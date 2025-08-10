- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 4 хв
Яке завтра, 11 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 11 серпня, Всесвітній день сталевих барабанів. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Євпла. До Нового року залишилося 142 дні.
11 серпня 2025 року — понеділок. 1265-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 11 серпня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Євпла. Святий мученик Євпл жив у І столітті або на початку ІІ століття нашої ери, в епоху жорстоких гонінь на християн за правління імператорів Римської імперії. Зазвичай згадується, що він був єпископом або служителем Церкви в одному з міст Малої Азії (сучасна територія Туреччини). Євпл зазнав мученицької смерті через те, що відмовився відректися християнської віри. Його жорстоко катували і врешті стратили за наказом язичницької влади.
Що не можна робити 11 серпня
Не варто лаятися, сваритися — день для миру та спокою.
Не слід займатися шиттям, в’язанням — це може “перерізати” добробут.
Не бажано веселитися, влаштовувати гучні розваги — день для молитви.
Народні прикмети і традиції на 11 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ранок ясний і туманний, то це віщує теплу і суху погоду на найближчі дні;
червоний захід сонця — знак того, що погода найближчим часом буде гарна;
хмари пливуть швидко, то незабаром очікується вітер або зміна погоди;
грім у цей день — передвісник дощів, які можуть затягнутися на кілька днів;
11 серпня мурахи будують мурашники вище звичайного, це означає, що осінь буде дощова і рання;
яскраві зірки на нічному небі — прикмета гарної погоди найближчим часом.
В народі 11 серпня носило назву Середина літа. Адже це вже друга половина літа, коли починаються перші прикмети осені. Часто цей день асоціювали з початком збирання деяких культур або з періодом активної жнивної роботи.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 серпня
Які завтра іменини: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія.
Талісманом людини, народженої 11 серпня є олександрит. Таємничий камінь, оповитий численними древніми переказами й легендами. Йому приписували роль символу самотності — вважали, що олександрит здатен попереджати свого власника про небезпечні знайомства та надмірну емоційність, слугуючи захисним знаком від непотрібних переживань і токсичних зв’язків.
Цього дня народилися:
1889 рік — Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР;
1894 рік — Віра Білецька, українська фольклористка й етнографиня;
1960 рік — Ігор Біскуп, український футболіст, другий найстарший футболіст в історії вищої ліги чемпіонату України.
Пам’ятні дати 11 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 11 серпня:
1707 рік — Королівство Пруссія та Шведська імперія укладають “Вічний альянс”, що передбачав взаємну військову підтримку у разі агресії з боку третьої держави;
1866 рік — у Сполучених Штатах відкривають перший у світі майданчик для роликового катання;
1877 рік — американський астроном Асаф Голл робить відкриття супутника Марса, який отримав назву Деймос;
1906 рік — у Великій Британії винахідник Юджин Ласт офіційно запатентовує технологію звукового кіно;
1926 рік — компанія “Kodak” оголошує про початок робіт над створенням кольорової кіноплівки;
1937 рік — за таємним наказом № 00485 НКВС СРСР розпочинається так звана «Польська операція», під час якої було заарештовано близько 140 тисяч громадян польського походження, з яких 111 тисяч загинули;
1989 рік — пленум Верховного суду Української РСР реабілітовує усіх засуджених у справі Спілки визволення України, визнавши помилки правосуддя;
2003 рік — українські війська розпочинають миротворчу місію в Іраку;
2008 рік — у ході війни проти Грузії російські окупаційні сили захоплюють міста Сенакі, Зугдіді та Поті;
2011 рік — в Україні створюють посаду Уповноваженого Президента з прав дитини;
2016 рік — Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України.
Яке завтра свято в Україні і світі
11 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день сталевих барабанів. Цей день присвячений популяризації культури і музики, пов’язаної з цим інструментом, а також вшануванню його історії та впливу на світову музику. талевий барабан виник на Карибських островах, зокрема на Тринідаді і Тобаго, у першій половині XX століття. Цей інструмент створили, переробляючи металеві бочки, з яких вибивали спеціальні западини для створення різних нот. Steelpan — це перкусійний інструмент, який унікальний тим, що поєднує мелодійність і ритмічність.
Також 11 серпня День хіп-хопу. День хіп-хопу пов’язаний із 11 серпня 1973 року — саме тоді, за загальноприйнятою версією, діджей Кул Гі Джей (DJ Kool Herc) провів першу вечірку в Бронксі (Нью-Йорк), яку вважають початком хіп-хоп культури. Саме на цій вечірці зародилися основи музики хіп-хоп — реп, брейкданс, графіті та діджеїнг.