11 травня 2026 року — понеділок. 1537-й день війни в Україні.

Завтра, 11 травня, віряни святкують День пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян. Рідні брати, просвітителі слов’ян, які жили у IX столітті. Вони народилися в місті Солунь і присвятили своє життя поширенню християнської віри серед слов’янських народів. Кирило створив першу слов’янську абетку, а разом із Методієм брати переклали богослужбові книги слов’янською мовою. Завдяки їхній праці слов’яни отримали можливість молитися та читати Святе Письмо рідною мовою.

11 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день обізнаності про его. Його мета — звернути увагу на те, як надмірна гординя, потреба у визнанні чи прагнення контролю можуть заважати гармонії та добробуту. Найкраще відсвяткувати таку дату можна через самоаналіз, медитацію, ведення щоденника думок або щиру розмову із собою про власні цінності та мотиви. Це добра нагода стати мудрішим і спокійнішим.

Також 11 травня День очікування Мері Поппінс. Цей день нагадує про диво, доброту та віру в те, що несподівані зміни можуть принести радість. Образ Мері Поппінс став символом мудрості, порядку, турботи й маленьких чудес у повсякденному житті. Саме тому «очікування» Мері Поппінс сприймають як надію на щось добре, нове та світле.

А ще 11 травня починається Міжнародний тиждень коучингу. Щорічна подія, присвячена популяризації коучингу як інструменту особистісного та професійного розвитку. Упродовж цього тижня в різних країнах проводять відкриті лекції, майстер-класи, вебінари та зустрічі з фахівцями.

