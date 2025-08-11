Яке свято 12 серпня 2025 року / © ТСН

Реклама

12 серпня 2025 року — вівторок. 1266-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 серпня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити. Аникита був військовим лікарем в місті Нікодимія (сьогодні Туреччина). Тоді на престолі сидів імператор Діоклетіан, який проводив жорстоке переслідування всіх християн. Аникита відкрито виступав за захист вірян, сповідував християнство. За це його схопили, довго катували, примушуючи зректися віри.

Фотій — племінник Аникити. Дізнавшись про страждання дядька, він прийшов до місця катувань і привселюдно засудив мучителів. За це його також піддали страшним тортурам. Згідно з переказами, Господь неодноразово зберігав життя своїх вірних мучеників. Нарешті їм обом відтяли мечем голови.

Реклама

Що не можна робити 12 серпня

Не можна орати, копати, працювати на городі — це день духовного оновлення, молитви і тиші.

Забороняється розпочинати нові справи — в народі вірили, що вони завершаться невдачею.

Не слід вживати алкоголь, влаштовувати гучні розваги — це час для роздумів і глибокого очищення.

Народні прикмети і традиції на 12 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

який день Аникити, такою й осінь буде;

ясна і суха погода — до теплої осені;

далеко летять бджоли, — цього дня буде суха погода;

голуби гучно б’ють крилами — чекайте на вітер;

вітер північний — до ранньої і холодної осені;

велика роса — день буде теплим і ясним.

12 серпня голуби гучно б’ють крилами — чекайте на вітер / © unsplash.com

В народі 12 серпня носило назву Аникита Громовержець. Наші предки вважали, що від цього дня грози вже не страшні, тому що святий мученик «виганяє» блискавки і грім. Також вірили, що Аникита «замикає» небо від бур та «виганяє» громи за обрій.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 серпня

Які завтра іменини: Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків.

Талісманом людини, народженої 12 серпня, є сердолік. У давньому Єгипті цей камінь цінували не лише за красу, а й за його нібито цілющі властивості: вважалося, що він заспокоює нервову систему, зупиняє кровотечу й дарує відчуття внутрішнього спокою.

Реклама

Цього дня народилися:

1541 рік — Іпатій Потій, митрополит, український письменник-полеміст;

1831 рік — Олена Блаватська, окультна письменниця українського походження, фундаторка Теософічного товариства;

1911 рік — Андрій Білецький (†1995) — український мовознавець, поліглот.

Пам’ятні дати 12 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 серпня:

1099 рік — хрестоносці завдають поразки мусульманському війську поблизу Аскалона;

1654 рік — у битві біля річки Шкловки під Борисовом козацькі сили громлять війська Речі Посполитої;

1658 рік — у Північній Америці створюють перший поліцейський патруль — Рательвахт;

1851 рік — Ісаак Мерріт Зінґер отримує патент на швейну машинку з ножним приводом;

1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер уперше застосовує фенол для дезінфекції під час операції;

1896 рік — на річці Клондайк виявляють поклади золота — початок «золотої лихоманки»;

1915 рік — британський літак Short Type 184 вперше в історії успішно застосовують як торпедоносець;

1916 рік — під Бережанами розпочинаються запеклі бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російськими військами;

1918 рік — у США запроваджують заборону на продаж алкоголю на залізничних вокзалах;

1919 рік — армії УНР починають наступ на Київ і Одесу;

1933 рік — відбувається дебютний матч футбольної збірної України проти команди Туреччини;

1947 рік — загони УПА вперше прориваються до країн Західної Європи;

1949 рік — у Женеві підписують міжнародні конвенції про захист жертв війни;

1949 рік — годинник Біг-Бен у Лондоні збивається на 4,5 хвилини через шпаків, які сіли на стрілку.

1952 рік — відбуваються масові розстріли активістів Єврейського антифашистського комітету;

1953 рік — Енн Девідсон входить в історію як перша жінка, яка самостійно перетнула Атлантичний океан на яхті;

1962 рік — у космос вирушає перший українець — Павло Попович;

1970 рік — легендарна Дженіс Джоплін дає свій останній концерт у Гарвардському університеті;

1981 рік — світ побачив перший персональний комп’ютер від IBM;

1985 рік — стається катастрофа Boeing-747 неподалік Токіо;

1988 рік — в американських кінотеатрах відбувається прем’єра фільму Мартіна Скорсезе «Остання спокуса Христа»;

1990 рік — поблизу Лубен закладають меморіал «Пагорб скорботи» на честь жертв Голодомору 1932–1933 років;

1992 рік — США, Канада та Мексика підписують угоду про створення НАФТА — найбільшого в світі зони вільної торгівлі;

1994 рік — стартує легендарний рок-фестиваль «Вудсток '94», приурочений до 25-річчя оригінального фестивалю;

1999 рік — в Україні ухвалюють рішення про закриття витверезників;

2010 рік — у Луганську фіксують найвищу температуру в історії України: +42°C.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні / © unsplash.com

12 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН 1999 року. Мета — привернути увагу світу до проблем молодого покоління, їхнього розвитку, участі у суспільному житті, а також заохотити держави підтримувати молодь. Тема свята змінюється щороку, акцентуючи увагу на актуальних викликах — освіта, зайнятість, здоров’я, права людини, екологія, інновації.

В Україні День молоді раніше святкували в останню неділю червня. Однак, пізніше було вирішено перенести святкування на 12 серпня.

Реклама

Також 12 серпня Всесвітній день слонів. Ініційований 2012 року групою захисників природи, науковців і активістів із різних країн. Мета — привернути увагу світової громадськості до проблем охорони слонів, які є одними з найбільших і найвразливіших тварин на планеті. Слони — символ мудрості, сили і доброти в багатьох культурах світу.

А ще 12 серпня Всесвітній день гіроли. Цей день — унікальна можливість захопитися витонченістю цієї неймовірної істоти, а водночас — сигнал до негайних заходів з порятунку: захистити, зберегти й відновити чисельність гіроли, яка в природних умовах нині нараховує всього 300–500 особин.