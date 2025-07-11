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Яке завтра, 12 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 12 липня, Всесвітній день бортпровідника. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. До Нового року залишилося 172 дні.
12 липня 2025 року — субота. 1235-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 12 липня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Прокл був дядьком Іларія, і разом вони жили в місті Калліполь (нині територія Туреччини). Вони сповідували християнство в часи, коли язичницька влада активно переслідувала тих, хто відмовлявся вклонятися ідолам.
Під час арешту Прокла змушували принести жертву язичницьким богам, але він твердо відповів: “Я приношу себе в жертву єдиному Богові — Ісусу Христу”.
Його піддали жорстоким тортурам: били, тягли за руки і ноги, обпалювали вогнем. Попри все це, він залишався непохитним у вірі.
Іларій, бачачи страждання дядька, вигукнув із натовпу: “ І я християнин!” За це його також схопили й піддали катуванням.
Прокл був страчений першим — його розіп’яли, а потім пронизали стрілами. Іларія, який був юнаком, стратили після короткого часу: йому відсікли голову мечем.
Що не можна робити 12 липня
Не можна шити, прати, прибирати — такі хатні справи вважаються мирськими і недоречними в день духовного піднесення.
Не слід влаштовувати гучні розваги — надмір у їжі або алкоголі вважається зневагою до духовної суті свята.
Забороняється бажати іншим зла — всі злі і негативні слова повернуться до вас.
Народні прикмети і традиції на 12 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ясна, сонячна погода вранці — до теплої та сухої осені;
дощ 12 липня — осінь буде дощовою, а зима сирою та м’якою;
після дощу з’явилася веселка — осінь буде короткою, але золотою;
сильний вітер у цей день — до великої кількості бур у серпні;
птахи замовкли — на дощ;
бджоли активно літають зранку — день буде сонячним і теплим;
роса рясна вранці — до гарної погоди. Якщо її немає — чекай на дощ.
В народі 12 липня носило назву Проклів день. Часто говорили: “На Прокла погоду дивись — така й Покрова буде” або “Як на Прокла дощ — буде грибів рясно”. Вважалося, що Прокл і Іларій оберігають мандрівників і юнаків у дорозі, а також тих, хто вперше починає самостійне життя.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 липня
Які завтра іменини: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.
Талісманом людини, народженої 12 липня, є агат. Один із найстаріших напівдорогоцінних каменів, відомий людству з прадавніх часів. Його химерна краса, мов витвір мистецтва, зробила його символом художників та покровителем творчого натхнення ще в стародавні епохи.
Цього дня народилися:
1988 рік — Ольга Сімонова, військовослужбовиця ЗСУ, учасниця російсько-української війни. Герой України;
1995 рік — Павло Усов, офіцер Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України;
1995 рік — Павло Турхан, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну. Герой України (2024, посмертно).
Пам’ятні дати 12 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 12 липня:
1679 рік — англійський король Карл II ухвалює закон, що закріплює судові права громадян, гарантуючи їм захист і справедливість у правосудді;
1711 рік — московська армія під проводом Петра І, оточена біля річки Прут, змушена капітулювати перед союзними військами, до яких входять сили під керівництвом Петра Орлика та Костя Гордієнка — це подія увійшла в історію як Прутський мир;
1776 рік — з порту Плімут стартує остання експедиція знаменитого мореплавця Джеймса Кука;
1917 рік — під час Першої світової війни, у ході другої Іпрської битви німецькі війська вперше застосовують бойовий отруйний газ, що згодом отримує назву іприт за місцем проведення боїв;
1941 рік — в СРСР ухвалюють жорстоке рішення направити на фронт 577 тисяч в’язнів із виправних таборів;
1970 рік — експедиція відомого норвезького дослідника Тура Геєрдала на човні “Ра-2” після 57 днів у відкритому морі досягає берегів Барбадосу, довівши можливість стародавніх морських подорожей;
1989 рік — радянський режим здійснює останню страту українського військового — учасника визвольної боротьби, вояка УПА, члена ОУН Івана Савича Гончарука, символічно підкресливши кінець епохи репресій.
Яке завтра свято в Україні і світі
12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день стрибків із парашутом. Свято виникло для популяризації парашутного спорту і підвищення інтересу до авіаційних пригод. Воно нагадує про відвагу перших пілотів і парашутистів, які ризикували життям, відкриваючи нові горизонти неба.
Також 12 липня Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями. Піщані й пилові бурі — це сильні вітрові явища, коли великі обсяги піску та пилу піднімаються в атмосферу, створюючи хмари, які можуть поширюватися на тисячі кілометрів. Вони призводять до зниження видимості, погіршення якості повітря і завдають шкоди навколишньому середовищу, здоров’ю людей і сільському господарству.
А ще 12 липня Всесвітній день рому. День рому виник, щоб популяризувати культуру споживання цього напою, а також відзначити його історію та традиції виробництва. Ром має давнє коріння — його вперше почали виробляти в Карибському регіоні ще в XVII столітті.
12 липня святкують Всесвітній день бортпровідника. Свято було започатковане, щоб віддати належне ролі бортпровідників у забезпеченні якісного обслуговування на борту літаків. Професія бортпровідника — це поєднання високої відповідальності, комунікабельності, терпіння та вміння діяти у надзвичайних ситуаціях.
Також 12 липня Міжнародний день купання голяка. Він зародився як рух за прийняття природного тіла і свободу від соціальних табу, пов’язаних із оголеністю. Свято нагадує про право людини почуватися вільно і комфортно у своєму тілі.