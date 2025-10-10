Яке свято 11 жовтня 2025 року / © ТСН

11 жовтня 2025 року — субота. 1325-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 11 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Филипа. Филип народився в місті Віфсаїда (Галілея) — тому ж місті, звідки були апостоли Петро та Андрій. Він належав до тих, кого Ісус покликав безпосередньо: “І, знайшовши Филипа, Ісус каже йому: Іди за Мною”. Таким чином, він став одним із перших місіонерів, засвідчивши віру ще до початку публічної діяльності Ісуса.

Після Зішестя Святого Духа Филип вирушив на проповідь. Його супутником у місіях був апостол Варфоломій. Вони разом проповідували у місті Ієраполі, де зіштовхнулися з жорстоким опором язичницького населення. За переданням у Ієраполі Филип був схоплений вороже налаштованими язичниками. Його піддали жорстоким тортурам і розіп’яли вниз головою. Навіть у муках він продовжував молитися та навертати присутніх. Після його смерті частина мешканців міста увірувала в Христа.

Що не можна робити 11 жовтня

Не слід залишати дім без охорони — побутувала віра, що в цей період активізуються нечисті сили й злі духи, які можуть “зайти в оселю”.

Не рекомендується вирушати у далеку дорогу — це “перелам осені”, час, коли природа готується до зими, а дороги стають непевними.

Не бажано розпочинати нові важливі справи — бо вони можуть “зависнути” до весни.

Народні прикмети і традиції на 11 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна, тиха і безвітряна погода — до м’якої і малосніжної зими;

листя ще міцно тримається на деревах — зима прийде пізно;

вітряний чи дощовий день — чекайте на сувору та затяжну зиму;

листя з берези повністю опало — буде рання і холодна зима;

ранковий туман стелиться по землі — до довгого потепління навесні.

11 жовтня листя з берези повністю опало — буде рання і холодна зима / © unsplash.com

В народі 11 жовтня носило назву Филип Листопадник. Бо цього часу активно опадає листя, а осінь переходить у свою пізню фазу. Часто казали: “Прийшов Филип — осінь листям укрив”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 жовтня

Які завтра іменини: Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда.

Талісманом людини, народженої 11 жовтня, є шпінель. Ще за часів Київської Русі цей камінь застосовували як лікувальний засіб. Вважалося, що шпінель здатний зупиняти кровотечі та приносити полегшення при пораненнях.

Цього дня народилися:

1969 рік — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор;

1983 рік — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів;

1998 рік — Вячеслав Дрофа, український хіп-хоп та реп-виконавець.

Пам’ятні дати 11 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 жовтня:

1138 рік — потужний землетрус у Алеппо забирає життя близько 230 тисяч людей;

1881 рік — американець Г’юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік — Томас Едісон запатентовує електричну машину для автоматичного підрахунку голосів на виборах;

1891 рік — у Стокгольмі відкривається перший у світі етнографічний музей просто неба;

1899 рік — розпочинається Друга англо-бурська війна;

1921 рік — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створюють Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ), незалежну від Російської православної церкви;

1938 рік — центральна влада Чехословаччини затверджує уряд Карпатської України;

1939 рік — у Донецьку на центральній вулиці запускають першу тролейбусну лінію;

2018 рік — Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток / © unsplash.com

11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток. Це глобальна ініціатива, яка покликана привернути увагу світу до прав, проблем і потреб дівчат у всіх куточках планети. Свято було засноване ООН 2012 року. Ідея виникла з метою дати дівчаткам унікальну платформу для висловлення себе, своїх потреб і прав, а також для того, щоб світ визнавав їхню роль у розвитку суспільства.

Також 11 жовтня Всесвітній день музики. Всесвітній день музики — це свято свободи творчості. Воно показує, що музика об’єднує людей, дарує емоції, лікує душу і робить світ яскравішим.

А ще 11 жовтня Міжнародний день камінгауту. Це свято присвячене правам ЛГБТ+ спільноти та важливості відкритості щодо своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. День камінг-ауту започаткували в США 1988 року. Ідея виникла як спосіб показати суспільству, що ЛГБТ+ люди існують серед нас, і їхня відкритість допомагає зменшувати упередження та страхи. Символ свята — рожево-блакитний та фіолетовий прапор, який часто використовують у заходах та акціях.

11 жовтня святкують Всесвітній день мігрівних птахів. Припадає на другу суботу жовтня (осінній, є ще також весняний — в травні). Свято започатковане 2006 року Міжнародною спільнотою BirdLife International та Конвенцією про мігрівні види.

Також 11 жовтня Міжнародний день африканських пінгвінів. Припадає на другу суботу жовтня. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про проблеми збереження цього виду птахів, які критично зникають. Африканський пінгвін (Spheniscus demersus) — єдиний вид пінгвінів, що мешкає на африканському континенті, зокрема на південному заході Південної Африки та на островах біля Намібії. Ці птахи відомі своїм характерним чорним і білим оперенням, яке нагадує смокінг.

11 жовтня святкують Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. Цей день нагадує, що кожна людина заслуговує гідного життя до кінця, а суспільство має створювати умови для підтримки невиліковно хворих. Свято підкреслює цінність співчуття, турботи та людяності.

Також 11 жовтня Європейський день донорства та трансплантації органів. Припадає на другу суботу жовтня. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість донорства органів та тканин, а також про значення трансплантації для порятунку життя.