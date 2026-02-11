Яке свято 12 лютого 2026 року / © ТСН

Реклама

12 лютого 2026 року — четвер. 1449-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

12 лютого віряни святкують День пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського / © pexels.com

Завтра, 12 лютого, віряни святкують День пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Він був обраний архієпископом Антіохії близько 360 року та прославився твердим сповіданням православної віри в часи жорстокої боротьби з аріанською єрессю. За свою принципову позицію Мелетій неодноразово зазнавав вигнання, але щоразу повертався до пастви, залишаючись для неї символом духовної мужності й єдності. Саме він відіграв ключову роль у примиренні православних християн Антіохії.

12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров’я / © pexels.com

12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров’я. Його мета — привернути увагу до питань планування сім’ї, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, відповідального батьківства, а також поваги до власного тіла й меж. Важливий акцент робиться і на репродуктивних правах, рівному доступі до медичної допомоги та подоланні стигматизації навколо тем сексуальності.

Реклама

12 лютого Міжнародний день проти використання дітей-солдатів (День червоної руки) / © pexels.com

Також 12 лютого Міжнародний день проти використання дітей-солдатів (День червоної руки). Цей день покликаний привернути увагу до трагедії тисяч дітей у світі, яких змушують воювати, бути розвідниками, носіями зброї чи виконувати допоміжні, але небезпечні завдання. Використання дітей у війнах грубо порушує їхні права, позбавляє дитинства, освіти й часто залишає глибокі психологічні травми на все життя.

12 лютого Міжнародний день шлюбних агентств / © pexels.com

А ще 12 лютого Міжнародний день шлюбних агентств. Цей день нагадує, що шлюбні агентства та служби знайомств — це не лише про романтику, а й про психологічну сумісність, довіру, відповідальність і свідомий вибір. Вони допомагають людям, які цінують серйозні наміри, зекономити час і уникнути випадкових розчарувань.

12 лютого святкують День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму) / © Pixabay

12 лютого святкують День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму). День Дарвіна вшановує ідею еволюції як фундаментального наукового пояснення розвитку життя на Землі, а також підкреслює важливість досліджень, допитливості й відкритості до нових знань. Він нагадує, що наука допомагає людству краще розуміти світ і відповідально впливати на майбутнє.