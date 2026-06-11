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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
3 хв

Яке завтра, 12 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 12 червня, День працівника фондового ринку в Україні. Віряни вшановують пам’ять святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського. До Нового року залишилося 203 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 12 червня 2026 року

Яке свято 12 червня 2026 року / © ТСН

12 червня 2026 року — п’ятниця. 1569-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

12 червня віряни святкують День пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського / © pexels.com

12 червня віряни святкують День пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського / © pexels.com

Завтра, 12 червня, віряни святкують День пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського. Святий преподобний Онуфрій Великий — один із найвідоміших пустельників IV століття. Він залишив монастир і понад 60 років прожив у самотності в єгипетській пустелі, присвятивши своє життя безперервній молитві, посту та служінню Богові. За церковним переданням, Господь чудесно підтримував його: ангел приносив Святе Причастя, а біля печери росла фінікова пальма й било джерело. Його життя стало символом духовної стійкості та повної довіри до Божого промислу.

Святий преподобний Петро Атонський — один із перших подвижників Святої Гори Афон, який жив у VIII–IX століттях. За переказами, він був воїном, потрапив у полон, а після чудесного визволення вирішив присвятити себе чернецтву. Оселившись на Афоні, Петро близько 50 років провів у безмовності, молитві та суворому пості, долаючи численні духовні спокуси. Його вважають одним із засновників афонського чернечого життя та прикладом непохитної віри й аскетичного подвигу.

12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку / © pexels.com

12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку / © pexels.com

12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку. Свято було встановлене указом президента України 2008 року з метою відзначення внеску працівників фондового ринку у зміцнення національної економіки, залучення інвестицій та розвиток сучасної фінансової системи держави. До працівників фондового ринку належать брокери, трейдери, аналітики, інвестиційні консультанти, керуючі активами, співробітники бірж, депозитарних установ, інвестиційних фондів і регуляторних органів.

12 червня Міжнародний день дубляжу / © pexels.com

12 червня Міжнародний день дубляжу / © pexels.com

Також 12 червня Міжнародний день дубляжу. Дубляж з’явився на початку 1930-х років разом із розвитком звукового кіно. Особливої популярності він набув у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині, де іноземні стрічки почали озвучувати національними мовами. Згодом ця практика поширилася по всьому світу й стала невід’ємною частиною кіноіндустрії.

12 червня Міжнародний день шиїтів / © pexels.com

12 червня Міжнародний день шиїтів / © pexels.com

А ще 12 червня Міжнародний день шиїтів. Шиїти є другою за чисельністю гілкою ісламу після сунітів. Вони проживають у багатьох країнах світу, зокрема в Ірані, Іраку, Азербайджані, Лівані, Бахрейні, Пакистані та інших державах. Головна богословська відмінність між шиїтами та сунітами стосується питання наступництва після пророка Мухаммеда: шиїти вважають, що духовне керівництво мусульманською громадою має належати його родині, починаючи з Алі ібн Абу Таліба.

12 червня святкують Міжнародний день кашаси / © pexels.com

12 червня святкують Міжнародний день кашаси / © pexels.com

12 червня святкують Міжнародний день кашаси. Кашаса — це дистильований алкогольний напій, який виготовляють зі свіжого соку цукрової тростини, а не з меляси, як ром. Саме ця особливість надає йому характерного свіжого, трав’янисто-фруктового смаку. За законодавством Бразилії, назву «кашаса» може носити лише напій, вироблений на території країни.

12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею / © pexels.com

12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею / © pexels.com

Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця — це не просто робота дітей, а діяльність, яка позбавляє їх нормального дитинства, освіти, відпочинку та може шкодити фізичному або психічному здоров’ю. Особливо небезпечними вважаються примусова праця, робота у шкідливих умовах, на виробництві, у шахтах, сільському господарстві чи сфері незаконної діяльності.

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Кількість переглядів
178
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