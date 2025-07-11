Яке свято 12 липня 2025 року / © ТСН

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12 липня 2025 року — субота. 1235-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 липня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Прокл був дядьком Іларія, і разом вони жили в місті Калліполь (нині територія Туреччини). Вони сповідували християнство в часи, коли язичницька влада активно переслідувала тих, хто відмовлявся вклонятися ідолам.

Під час арешту Прокла змушували принести жертву язичницьким богам, але він твердо відповів: “Я приношу себе в жертву єдиному Богові — Ісусу Христу”.

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Його піддали жорстоким тортурам: били, тягли за руки і ноги, обпалювали вогнем. Попри все це, він залишався непохитним у вірі.

Іларій, бачачи страждання дядька, вигукнув із натовпу: “ І я християнин!” За це його також схопили й піддали катуванням.

Прокл був страчений першим — його розіп’яли, а потім пронизали стрілами. Іларія, який був юнаком, стратили після короткого часу: йому відсікли голову мечем.

Що не можна робити 12 липня

Не можна шити, прати, прибирати — такі хатні справи вважаються мирськими і недоречними в день духовного піднесення.

Не слід влаштовувати гучні розваги — надмір у їжі або алкоголі вважається зневагою до духовної суті свята.

Забороняється бажати іншим зла — всі злі і негативні слова повернуться до вас.

Народні прикмети і традиції на 12 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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ясна, сонячна погода вранці — до теплої та сухої осені;

дощ 12 липня — осінь буде дощовою, а зима сирою та м’якою;

після дощу з’явилася веселка — осінь буде короткою, але золотою;

сильний вітер у цей день — до великої кількості бур у серпні;

птахи замовкли — на дощ;

бджоли активно літають зранку — день буде сонячним і теплим;

роса рясна вранці — до гарної погоди. Якщо її немає — чекай на дощ.

12 липня після дощу з’явилася веселка — осінь буде короткою, але золотою / © unsplash.com

В народі 12 липня носило назву Проклів день. Часто говорили: “На Прокла погоду дивись — така й Покрова буде” або “Як на Прокла дощ — буде грибів рясно”. Вважалося, що Прокл і Іларій оберігають мандрівників і юнаків у дорозі, а також тих, хто вперше починає самостійне життя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 липня

Які завтра іменини: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 липня, є агат. Один із найстаріших напівдорогоцінних каменів, відомий людству з прадавніх часів. Його химерна краса, мов витвір мистецтва, зробила його символом художників та покровителем творчого натхнення ще в стародавні епохи.

Цього дня народилися:

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1988 рік — Ольга Сімонова, військовослужбовиця ЗСУ, учасниця російсько-української війни. Герой України;

1995 рік — Павло Усов, офіцер Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України;

1995 рік — Павло Турхан, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну. Герой України (2024, посмертно).

Пам’ятні дати 12 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 липня:

1679 рік — англійський король Карл II ухвалює закон, що закріплює судові права громадян, гарантуючи їм захист і справедливість у правосудді;

1711 рік — московська армія під проводом Петра І, оточена біля річки Прут, змушена капітулювати перед союзними військами, до яких входять сили під керівництвом Петра Орлика та Костя Гордієнка — це подія увійшла в історію як Прутський мир;

1776 рік — з порту Плімут стартує остання експедиція знаменитого мореплавця Джеймса Кука;

1917 рік — під час Першої світової війни, у ході другої Іпрської битви німецькі війська вперше застосовують бойовий отруйний газ, що згодом отримує назву іприт за місцем проведення боїв;

1941 рік — в СРСР ухвалюють жорстоке рішення направити на фронт 577 тисяч в’язнів із виправних таборів;

1970 рік — експедиція відомого норвезького дослідника Тура Геєрдала на човні “Ра-2” після 57 днів у відкритому морі досягає берегів Барбадосу, довівши можливість стародавніх морських подорожей;

1989 рік — радянський режим здійснює останню страту українського військового — учасника визвольної боротьби, вояка УПА, члена ОУН Івана Савича Гончарука, символічно підкресливши кінець епохи репресій.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 липня святкують Всесвітній день бортпровідника / © unsplash.com

12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день стрибків із парашутом. Свято виникло для популяризації парашутного спорту і підвищення інтересу до авіаційних пригод. Воно нагадує про відвагу перших пілотів і парашутистів, які ризикували життям, відкриваючи нові горизонти неба.

Також 12 липня Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями. Піщані й пилові бурі — це сильні вітрові явища, коли великі обсяги піску та пилу піднімаються в атмосферу, створюючи хмари, які можуть поширюватися на тисячі кілометрів. Вони призводять до зниження видимості, погіршення якості повітря і завдають шкоди навколишньому середовищу, здоров’ю людей і сільському господарству.

А ще 12 липня Всесвітній день рому. День рому виник, щоб популяризувати культуру споживання цього напою, а також відзначити його історію та традиції виробництва. Ром має давнє коріння — його вперше почали виробляти в Карибському регіоні ще в XVII столітті.

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12 липня святкують Всесвітній день бортпровідника. Свято було започатковане, щоб віддати належне ролі бортпровідників у забезпеченні якісного обслуговування на борту літаків. Професія бортпровідника — це поєднання високої відповідальності, комунікабельності, терпіння та вміння діяти у надзвичайних ситуаціях.

Також 12 липня Міжнародний день купання голяка. Він зародився як рух за прийняття природного тіла і свободу від соціальних табу, пов’язаних із оголеністю. Свято нагадує про право людини почуватися вільно і комфортно у своєму тілі.