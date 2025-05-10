Яке свято 11 травня 2025 року / © ТСН

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11 травня 2025 року — неділя. 1173-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 травня, віряни святкують день пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян. Святі рівноапостольні Кирило і Методій — це двоє братів, які стали засновниками духовного та культурного пробудження слов’янських народів. Їхня місія була не просто релігійною — вона змінила хід історії, давши слов’янам писемність, богослужіння рідною мовою та усвідомлення себе як частини великої духовної цивілізації.

Коли князь Ростислав, правитель Моравії, попросив Візантію надіслати вчителів, які могли б навчати віри слов’янською мовою, імператор доручив цю місію братам. Так почалася їхня історична подорож, що змінила майбутнє цілих народів.

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Проте їхня діяльність наштовхнулась на серйозний спротив з боку західного духовенства, яке вважало, що богослужіння мають звершуватись тільки латинською, грецькою або єврейською. Щоб захистити свою справу, Кирило і Методій вирушили до Риму.

Там, на подив багатьох, Папа Римський визнав їхню місію, дозволив служіння слов’янською мовою й навіть висвятив їхніх учнів. Кирило незабаром після цього помер у Римі, прийнявши чернецтво. Методій же ще багато років продовжував працювати серед слов’ян, аж до своєї смерті.

Що не можна робити 11 травня

Не слід починати важливих справ — вважалося, що будь-яка нова справа в цей день може “зависнути” або завершитися невдало, бо енергетично день несе сповільнення і невизначеність.

Не можна вирушати в далеку дорогу — особливо морем або рікою. За народними віруваннями, 11 травня “вода ображається” — тобто день несприятливий для подорожей, особливо по воді.

Забороняється працювати на землі — наші пращури вважали, що цього дня не можна орати, копати чи садити, бо земля “відпочиває” перед весняним розквітом.

Народні прикмети і традиції на 11 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

11 травня йде дощ — літо буде вологим, але врожайним;

туман зранку — на ясну і теплу погоду;

сонце в обідню пору — прикмета до спекотного літа;

вітер з півдня — до затяжного тепла;

багато комарів та мошок ввечері — на дощ і тепло;

зозуля кує — значить, заморозків більше не буде;

веселка після дощу — літо буде збалансоване: і з дощами, і з сонцем.

Багато комарів та мошок ввечері — на дощ і тепло / © unsplash.com

В народі 11 травня носило назву Мокій Мокрий. Ім’я Мокій у народі почали пов’язувати зі словом “мокрий”, бо в цей день дуже часто бували дощі, або, як казали раніше, “небо плаче разом із святим”.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 травня

Які завтра іменини: Кирило, Мефодій.

Талісманом людини, народженої 11 травня є сердолік. Одна з форм агату, відома людям із давніх часів. Йому приписували здатність оберігати родинний затишок і підтримувати гармонію в домі того, хто його носить.

Цього дня народилися:

1720 рік — Барон Мюнхгаузен, німецький барон, історична особа і літературний персонаж;

1895 рік — Ян Парандовський, польський письменник, есеїст та перекладач;

1904 рік — Сальвадор Далі, іспанський художник-сюрреаліст.

Пам’ятні дати 11 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 травня:

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330 рік — Відбулася урочиста церемонія освячення Константинополя;

868 рік — Китайський монах створив “Діамантову сутру” — найстаріший друкований документ, що точно датується й зберігся до нашого часу;

1709 рік — Почалася перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки;

1811 рік — У Сіамі (сучасний Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, яких пізніше назвали сіамськими близнюками;

1860 рік — Почалась висадка тисячного загону Джузеппе Гарібальді на Сицилії;

1858 рік — Міннесота стала 32-м штатом США;

1867 рік — Європейські держави на Лондонській конференції підтвердили гарантії незалежності та нейтралітету Великого герцогства Люксембург;

1907 рік — В Києві було засновано Українське наукове товариство;

1911 рік — Мексиканські революціонери проголосили Сьюдад-Хуарес новою столицею Мексики;

1914 рік — П. Нестеров із механіком Г. Нелідовим здійснили переліт з Києва до Гатчини (1277 км за 7 годин 45 хвилин) на “Ньюпорі-IV”;

1916 рік — Альберт Ейнштейн представив свою теорію відносності;

1928 рік — У Нью-Йорку розпочалася перша в світі регулярна трансляція телепередач;

1945 рік — Швейцарський щоденник “Die Weltwoche” опублікував інтерв’ю з Карлом Густавом Юнгом на тему “Чи знайдуть душі мир?”;

1970 рік — В Маріуполі відкрили першу тролейбусну лінію;

2014 рік — На Донеччині та Луганщині відбулися псевдореферендуми щодо статусу цих областей.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день матері / © unsplash.com

11 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день матері. Припадає на третю неділю травня. Свято було започатковано в США на початку XX століття завдяки зусиллям Анни Джарвіс, яка 1908 року організувала першу церемонію в честь своєї матері. Вона активно боролася за права жінок і покращення умов життя для дітей. Її ініціатива призвела до того, що 1914 року Президент США Вудро Вільсон офіційно оголосив День матері святом, що відзначається щороку в третю неділю травня.

Це свято має велике емоційне значення для багатьох людей, адже воно дає можливість висловити подяку матерям за їхню любов, турботу та самовідданість. День матері вшановує жінок, які віддають себе родині та дітям, і надає можливість звернути увагу на важливість сімейних цінностей.

Хоча в кожній культурі свято може мати свої особливості, основне послання залишається незмінним: це день вдячності і підтримки матерів.

Також 11 травня Всесвітній день технологій. Свято було створено з метою підкреслити значення технологій у розвитку людства. Відзначення цього дня дає можливість вшанувати тих, хто працює в галузі високих технологій, досліджень і новаторських розробок. День технологій став важливим для всієї наукової та інженерної спільноти, а також для всіх, хто користується результатами технологічних досягнень.

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А ще 11 травня Всесвітній день обізнаності про его. Его — це наше внутрішнє сприйняття себе, те, як ми бачимо себе в контексті світу. Це відображення наших думок, почуттів і переконань про те, хто ми є. Коли ego розвивається в негативному напрямку, воно може призвести до гордині, зневажання інших або, навпаки, до невпевненості й потреби постійно доводити свою значущість.