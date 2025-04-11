Яке свято 12 квітня 2025 року / © ТСН

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12 квітня 2025 року — субота. 1144-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 квітня, віряни святкують день пам’яті преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського. Він жив у дуже бурхливу добу, коли імператори намагалися силою змінити віру людей — зокрема, забороняли шанувати ікони. Але Василій був із тих, хто не здається.

Він був духовним лідером у місті Парія, мав авторитет серед людей і щире серце, сповнене любові до Бога. Коли ж імператор наказав усім церковним діячам зректися ікон і визнати, що їхнє вшанування — це гріх, Василій твердо сказав: “Ні”. Його не злякали ані погрози, ані можливі наслідки.

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За це його вигнали з єпископської кафедри, позбавили влади й відправили в заслання. Але навіть у вигнанні він залишився вірним. Не продався. Не зігнувся. Не зрадив. Його віра була міцніша за імператорські укази.

Церква називає таких людей ісповідниками — тими, хто не загинув мученицькою смертю, але витримав тиск, біль, приниження й залишився на боці істини.

Що не можна робити 12 квітня

Не можна займатися порожніми справами чи ледарювати — день для роздумів і молитви.

Не слід братися за важливі нові справи — бо “не з того боку драбину поставиш”.

Раніше вірили, що цього дня не можна багато говорити — краще зосередитися на думках всередині себе.

Народні прикмети і традиції на 12 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо вітер дме з півдня — літо буде теплим і грозовим;

дощить — буде добрий врожай вівса;

теплий день — чекайте на раннє літо;

якщо небо чисте й зоряне — рік обіцяє бути врожайним;

багато птахів повертається з вирію — весна вже остаточно вступила в силу;

якщо на дахах ще лежить сніг — холоди можуть затриматися до кінця квітня.

12 квітня багато птахів повертається з вирію — весна вже остаточно вступила в силу / © unsplash.com

В народі 12 квітня носило назву Василь Парильник. “Парильник” — не прізвисько святого, а відображення погоди, характерної для цього дня. У народі помітили, що після 12 квітня часто починає “парити” — сонце припікає, земля починає прогріватися, з’являється волога, туман, ніби “пара” стоїть над полем.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 квітня

Які завтра іменини: Василь, Давид, Іван, Сергій Марфа, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 квітня, є малахіт. Камінь, що захищає від пристріту і нечистої сили. Часто малахіт використовували як дитячий оберіг.

Цього дня народилися:

1930 рік — Мирослав Попович, український філософ, академік НАН України;

1966 рік — Ігор Слісаренко, український тележурналіст;

2002 рік — Олег Буяло, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2024, посмертно).

Пам’ятні дати 12 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 квітня:

467 рік — Антемій отримав титул імператора Західної Римської імперії;

1204 рік — учасники Четвертого Хрестового походу захопили Константинополь, що призвело до тимчасового припинення існування Візантійської імперії;

1557 рік — у Південній Америці засновано місто Куенка (сучасний Еквадор);

1606 рік — затверджено перший варіант прапора “Юніон Джек”, який став символом об’єднаного Англо-Шотландського королівства; пізніше до нього додали елемент прапора Ірландії, утворивши прапор Великої Британії;

1633 рік — інквізиція розпочала офіційне розслідування діяльності та ідей Галілео Галілея;

1709 рік — війська Карла XII зі Швеції прибули до Полтави;

1776 рік — у Північній Кароліні схвалили Галіфакську резолюцію, яка дозволяла делегатам підтримати незалежність від Британії;

1820 рік — Олександр Іпсіланті був обраний на чолі таємного товариства “Філікі Етерія”, що мало на меті звільнення Греції від османського панування;

1857 рік — вперше надрукований роман “Пані Боварі” Гюстава Флобера;

1861 рік — з обстрілу форту Самтер почалася громадянська війна у США, яка тривала 4 роки і коштувала життя понад 600 тисячам американців;

1877 рік — Велика Британія анексувала Трансвааль;

1897 рік — у Теребовлі відбулася перша українська католицька літургія для емігрантів;

1903 рік — у Британії розпочала роботу міська система омнібусів;

1908 рік — Мирослав Січинський, український студент, вбив графа Анджея Потоцького на знак протесту проти польського шовінізму;

1911 рік — П'єр Прієр уперше перелетів із Лондона до Парижа без посадок, керуючи монопланом “Блеріо”;

1912 рік — у Львові українські скаути склали першу Пластову присягу — так народився рух “Пласт”;

1917 рік — канадські війська здобули перемогу в битві при Вімі під час Першої світової війни;

1927 рік — Чан Кайші в Шанхаї наказав ліквідувати членів КПК, тим самим завершивши співпрацю в рамках Першого об’єднаного фронту;

1934 рік — у США зафіксовано найпотужніший порив вітру на Землі — 372 км/год на горі Вашингтон;

1934 рік — в Огайо відбувся Авто-Лайт страйк, який спричинив п’ятиденне протистояння демонстрантів із Нацгвардією;

1935 рік — у Великій Британії здійснено перший політ військового літака “Бристоль Бленгем”;

1934 рік — у Нью-Йорку надруковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда “Ніч лагідна”;

