Яке свято 11 вересня 2025 року / © ТСН

11 вересня 2025 року — четвер. 1296-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 вересня, віряни святкують день пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської. Вона була заміжньою жінкою з Олександрії, яка оступилася в молоді роки, згрішивши проти подружньої вірності. Коли Теодора усвідомила тяжкість свого падіння, то вирішила залишити світське життя. Вона переодягнулася у чоловічий одяг і прийшли до монастиря. Була прийнята до братії під іменем Феодор. В монастирі жінка вела суворе життя. Одного разу грішниця звинуватила «отця Феодора» у блуді з нею. Теодора не виправдовувалася і не розкрила своєї таємниці. Вона виховувала дитину, які їй підкинула, переживала всі зневаги і приниження з честю. Лише після смерті браття зрозуміли, що свята була жінкою. Монахи були вражені її смиренністю.

Що не можна робити 11 вересня

Не слід користуватися гострими предметами — це принесе біди в родину.

Не можна відмовляти в допомозі — на вас чекає така ж доля.

Забороняється сваритися, лихословити — це день тиші.

Народні прикмети і традиції на 11 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощить цього дня — чекайте на дощову осінь і мокру зиму;

вранці сильний туман — найближчим часом будуть ясні дні;

сонячна погода — до сухої і довгої осені;

рясна роса — чекайте на ранній сніг;

сильний вітер — взимку буде багато завірюх.

11 вересня рясна роса — чекайте на ранній сніг / © unsplash.com

В народі 11 вересня носило назву Федорин день. Через те, що Теодора все життя спокутувала гріх і несла тягар смирення, у народній традиції цей день часто вважали “днем спокутування” і намагалися не сваритися, не брати участі в гуляннях, а більше молитися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

Талісманом людини, народженої 11 вересня, є цитрин. Від найдавніших часів цьому каменю приписували силу захисного талісмана: цитрин уособлював добробут, щасливу долю та життєву радість.

Цього дня народилися:

1941 рік — Іван Плющ, український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, Герой України;

1946 рік — Анатолій Криволап, український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу;

1962 рік — Вікторія Польова, українська композиторка.

Пам’ятні дати 11 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 вересня:

9 рік — у Тевтобурзькому лісі відбувається вирішальна сутичка між германськими племенами та римськими легіонами;

813 рік — Карл Великий, правитель франків, урочисто коронує свого сина Людовика Благочестивого, зробивши його співправителем та офіційним спадкоємцем;

1098 рік — керівники Першого хрестового походу звертаються листом до папи Урбана II, прохаючи благословення на визвольний похід до Єрусалима;

1185 рік — Ісаак II Ангел, рятуючись від арешту, вбиває посланця Андроніка та ховається у храмі Святої Софії в Константинополі;

1297 рік — під Стерлінгом шотландці на чолі з Вільямом Воллесом, прозваним “Хоробре Серце”, завдають нищівної поразки англійським військам Едуарда I;

1390 рік — лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса в часи внутрішньої боротьби у Великому князівстві Литовському;

1565 рік — османська армія знімає облогу Мальти, зазнавши невдачі у Великій облозі;

1697 рік — у битві під Зентою війська Священної Римської імперії під проводом Євгена Савойського зупиняють просування османів, розбивши їхню чисельно переважаючу армію;

1709 рік — союзні війська герцога Мальборо та принца Євгена Савойського перемагають французів під командуванням маршала Вілара в битві при Мальплаці;

1714 рік — Барселона падає під натиском французько-іспанських військ у війні за іспанську спадщину;

1773 рік — Бенджамін Франклін у своїх нотатках залишає відомий афоризм: “Не існує доброї війни чи поганого миру”;

1777 рік — війська Джорджа Вашингтона зазнають поразки від британців у битві при Брендівайні під час Війни за незалежність США;

1789 рік — Александр Гамільтон стає першим міністром фінансів Сполучених Штатів;

1795 рік — поблизу Тбілісі відбувається Кртсаніська битва: п’ятитисячне військо грузинського царя Іраклія II сходиться в нерівному бою з 30-тисячною армією перського шаха Ага-Мохаммеда Каджара;

1831 рік — Чарлз Дарвін зустрічається в Плімуті з капітаном Фітцроєм, що стає початком його знаменитої подорожі на кораблі “Бігль”;

1888 рік — на промисловій виставці в Торонто здійснюють перший у світі запис людського голосу;

1919 рік — Армія УНР звільняє Умань і Христинівку від більшовицьких військ;

1927 рік — сильний землетрус сколихує Південний берег Криму, від Севастополя до Феодосії, залишивши численні руйнування;

1939 рік — у Воркутинському таборі гине український історик Віктор Юркевич;

1943 рік — біля села Новий Загорів відбувається героїчний бій чоти УПА проти німців і власівців;

1973 рік — у Чилі стається військовий переворот: президент Сальвадор Альєнде вчиняє самогубство, а владу захоплює генерал Аугусто Піночет;

1990 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює заборону на проведення мітингів у радіусі одного кілометра від парламенту;

1993 рік — у Києві відкривають пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932–1933 років;

1997 рік — Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 рік — здійснюють теракт у США 11 вересня, який сколихнув увесь світ;

2011 рік — у Нью-Йорку відкривається Національний меморіал і музей 11 вересня до десятої річниці трагедії;

2012 рік — унаслідок пожеж на швейних фабриках у Пакистані гине 315 осіб.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 вересня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з тероризмом / © unsplash.com

11 вересня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з тероризмом. Він був встановлений у пам’ять про жахливі теракти 2001 року у США, коли загинули тисячі людей у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії. Ця дата стала символом глобальної єдності у боротьбі проти тероризму та насильства. Основна його мета полягає в тому, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми тероризму та поширити культуру миру, толерантності та взаємоповаги між народами. День нагадує, що тероризм загрожує не тільки життю окремих людей, а й цінностям демократії та миру. Це також день солідарності з постраждалими та їхніми родинами, заклик до спільних дій проти насильства.