує усіх засуджених у справі Спілки визволення України, визнавши помилки правосуддя;

2003 рік — українські війська розпочинають миротворчу місію в Іраку;

2008 рік — у ході війни проти Грузії російські окупаційні сили захоплюють міста Сенакі, Зугдіді та Поті;

2011 рік — в Україні створюють посаду Уповноваженого Президента з прав дитини;

2016 рік — Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день сталевих барабанів / © unsplash.com

11 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день сталевих барабанів. Цей день присвячений популяризації культури і музики, пов’язаної з цим інструментом, а також вшануванню його історії та впливу на світову музику. талевий барабан виник на Карибських островах, зокрема на Тринідаді і Тобаго, у першій половині XX століття. Цей інструмент створили, переробляючи металеві бочки, з яких вибивали спеціальні западини для створення різних нот. Steelpan — це перкусійний інструмент, який унікальний тим, що поєднує мелодійність і ритмічність.

Також 11 серпня День хіп-хопу. День хіп-хопу пов’язаний із 11 серпня 1973 року — саме тоді, за загальноприйнятою версією, діджей Кул Гі Джей (DJ Kool Herc) провів першу вечірку в Бронксі (Нью-Йорк), яку вважають початком хіп-хоп культури. Саме на цій вечірці зародилися основи музики хіп-хоп — реп, брейкданс, графіті та діджеїнг.