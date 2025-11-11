Яке свято 12 листопада 2025 року / © ТСН

12 листопада 2025 року — середа. 1357-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 листопада, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Іван Кунцевич (мирське ім’я Йосафата) народився близько 1580 року у Володимирі-Волинському в побожній православній родині. З юних літ відзначався глибокою вірою, любов’ю до молитви та прагненням чернечого життя.

1604 року вступив до василіанського монастиря Святого Трійці у Вільнюсі, де прийняв чернече ім’я Йосафат. Швидко став відомим як подвижник, проповідник і реформатор чернечого життя. Його проповіді та аскетичність привертали до нього як простих вірян, так і знать.

1617 року Йосафата поставлено архієпископом Полоцьким. Він узявся за відновлення церковної дисципліни, моральне оновлення духовенства та поглиблення релігійного життя пастви. Рішучість і прямота Йосафата викликали як захоплення, так і різку протидію, особливо серед противників унії.

1623 року Йосафат приїхав до Вітебська, щоб розв’язати конфлікти між прихильниками та противниками унійної Церкви. Напруга в місті була надзвичайно високою. 12 листопада 1623 року натовп вороже налаштованих людей увірвався до будинку архієрея. Йосафат спробував зупинити насильство словами миру, але був жорстоко побитий, застрелений і вбитий. Тіло скинули в річку Двіна.

Його мучеництво стало переломним моментом: смерть Йосафата привернула увагу Європи й призвела до зміцнення позицій Унійної Церкви. Йосафата проголосили блаженним 1643 року, а канонізували 1867 року папою Пієм IX.

Що не можна робити 12 листопада

Не слід починати сварок, конфліктів — казали “Хто цього дня посвариться — ворогуватиме довго”.

Не варто займатися важкою фізичною працею — вся важка праця піде “всупереч”, а людина швидко виснажиться.

Забороняється починати нові справи — нове діло “не піде”, застрягне або розвалиться.

Народні прикмети і традиції на 12 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий день — до м’якої зими;

вранці густий туман — чекайте на потепління;

12 листопада вдарив мороз — буде зима з відлигами;

вітер поривчатий, сильний — до вітряної зими;

ввечері яскраві зорі — наступні дні будуть холодними.

12 листопада ввечері яскраві зорі — наступні дні будуть холодними / © unsplash.com

В народі 12 листопада носило назву Передзимник. Ця назва вказувала на перехідний момент між осінню та ранньою зимою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 листопада

Які завтра іменини: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 12 листопада, є топаз. Цей мінерал уособлює непохитну відданість і тонку чуттєвість, а також особливо гармоніює з натхненними та творчими натурами.

Цього дня народилися:

1936 рік — Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач;

1941 рік — Юрій Некрасов, український кінорежисер;

1944 рік — Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет.

Пам’ятні дати 12 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 листопада:

1648 рік — після отримання відкупу козацьке військо припинило облогу Замостя та відступило від міста;

1871 рік — в Одесі уперше вийшов на професійну сцену Марко Кропивницький, який дебютував у трупі народного російського театру графів Маркових і Чернишова;

1893 рік — у часописі “San Francisco Morning Call” з’явилося перше друковане оповідання 17-річного Джона Ґріффіта (Джека Лондона) під назвою “Тайфун біля берегів Японії”;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський офіційно затвердив автокефалію Української Православної Церкви;

1918 рік — Австрія проголосила себе республікою, завершивши монархічну добу Габсбургів;

1922 рік — у Києві відкрили міську картинну галерею;

1925 рік — у Празі на спільному з’їзді представників Українського Національного об’єднання та Союзу Визволення України було засновано Леґію українських націоналістів;

1944 рік — 14-та Галицька добровольча дивізія військ СС “Галичина” була перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську);

1967 рік — у Нью-Йорку відкрився Перший Світовий конґрес вільних українців, що об’єднав представників діаспори з різних континентів;

1992 рік — о 23:00 рубль остаточно вивели з обігу на території України;

2009 рік — у Харкові, в осередку Спілки української молоді, відбулася академія, під час якої урочисто проголосили й уперше відзначили День україномовної преси;

2010 рік — у китайському Гуанчжоу розпочалися XVI Азійські ігри;

2014 рік — вперше в історії космонавтики на поверхню комети Чурюмова — Герасименко було спущено автоматичний дослідницький модуль.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 листопада Всесвітній день балету / © unsplash.com

12листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день патології. Припадає на другу середу листопада. Патологія — це медична галузь, яка займається вивченням причин, природи та розвитку хвороб, а також діагностикою через аналіз тканин, органів, клітин, біологічних рідин тощо.

Також 12 листопада Всесвітній день балету. Міжнародне святкування мистецтва балету, коли провідні балетні трупи з різних країн відкривають “закулісся”: показують репетиції, вправи класу, інтерв’ю та інші заходи для широкої аудиторії. Основна ідея: дати можливість побачити, що стоїть за сценою балетного мистецтва — техніка, дисципліна, творчий процес.

А ще 12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією. Пневмонія — запалення легенів, яке може бути спричинене бактеріями, вірусами або грибками, і яке часто стає смертельним, особливо серед дітей та людей похилого віку. Перший раз день пройшов 2009 року як спільна ініціатива різноманітних організацій охорони здоров’я.