Яке свято 12 червня 2025 року / © ТСН

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12 червня 2025 року — четвер. 1205-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 червня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. Онуфрій Великий жив в IV–V століттях, був єгипетським монахом, любив усамітнюватися від юності. Спочатку він жив в монастирі, але для безперестанної молитви пішов в пустелю Фіваїдську, де пробув понад 60 років.

Харчувався святий лише тим, що міг знайти в пустелі. Якось Онуфрія відвідав святий Пантіной, який зазначив, що той став духовно просвітленим старцем, наповненим благодаттю.

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Петро Афонський жив у VIII столітті в Константинополі. Був воїном і потрапив у полон до арабів. Завдяки святому Миколаю він був визволеним з в’язниці, після чого присвятив своє життя Богові. Оселившись на горі Афон, ще до того, як там з’явився перший монастир, Петро став одним з пустельників. Тому його часто називають “праотцем афонського чернецтва”. Понад 50 років він провів на самоті в молитві.

Що не можна робити 12 червня

Не слід влаштовувати гучних гулянь — це сприятливий день для тиші та молитви.

Не можна сваритися, осуджувати — інакше сварка затягнеться надовго.

Забороняється косити траву — можете накликати на худобу хвороби, а на себе біди.

Народні прикмети і традиції на 12 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода — до сухого та теплого літа;

дощить 12 червня — до вологого літа;

вітер зі сходу — чекайте на посуху;

південний чи західний вітер — будуть дощі найближчими днями;

почути грім — врожайний рік, але буде багато бур;

вранці на траві багато роси — до спекотного літа;

високо в небі пливуть хмари — чекайте на тривале тепло.

12 червня почути грім — врожайний рік, але буде багато бур / © unsplash.com

В народі 12 червня носило назву Сонячний день. Все тому, що це період максимально довгого світлового дня. Вважалося, що саме на Онуфрія сонце зупиняється “на вершині”, а потім повільно “котиться до зими”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 червня

Які завтра іменини: Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ганна.

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Талісманом людини, народженої 12 червня, є авантюрин. Його здавна вважали не просто прикрасою, а своєрідним талісманом очищення: вірили, що він сприяє виведенню шкідливих речовин із тіла та відновлює внутрішню гармонію.

Цього дня народилися:

1902 рік — Матулівна Антоніна (Матуль), українська письменниця;

1931 рік — Мірошниченко Євгенія Семенівна, українська співачка;

1955 рік — Енвер Ізмайлов, український (кримськотатарський) гітарист-віртуоз, композитор, народний артист України.

Пам’ятні дати 12 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 червня:

1665 рік — англійська корона встановлює контроль над нідерландським поселенням Новий Амстердам, перейменувавши його на Нью-Йорк;

1815 рік — банкір Натан Ротшильд за допомогою навмисно поширеної дезінформації у лондонському виданні “Morning Chronicle” про нібито перемогу Наполеона, провокує паніку на біржі, що дозволило йому скуповувати цінні папери за безцінь;

1824 рік — в Парижі бачить світ єдина наукова праця 28-річного французького інженера Саді Карно — “Роздуми про рушійну силу вогню”;

1848 рік — у Празі завершує роботу перший Слов’янський з’їзд, що стає символом пробудження національної самосвідомості в Центрально-Східній Європі;

1849 рік — американець Л. П. Гаслет отримує патент на винахід протигаза;

1864 рік — ерцгерцог Максиміліан Габсбург, молодший брат імператора Франца Йосифа I, прибуває до Мексики, де приймає імператорську корону;

1898 рік — під час Іспано-американської війни, революційні сили під проводом 29-річного Еміліо Агінальдо проголошують незалежність Філіппін, поклавши край понад 300-річному іспанському колоніальному гніту;

1920 рік — відбувається офіційне відкриття Панамського каналу;

1923 рік — ілюзіоніст Гаррі Гудіні вперше публічно виконує свій легендарний трюк — звільнення з гамівної сорочки, зависнувши на великій висоті над натовпом глядачів;

1931 рік — гангстера Аль Капоне разом із 68 соратниками засуджують за систематичне порушення “сухого закону”;

1935 рік — між Парагваєм і Болівією укладено мирну угоду, яка поклала край жорстокій війні за регіон Чако;

1935 рік — 17-річна Елла Фіцджеральд записує свій перший сингл на студії Brunswick Records;

1946 рік — останній монарх Італії — Умберто II — зрікається престолу;

1963 рік — в Нью-Йорку відбувається прем’єра епічного фільму “Клеопатра” з Елізабет Тейлор і Річардом Бартоном у головних ролях;

1964 рік — Нельсона Манделу засуджують до довічного ув’язнення за боротьбу проти апартеїду;

1965 рік — королева Великої Британії оголошує про нагородження учасників гурту “The Beatles” Медаллю Британської імперії;

1966 рік — у Києві розпочинається експлуатація першого у світі тролейбусного поїзда;

1975 рік — Верховний суд Індії визнає Індіру Ганді винною у порушеннях під час виборів 1971 року;

1975 рік — у Львові засновують Державний історико-архітектурний заповідник;

1981 рік — в Детройті боксер Ларрі Голмс захищає титул чемпіона світу серед суперважковаговиків, тричі нокаутувавши Леона Спінкса;

1987 рік — в Західному Берліні президент США Рональд Рейган закликає радянського лідера Михайла Горбачова “зруйнувати Берлінську стіну”;

1994 рік — громадяни Австрії на референдумі схвалюють вступ своєї країни до Європейського Союзу;

1999 рік — війська НАТО на чолі з британським генералом Майклом Джексоном входять до Приштини, столиці Косова, де стикаються з групою російських десантників, які попередньо зайняли аеропорт “Слатина”.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею / © Pixabay

12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку. Професійне свято фахівців, які працюють у сфері фондового ринку. Йдеться про трейдерів, брокерів, інвестиційних консультантів, аналітиків, працівників фінансових установ, бірж, регуляторів. Свято було приурочене до 12 червня 1995 року, коли президент України підписав указ “Про заходи щодо розвитку фондового ринку в Україні”.

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Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Був створений за ініціативи Міжнародної організації праці 2002 року. Не йдеться про легкі домашні обов’язки, а про експлуатацію дитини, яка шкодить її здоров’ю і є небезпечною для життя. На жаль, все ще понад 160 мільйонів дітей в усьому світі залучені до дитячої праці.

А ще 12 червня Міжнародний день шиїтів. Пам’ятна дата, яка була започаткована за ініціативи Shia Rights Watch в США (вона працює над захистом прав шиїтських мусульман). Головна мета цього дня полягає в протидії дискримінації та насильству проти шиїтів, а також для підвищення обізнаності світової спільноти про страждання шиїтських меншин.