Яке завтра, 12 листопада, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 12 листопада, Всесвітній день балету. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. До Нового року залишилося 49 днів.
12 листопада 2025 року — середа. 1357-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 12 листопада, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Іван Кунцевич (мирське ім’я Йосафата) народився близько 1580 року у Володимирі-Волинському в побожній православній родині. З юних літ відзначався глибокою вірою, любов’ю до молитви та прагненням чернечого життя.
1604 року вступив до василіанського монастиря Святого Трійці у Вільнюсі, де прийняв чернече ім’я Йосафат. Швидко став відомим як подвижник, проповідник і реформатор чернечого життя. Його проповіді та аскетичність привертали до нього як простих вірян, так і знать.
1617 року Йосафата поставлено архієпископом Полоцьким. Він узявся за відновлення церковної дисципліни, моральне оновлення духовенства та поглиблення релігійного життя пастви. Рішучість і прямота Йосафата викликали як захоплення, так і різку протидію, особливо серед противників унії.
1623 року Йосафат приїхав до Вітебська, щоб розв’язати конфлікти між прихильниками та противниками унійної Церкви. Напруга в місті була надзвичайно високою. 12 листопада 1623 року натовп вороже налаштованих людей увірвався до будинку архієрея. Йосафат спробував зупинити насильство словами миру, але був жорстоко побитий, застрелений і вбитий. Тіло скинули в річку Двіна.
Його мучеництво стало переломним моментом: смерть Йосафата привернула увагу Європи й призвела до зміцнення позицій Унійної Церкви. Йосафата проголосили блаженним 1643 року, а канонізували 1867 року папою Пієм IX.
Що не можна робити 12 листопада
Не слід починати сварок, конфліктів — казали “Хто цього дня посвариться — ворогуватиме довго”.
Не варто займатися важкою фізичною працею — вся важка праця піде “всупереч”, а людина швидко виснажиться.
Забороняється починати нові справи — нове діло “не піде”, застрягне або розвалиться.
Народні прикмети і традиції на 12 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
теплий день — до м’якої зими;
вранці густий туман — чекайте на потепління;
12 листопада вдарив мороз — буде зима з відлигами;
вітер поривчатий, сильний — до вітряної зими;
ввечері яскраві зорі — наступні дні будуть холодними.
В народі 12 листопада носило назву Передзимник. Ця назва вказувала на перехідний момент між осінню та ранньою зимою.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 листопада
Які завтра іменини: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.
Талісманом людини, народженої 12 листопада, є топаз. Цей мінерал уособлює непохитну відданість і тонку чуттєвість, а також особливо гармоніює з натхненними та творчими натурами.
Цього дня народилися:
1936 рік — Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач;
1941 рік — Юрій Некрасов, український кінорежисер;
1944 рік — Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет.
Пам’ятні дати 12 листопада
Календар важливих подій в Україні та світі за 12 листопада:
1648 рік — після отримання відкупу козацьке військо припинило облогу Замостя та відступило від міста;
1871 рік — в Одесі уперше вийшов на професійну сцену Марко Кропивницький, який дебютував у трупі народного російського театру графів Маркових і Чернишова;
1893 рік — у часописі “San Francisco Morning Call” з’явилося перше друковане оповідання 17-річного Джона Ґріффіта (Джека Лондона) під назвою “Тайфун біля берегів Японії”;
1918 рік — гетьман Павло Скоропадський офіційно затвердив автокефалію Української Православної Церкви;
1918 рік — Австрія проголосила себе республікою, завершивши монархічну добу Габсбургів;
1922 рік — у Києві відкрили міську картинну галерею;
1925 рік — у Празі на спільному з’їзді представників Українського Національного об’єднання та Союзу Визволення України було засновано Леґію українських націоналістів;
1944 рік — 14-та Галицька добровольча дивізія військ СС “Галичина” була перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську);
1967 рік — у Нью-Йорку відкрився Перший Світовий конґрес вільних українців, що об’єднав представників діаспори з різних континентів;
1992 рік — о 23:00 рубль остаточно вивели з обігу на території України;
2009 рік — у Харкові, в осередку Спілки української молоді, відбулася академія, під час якої урочисто проголосили й уперше відзначили День україномовної преси;
2010 рік — у китайському Гуанчжоу розпочалися XVI Азійські ігри;
2014 рік — вперше в історії космонавтики на поверхню комети Чурюмова — Герасименко було спущено автоматичний дослідницький модуль.
Яке завтра свято в Україні і світі
12листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день патології. Припадає на другу середу листопада. Патологія — це медична галузь, яка займається вивченням причин, природи та розвитку хвороб, а також діагностикою через аналіз тканин, органів, клітин, біологічних рідин тощо.
Також 12 листопада Всесвітній день балету. Міжнародне святкування мистецтва балету, коли провідні балетні трупи з різних країн відкривають “закулісся”: показують репетиції, вправи класу, інтерв’ю та інші заходи для широкої аудиторії. Основна ідея: дати можливість побачити, що стоїть за сценою балетного мистецтва — техніка, дисципліна, творчий процес.
А ще 12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією. Пневмонія — запалення легенів, яке може бути спричинене бактеріями, вірусами або грибками, і яке часто стає смертельним, особливо серед дітей та людей похилого віку. Перший раз день пройшов 2009 року як спільна ініціатива різноманітних організацій охорони здоров’я.