Яке завтра, 12 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 12 квітня, День працівників ракетно-космічної галузі. Віряни святкують світле свято Воскресіння Господнього (Великдень). До Нового року залишилося 264 дні.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 12 квітня 2026 року

12 квітня 2026 року — неділя. 1508-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

12 квітня віряни святкують Великдень / © pexels.com

Завтра, 12 квітня, віряни святкують Великдень. Великдень — одне з найважливіших свят у християнстві, яке символізує воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Його дата щороку змінюється, адже визначається за місячно-сонячним календарем. Святу передує Великий піст — період духовного очищення. Великдень символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою та є часом радості, оновлення й надії.

12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі / © pexels.com

12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі. Дата обрана невипадково: саме цього дня 1961 року відбувся перший політ людини в космос під час Перший політ людини в космос. Свято вшановує інженерів, науковців, конструкторів і всіх, хто працює у сфері створення ракет і космічних технологій. Україна має вагомий внесок у розвиток космонавтики — зокрема завдяки таким видатним діячам, як Сергій Корольов.

12 квітня Всесвітній день авіації й космонавтики / © pexels.com

Також 12 квітня Всесвітній день авіації й космонавтики. Дата пов’язана з історичною подією — Перший політ людини в космос, який здійснив Юрій Гагарін на кораблі Восток-1. Цей день символізує початок космічної ери людства та надихає науковців і дослідників на нові відкриття. Його відзначають у багатьох країнах світу проведенням освітніх заходів, виставок і лекцій, присвячених авіації та космонавтиці.

12 квітня День добрих справ / © pexels.com

А ще 12 квітня День добрих справ. Його мета — надихнути людей робити добрі вчинки: допомагати іншим, підтримувати нужденних, ділитися теплом і турботою. Ініціатива виникла 2007 року в Ізраїлі і з часом поширилася на десятки країн світу. Головна ідея — показати, що навіть один добрий вчинок може змінити чийсь день або життя.

12 квітня святкують Всесвітній день хом’яків / © pexels.com

12 квітня святкують Всесвітній день хом’яків. Це неофіційне, але популярне свято, присвячене милим домашнім улюбленцям — хом’якам. Дата пов’язана з відкриттям сирійського хом’яка як виду 1930 року в Сирії, після чого ці тварини стали поширеними домашніми улюбленцями в усьому світі.\

12 квітня Міжнародний день безпритульних дітей / © pexels.com

Також 12 квітня Міжнародний день безпритульних дітей. Свято нагадує про складні умови життя безпритульних дітей: відсутність доступу до освіти, медицини, безпеки та базових потреб. Воно також закликає суспільство, держави й благодійні організації активніше працювати над вирішенням цієї проблеми.

12 квітня Всесвітній день дій в сфері військових витрат / © pexels.com

А ще 12 квітня Всесвітній день дій в сфері військових витрат. Ініціатива закликає уряди та громадськість переосмислити пріоритети: замість надмірного фінансування озброєнь спрямовувати ресурси на освіту, охорону здоров’я, екологію та соціальні потреби. Головна ідея свята — показати, що гроші, витрачені на озброєння, могли б кардинально покращити життя людей і добробут суспільства.

