Яке завтра, 11 вересня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 вересня, Всесвітній день боротьби з тероризмом. Віряни вшановують пам’ять святої преподобної Теодори Олександрійської. До Нового року залишився 111 день.

Яке свято 11 вересня 2025 року

Яке свято 11 вересня 2025 року / © ТСН

11 вересня 2025 року — четвер. 1296-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 вересня, віряни святкують день пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської. Вона була заміжньою жінкою з Олександрії, яка оступилася в молоді роки, згрішивши проти подружньої вірності. Коли Теодора усвідомила тяжкість свого падіння, то вирішила залишити світське життя. Вона переодягнулася у чоловічий одяг і прийшли до монастиря. Була прийнята до братії під іменем Феодор. В монастирі жінка вела суворе життя. Одного разу грішниця звинуватила «отця Феодора» у блуді з нею. Теодора не виправдовувалася і не розкрила своєї таємниці. Вона виховувала дитину, які їй підкинула, переживала всі зневаги і приниження з честю. Лише після смерті браття зрозуміли, що свята була жінкою. Монахи були вражені її смиренністю.

Що не можна робити 11 вересня

  • Не слід користуватися гострими предметами — це принесе біди в родину.

  • Не можна відмовляти в допомозі — на вас чекає така ж доля.

  • Забороняється сваритися, лихословити — це день тиші.

Народні прикмети і традиції на 11 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощить цього дня — чекайте на дощову осінь і мокру зиму;

  • вранці сильний туман — найближчим часом будуть ясні дні;

  • сонячна погода — до сухої і довгої осені;

  • рясна роса — чекайте на ранній сніг;

  • сильний вітер — взимку буде багато завірюх.

11 вересня рясна роса — чекайте на ранній сніг / © unsplash.com

В народі 11 вересня носило назву Федорин день. Через те, що Теодора все життя спокутувала гріх і несла тягар смирення, у народній традиції цей день часто вважали “днем спокутування” і намагалися не сваритися, не брати участі в гуляннях, а більше молитися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

Талісманом людини, народженої 11 вересня, є цитрин. Від найдавніших часів цьому каменю приписували силу захисного талісмана: цитрин уособлював добробут, щасливу долю та життєву радість.

Цього дня народилися:

  • 1941 рік — Іван Плющ, український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, Герой України;

  • 1946 рік — Анатолій Криволап, український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу;

  • 1962 рік — Вікторія Польова, українська композиторка.

Пам’ятні дати 11 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 вересня:

  • 9 рік — у Тевтобурзькому лісі відбувається вирішальна сутичка між германськими племенами та римськими легіонами;

  • 813 рік — Карл Великий, правитель франків, урочисто коронує свого сина Людовика Благочестивого, зробивши його співправителем та офіційним спадкоємцем;

  • 1098 рік — керівники Першого хрестового походу звертаються листом до папи Урбана II, прохаючи благословення на визвольний похід до Єрусалима;

  • 1185 рік — Ісаак II Ангел, рятуючись від арешту, вбиває посланця Андроніка та ховається у храмі Святої Софії в Константинополі;

  • 1297 рік — під Стерлінгом шотландці на чолі з Вільямом Воллесом, прозваним “Хоробре Серце”, завдають нищівної поразки англійським військам Едуарда I;

  • 1390 рік — лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса в часи внутрішньої боротьби у Великому князівстві Литовському;

  • 1565 рік — османська армія знімає облогу Мальти, зазнавши невдачі у Великій облозі;

  • 1697 рік — у битві під Зентою війська Священної Римської імперії під проводом Євгена Савойського зупиняють просування османів, розбивши їхню чисельно переважаючу армію;

  • 1709 рік — союзні війська герцога Мальборо та принца Євгена Савойського перемагають французів під командуванням маршала Вілара в битві при Мальплаці;

  • 1714 рік — Барселона падає під натиском французько-іспанських військ у війні за іспанську спадщину;

  • 1773 рік — Бенджамін Франклін у своїх нотатках залишає відомий афоризм: “Не існує доброї війни чи поганого миру”;

  • 1777 рік — війська Джорджа Вашингтона зазнають поразки від британців у битві при Брендівайні під час Війни за незалежність США;

  • 1789 рік — Александр Гамільтон стає першим міністром фінансів Сполучених Штатів;

  • 1795 рік — поблизу Тбілісі відбувається Кртсаніська битва: п’ятитисячне військо грузинського царя Іраклія II сходиться в нерівному бою з 30-тисячною армією перського шаха Ага-Мохаммеда Каджара;

  • 1831 рік — Чарлз Дарвін зустрічається в Плімуті з капітаном Фітцроєм, що стає початком його знаменитої подорожі на кораблі “Бігль”;

  • 1888 рік — на промисловій виставці в Торонто здійснюють перший у світі запис людського голосу;

  • 1919 рік — Армія УНР звільняє Умань і Христинівку від більшовицьких військ;

  • 1927 рік — сильний землетрус сколихує Південний берег Криму, від Севастополя до Феодосії, залишивши численні руйнування;

  • 1939 рік — у Воркутинському таборі гине український історик Віктор Юркевич;

  • 1943 рік — біля села Новий Загорів відбувається героїчний бій чоти УПА проти німців і власівців;

  • 1973 рік — у Чилі стається військовий переворот: президент Сальвадор Альєнде вчиняє самогубство, а владу захоплює генерал Аугусто Піночет;

  • 1990 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює заборону на проведення мітингів у радіусі одного кілометра від парламенту;

  • 1993 рік — у Києві відкривають пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932–1933 років;

  • 1997 рік — Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

  • 2001 рік — здійснюють теракт у США 11 вересня, який сколихнув увесь світ;

  • 2011 рік — у Нью-Йорку відкривається Національний меморіал і музей 11 вересня до десятої річниці трагедії;

  • 2012 рік — унаслідок пожеж на швейних фабриках у Пакистані гине 315 осіб.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 вересня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з тероризмом / © unsplash.com

11 вересня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з тероризмом. Він був встановлений у пам’ять про жахливі теракти 2001 року у США, коли загинули тисячі людей у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії. Ця дата стала символом глобальної єдності у боротьбі проти тероризму та насильства. Основна його мета полягає в тому, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми тероризму та поширити культуру миру, толерантності та взаємоповаги між народами. День нагадує, що тероризм загрожує не тільки життю окремих людей, а й цінностям демократії та миру. Це також день солідарності з постраждалими та їхніми родинами, заклик до спільних дій проти насильства.

