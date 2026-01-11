Яке свято 12 січня 2026 року / © ТСН

Реклама

12 січня 2026 року — понеділок. 1418-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

12 січня віряни святкують День пам’яті святої мучениці Тетяни (Тетянин день) / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 12 січня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Тетяни (Тетянин день). Свята Тетяна жила у Римі на початку III століття. Вона походила зі знатної родини, але обрала християнську віру та служіння Богові. За правління імператора Олександра Севера Тетяну жорстоко катували за відмову поклонятися язичницьcьким богам. За переказами, під час її страждань відбувалися чудеса, які зміцнювали віру християн. Зрештою святу стратили, і вона прийняла мученицьку смерть за Христа.

12 січня в Україні День українського політв’язня / © pexels.com

12 січня в Україні День українського політв’язня. Дата присвячена українцям, яких у різні періоди історії переслідували, ув’язнювали та знищували за політичні переконання, національну позицію й боротьбу за незалежність України. Дату обрали на згадку про масові арешти української інтелігенції, що розпочалися 12 січня 1972 року — одну з найжорстокіших хвиль репресій радянського режиму.

Реклама

12 січня День наполегливої роботи / © pexels.com

Також 12 січня День наполегливої роботи. Неофіційна мотиваційна дата, присвячена цінності праці, витримці та послідовному руху до мети. Його сприймають як нагадування, що великі результати народжуються з щоденних зусиль, а не з миттєвих успіхів.

12 січня День поцілунку рудого / © pexels.com

А ще 12 січня День поцілунку рудого. Неофіційне, тепле й жартівливе свято, присвячене рудоволосим людям і їхній унікальності. Його відзначають як день компліментів, уваги та щирої симпатії до тих, кого природа наділила яскравим вогняним волоссям.

12 січня День без глютену / © pexels.com

12 січня День без глютену. Неофіційна дата, присвячена підвищенню обізнаності про глютен і безглютенове харчування. Цей день покликаний звернути увагу на людей із целіакією, непереносністю або чутливістю до глютену, для яких відмова від нього — не тренд, а життєва необхідність. Також він нагадує про важливість усвідомленого ставлення до їжі та власного здоров’я.