1937 рік — Френк Віттл у Великій Британії провів випробування першого турбореактивного двигуна;

1945 рік — Гаррі Трумен склав присягу та став 33-м президентом США після смерті Франкліна Рузвельта;

1955 рік — офіційно оголошено, що вакцина від поліомієліту, створена Джонасом Солком, є безпечною та ефективною;

1970 рік — Оркестр народних інструментів України дебютував на сцені Національної опери;

1980 рік — у Ліберії відбувся військовий переворот, і Семюел Доу усунув уряд, поклавши край 130-річній традиції демократичної передачі влади;

1980 рік — канадець Террі Фокс, який втратив ногу через рак, почав свій знаменитий “Марафон Надії”;

1981 рік — США здійснили запуск першого багаторазового космічного човна — “Колумбія”;

1990 рік — у Вашингтоні відкрито виставку Джима Ґері “Динозаври 20 століття” в Смітсонівському інституті;

1992 рік — поблизу Парижа відкрився тематичний парк Євродиснейленд;

1998 рік — поблизу словенського міста Бовец стався землетрус магнітудою 5,6;

1999 рік — президента США Білла Клінтона офіційно звинуватили в неповазі до суду через неправдиві свідчення у справі про сексуальні домагання;

2002 рік — під час спроби перевороту у Венесуелі Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом;

2009 рік — американські військові звільнили капітана Річарда Філліпса, вбивши трьох сомалійських піратів;

2014 рік — у Слов’янську бойовики під командуванням Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна захопили будівлю міського управління МВС.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 квітня Всесвітній день авіації й космонавтики / © unsplash.com

12 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день хом'яків. Це особливий день, присвячений маленьким пухнастим друзям, яких ми часто тримаємо вдома — хом'якам. Це свято нагадує нам про важливість піклування про цих тварин і підвищує обізнаність про їхні потреби.

Хом'яки — дуже цікаві створіння. Вони активні здебільшого вночі, а їхня здатність зберігати їжу в щоках викликає захоплення у тих, хто спостерігає за ними. Тому цей день є чудовою нагодою дізнатися більше про їхню поведінку і потреби, а також поділитися досвідом з іншими власниками хом'яків.

Також 12 квітня Міжнародний день безпритульних дітей. Має на меті привернути увагу до проблеми дітей, що опинилися без дому. Це свято покликане нагадати нам про важкі умови життя таких дітей та підкреслити необхідність підтримки і допомоги з боку суспільства.

Ці діти — одна з найбільш уразливих груп, адже вони часто стикаються з насильством, нехтуванням та повною відсутністю базових умов для нормального життя. Багато з них не мають доступу до освіти, медицини та навіть елементарних засобів для виживання.

А ще 12 квітня Всесвітній день дій в сфері військових витрат. Фокусується на тому, щоб привернути увагу до величезних сум грошей, які країни витрачають на армії та військові цілі. Цей день покликаний нагадати, скільки фінансів і ресурсів йде на оборону, і якими могли б бути наслідки таких витрат для глобального розвитку.

Ідея свята полягає в тому, щоб люди задумалися, як ці величезні суми могли б бути використані для вирішення інших важливих проблем, таких як зменшення бідності, покращення освіти, охорони здоров'я чи боротьби зі змінами клімату. Протягом цього дня проводяться акції та кампанії, які сприяють обговоренню цієї теми і закликають до більшої прозорості у військових витратах.

12 квітня святкують День пластуна або День скаута. Присвячений скаутському руху, який об'єднує молодь і дорослих навколо ідеї розвитку особистості, служіння громаді та підтримки позитивних цінностей. Це важливий день для тих, хто долучений до скаутських організацій, і нагадування про те, як важливо виховувати молодь через практичні дії та позитивний вплив на суспільство.

Дата була обрана на честь народження Роберта Бадена-Пауела, британського військовослужбовця, який започаткував скаутський рух на початку 20 століття. Його ідеї про виховання через активну участь у суспільному житті та моральне вдосконалення стали основою для скаутських організацій у багатьох країнах.

Також 12 квітня День працівників ракетно-космічної галузі. Це свято присвячене всім, хто працює в космічній індустрії, розвиває ракетні та космічні технології, а також здійснює важливі наукові дослідження в галузі космонавтики.

Цей день символізує величезний внесок науковців, інженерів і всіх працівників, які працюють на розвиток космічних технологій та здійснюють космічні місії. Космічна галузь охоплює не лише запуск ракет і супутників, але й розробку нових технологій, матеріалів та участь у міжнародних проектах.

А ще 12 квітня Всесвітній день авіації й космонавтики. Свято підкреслює важливість авіації і космонавтики в нашому житті, їхній внесок у науку, технології та міжнародне співробітництво. Ці галузі не тільки змінюють спосіб, яким ми досліджуємо Всесвіт, а й сприяють розвитку нових технологій, які знаходять застосування в інших сферах, таких як медицина, зв'язок, безпека.

12 квітня святкують Міжнародний день польоту людини в космос. Цей день символізує не тільки наукові та технічні досягнення, але й сміливість, рішучість і прагнення людини долати нові горизонти. Політ Гагаріна став початком нової ери космічних досліджень, що призвело до численних місій, які змінили наше розуміння Всесвіту.